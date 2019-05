Análisis del videojuego Total War: Three Kingdoms Gráficos Sonido Jugabilidad Duración Historia Para nosotros es uno de los videojuegos candidatos más firmes a mejor título de estrategia de este año. Es difícil al principio manejarlo pero fiel a la saga. Votación del usuario: 5 ( 1 votos)

Hoy se pone a la venta Total War: Three Kingdoms. SEGA ha creado el nuevo juego de estrategia histórica Total War: Three Kingdoms, el siguiente gran título histórico de la serie de estrategia Total War del estudio Creative Assembly. Os dejamos nuestro análisis del videojuego Total War: Three Kingdoms. Con un margen de poco más de un año desde el lanzamiento de Total War Saga: Thrones of Britannia , Creative Assembly retoma su matiz histórico abordando uno de los periodos más apasionantes de la historia de China.

SEGA Europe Ltd. se complace en anunciar el lanzamiento de Total War: THREE KINGDOMS para Windows PC. THREE KINGDOMS es el primer gran título histórico en los últimos seis años de la serie de estrategia Total War™, ganadora de un BAFTA, y la entrega de la saga con más reservas anticipadas hasta la fecha.

Puedes ver el tráiler de estreno en el siguiente enlace:

“Con Three Kingdoms, hemos creado una de las experiencias de estrategia más profundas de la franquicia,” ha afirmado Janos Gaspar, Director de Juego. “Estamos increíblemente orgullosos de lo que hemos logrado en cuanto a la representación de la rica cultura de China y la evolución que esta producción representa para Total War.”

Con más de 25 millones de juegos de Total War vendidos hasta la fecha, y con más de 1.2 millones de jugadores activos mensualmente , THREEKINGDOMS se estrena en pleno apogeo en cuanto a popularidad de la serie.

Era un juego muy esperado por los fans de la saga. Creative Assembly está celebrando el éxito de su última entrega de Total War.Según los datos proporcionados por la desarrolladora y Steam, Total War: Three Kingdoms ha batido el récord de jugadores simultáneos en la saga con más de 147.496 usuarios conectados al mismo tiempo al título en la plataforma de Valve.

Es una sorpresa muy agradable comprobar que una serie con casi 20 años de historia mantenga viva su esencia y jugabilidad. Sin perder la calidad es capaz de mejorar. Se hace accesible a los nuevos jugadores gracias a los tutoriales y a los fans les da nuevas posibilidades.

Es el año 190 de la era actual y China se encuentra sumida en plena revuelta. La Dinastía Han se desmorona ante el joven emperador, que es una mera marioneta del déspota Dong Zhuo. El poder del brutal y opresivo régimen crece a media que se sumerge en la completa anarquía. Pero todavía hay esperanza en forma de tres héroes, que se han hermanado para hacer frente a la calamidad. Los Señores de la Guerra de las grandes familias hacen lo mismo, conformando una frágil coalición en un intento por desafiar el implacable mando de Dong Zhuo. Moldearán el futuro de China con sus propias manos, pero la ambición personal amenaza su ya desmoronada alianza.

Inspirado por la belleza y el estilo artístico de la época, en Total War: Three Kingdoms cobran vida los héroes de este alucinante período mientras luchan por unir a China bajo una sola bandera.

La saga se redefine en un período de héroes y leyendas. Un héroe se alza cuando una nación se desmorona. Con la sangre de la dinastía Han fluyendo por sus venas y un corazón que late solo por el bien de su país, Liu Bei se mantiene firme ante las increíbles adversidades. Sus enemigos tienen más dinero, más tropas, armas y muchas más tierras. Pero ¿y Liu Bei? Él tiene a la gente.

A tan solo una semana, este perdedor y sus hermanos jurados se enfrentarán a la crueldad de Dong Zhuo, el poder de Sun Jian, y la astucia de Cao Cao por el control de la Antigua China. Únete a él – o lucha contra él – cuando Total War: THREE KINGDOMS se estrene en formato Windows PC el 23 de mayo.

Análisis de Total War: Three Kingdoms

La historia: Ha sido capa de mezclar las batallas de Total War con el Romance de los Tres Reinos con el objetivo de forjar un imperio. Tendremos a nuestra disposición 12 señores de la guerra con distintos atributos en combate y visiones de cómo debe ser ese imperio que nos vamos a atrever a fundar. Lo cual no impedirá que reguemos el terreno que pisamos con la sangre de nuestros enemigo.

