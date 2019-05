Desvelados 10 nuevos juegos en la consola SEGA Mega Drive Mini

Prepárate para Mega Man: The Wily Wars, STREET FIGHTER II’: SPECIAL CHAMPION EDITION y Ghouls ‘n Ghosts en la consola SEGA Mega Drive Mini.

¡Los últimos diez juegos se desvelarán en el mes de junio!

SEGA nos trae de vuelta un festival nostálgico con los mejores videojuegos clásicos de la vieja escuela de Mega Drive.

Los fans podrán volver a correr con el icónico Sonic The Hedgehog y sus amigos, jugarán al límite con la gran conversión de Golden Axe, disfrutarán lo bien que ve, se siente y se oye el sensacional Streets of Rage 2, así como la pieza maestra del desplazamiento lateral Gunstar Heroes, cuyo aspecto sigue siendo asombroso hoy en día, y revisitarán Castle of Illusion con Mickey y Donald, en un juego de plataformas de Disney de gran calidad. (¿Habíamos dicho sólo 40 juegos, verdad? ¡Técnicamente sigue siendo cierto!)

El Bombardero Azul (Mega Man) tendrá algo de competencia, porque aquí llega un nuevo rival — STREET FIGHTER II®: SPECIAL CHAMPION EDITION, uno de los mejores juegos de lucha de todos los tiempos.

Hablando de esto, nos complace anunciar también que el mando de control de 6 botones de SEGA Mega Drive se lanzará a finales de agosto con un precio de venta recomendado de 19,99€. Seguramente con éste tendrás una ventaja fundamental en juegos como STREET FIGHTER II®: SPECIAL CHAMPION EDITION, Comix Zone y Beyond Oasis.

Para redondear la lista, contamos con el especialmente desafiante