Total War: el gran reclamo, como siempre, lo encontramos en un terreno de combate que será testigo de batallas grandiosas en tiempo real. Una cantidad ingente de unidades colisionando en tiempo real y con muy buenos gráficos

Jugabilidad: Si esta es tu primera toma de contacto, no te sentirás abrumado. Han puesto un sistema de tutoriales llamados El consejero, el cual nos ayudará con los controles y con las mecánicas de juego

Gráficos. Los gráficos lucen espectaculares. Pero si quieres exprimir visualmente Three Kingdoms a mucha resolución y frames no bastará con tener los requisitos recomendados. Por lo que necesita muy ben equipo de PC. Los cambios visuales son sencillamente impresionantes. El mapa del mundo es muy bello y el diseño artístico de los personajes están muy cuidados. Los menús está pensado para ser eficaz a la hora de jugar y una alegría para la vista.

Al final es una interfaz intuitiva que facilita el juego en las batallas a tiempo real y tiene mucha información en la fase de turnos. Facilitando la gestión del imperio.

Sonido. El videojuego está a un grannivel, con un variado repertorio de melodías que casan perfectamente con la acción facilitando la inmersión en el juego. Las escenas cinemáticas, con un estilo ilustrativo, llegan con voces al español de gran calidad, mientras que los diálogos entre los generales respetan la actuación original en chino

En definitiva Creative Assembly se propuso llevar Total War al siguiente paso y lo consiguió. Es fiel con las batallas espectaculares y la historia. Introducen en su saga estrella la cultura milenaria China con un resultado sobresaliente

Para nosotros es uno de los videojuegos candidatos más firmes a mejor título de estrategia de este año. La ambientación y el modo en el que se ha integrado la cultura China. La posibilidad de alternar entre los modos Romance y Registros. Las alucinantes batallas multitudinarias.

El primer título de la saga que explora la antigua China

Total War: THREE KINGDOMS es la primera serie de videojuegos de estrategia ganadora de varios premios que recrea conflictos épicos de la antigua China. Al combinar una apasionante campaña por turnos de construcción de imperios, gobierno y conquistas con batallas increíbles a tiempo real. Total War: THREE KINGDOMS redefine la serie en una época de héroes y leyendas.

Punto de partida argumental

Es el año 190 de la era actual y China se encuentra sumida en plena revuelta. La Dinastía Han se desmorona ante el joven emperador, que es una mera marioneta del déspota Dong Zhuo. El poder del brutal y opresivo régimen crece a media que se sumerge en la completa anarquía. Pero todavía hay esperanza en forma de tres héroes, que se han hermanado para hacer frente a la calamidad. Los Señores de la Guerra de las grandes familias hacen lo mismo, conformando una frágil coalición en un intento por desafiar el implacable mando de Dong Zhuo. Moldearán el futuro de China con sus propias manos, pero la ambición personal amenaza su ya desmoronada alianza.

Inspirado por la belleza y el estilo artístico de la época, en Total War™: Three Kingdoms cobran vida los héroes de este alucinante período mientras luchan por unir a China bajo una sola bandera.

Historia

China en el año 190 d. C.

Bienvenidos a una nueva era de conquistas legendarias.

Esta preciosa aunque fracturada tierra reclama un nuevo emperador y una nueva forma de vida. Unifica China bajo tu mandato, forja la próxima gran dinastía y construye un legado que perdure a lo largo de los siglos.

Elige entre un elenco de 12 legendarios señores de la guerra y conquista el reino. Recluta personajes heroicos para que ayuden a tu causa y domina a tus enemigos en los frentes militar, tecnológico, político y económico. ¿Entablarás amistades poderosas, formarás alianzas fraternales y te ganarás el respeto de tus numerosos enemigos? ¿O preferirías cometer actos de traición sin piedad y convertirte en un maestro de la gran intriga política?

Tu leyenda aún no está escrita, pero hay algo que sí es seguro: la gloriosa conquista te espera.

Características principales

La antigua China recreada : Descubre la China de los Tres Reinos, una tierra de impresionante belleza natural. Lucha a lo largo de frondosos subtrópicos, áridos desiertos y montañas nevadas. Maravíllate ante lugares legendarios como la Gran Muralla de China y el río Yangtsé. Explora a lo largo y ancho de la antigua China a medida que restauras la armonía de su asediado paisaje.

: Descubre la China de los Tres Reinos, una tierra de impresionante belleza natural. Lucha a lo largo de frondosos subtrópicos, áridos desiertos y montañas nevadas. Maravíllate ante lugares legendarios como la Gran Muralla de China y el río Yangtsé. Explora a lo largo y ancho de la antigua China a medida que restauras la armonía de su asediado paisaje. Las mayores leyendas de China. Forja un nuevo imperio como uno de los 12 legendarios señores de la guerra basados en el Romance de los Tres Reinos, la célebre novela histórica de China. Comandantes sin igual, poderosos guerreros e ilustres hombres de Estado; todos estos personajes tienen un estilo de juego y unos objetivos únicos. Recluta un elenco épico de héroes secundarios para dirigir tus ejércitos, gobernar tus provincias y fortalecer tu imperio en expansión. Los personajes son el núcleo del juego y el futuro de China será moldeado por sus campeones.

Forja un nuevo imperio como uno de los 12 legendarios señores de la guerra basados en el Romance de los Tres Reinos, la célebre novela histórica de China. Comandantes sin igual, poderosos guerreros e ilustres hombres de Estado; todos estos personajes tienen un estilo de juego y unos objetivos únicos. Recluta un elenco épico de héroes secundarios para dirigir tus ejércitos, gobernar tus provincias y fortalecer tu imperio en expansión. Los personajes son el núcleo del juego y el futuro de China será moldeado por sus campeones. Sistema Guanxi: Basado en el guanxi, un concepto Chino de interrelaciones dinámicas, Total War: THREE KINGDOMS adopta un enfoque de cambio de paradigma respecto a los personajes, mediante icónicos y descomunales héroes y sus relaciones, las cuales definen el futuro de la antigua China. Cada uno de estos personajes se diseña con personalidades, motivaciones y gustos y aversiones únicos. Además, también se relacionan profundamente entre ellos de manera positiva y negativa, lo que determinará cómo se desarrolla tu historia.

Basado en el guanxi, un concepto Chino de interrelaciones dinámicas, Total War: THREE KINGDOMS adopta un enfoque de cambio de paradigma respecto a los personajes, mediante icónicos y descomunales héroes y sus relaciones, las cuales definen el futuro de la antigua China. Cada uno de estos personajes se diseña con personalidades, motivaciones y gustos y aversiones únicos. Además, también se relacionan profundamente entre ellos de manera positiva y negativa, lo que determinará cómo se desarrolla tu historia. Pureza artística. A través de increíbles efectos visuales y llamativos combates Wushu, THREE KINGDOMS representa el arte de la guerra. Además, la excelente interfaz, las animadas vistas y el diseño inspirado en China hacen que esta representación de su antigua época sea un espectáculo visual.

A través de increíbles efectos visuales y llamativos combates Wushu, THREE KINGDOMS representa el arte de la guerra. Además, la excelente interfaz, las animadas vistas y el diseño inspirado en China hacen que esta representación de su antigua época sea un espectáculo visual. Armonía en tiempo real y por turnos. La campaña por turnos y las batallas en tiempo real de Total War: THREE KINGDOMS están más interconectadas que nunca. Ahora, las acciones en la batalla tienen muchas más consecuencias, ya que afectan a tu relación con los héroes, así como a las amistades y rivalidades que estos desarrollan con otros personajes. En un mundo en el que los aliados poderosos son una de las claves del éxito, esto añade un elemento totalmente nuevo a la hora de alzarse con la victoria.

La campaña por turnos y las batallas en tiempo real de Total War: THREE KINGDOMS están más interconectadas que nunca. Ahora, las acciones en la batalla tienen muchas más consecuencias, ya que afectan a tu relación con los héroes, así como a las amistades y rivalidades que estos desarrollan con otros personajes. En un mundo en el que los aliados poderosos son una de las claves del éxito, esto añade un elemento totalmente nuevo a la hora de alzarse con la victoria. Elige entre un elenco de 12 Señores de la Guerra Legendarios y conquista la antigua China. Recluta personajes heroicos que te ayuden en la causa y domina a tus enemigos desde el punto de vista militar, tecnológico, polaco y en el ámbito económico.

Contenidos Edición limitada

DLC GRATUITO YELLOW TURBAN REBELLION PARA RESERVAS Y COMPRAS DE LA PRIMERA SEMANA QYE INCLUYE:

TRES NUEVOS SEÑORES DE LA GUERRA ELEGIBLES

TRES NUEVAS CLASES DE HÉROE

NUEVAS HABILIDADES DE PERSONAJE

NUEVAS ARMAS Y ARMADURA

POSTER DE DOBLE CARA CON UN MAPA DE LA CAMPAÑA Y PERSONAJES

CAJA PREMIUM DELUXE»

Requisitos del sistema

REQUISITOS DEL SISTEMA MÍNIMO:

SO: Windows 7 64 Bit

Procesador: i7-8550U 1.80GHz

Memoria: 6 GB de RAM

Gráficos: Intel UHD Graphics 620

DirectX: Versión 11

Almacenamiento: 60 GB de espacio disponible

RECOMENDADO:

SO: Windows 10 64 Bit

Procesador: Intel i5-6600 | Ryzen 5 2600X

Memoria: 8 GB de RAM

Gráficos: GTX 970 | R9 Fury X 4GB VRAM

DirectX: Versión 11

Almacenamiento: 60 GB de espacio disponible

Título: Total War: THREE KINGDOMS

Desarrollador / Editor: Creative Assembly / SEGA

Formato: PC

Género: estrategia

Idioma: manual y textos en castellano

Lanzamiento: 23 de mayo de 2019

PEGI: +16

Precio: 59,99 €

Web: https://www.totalwar.com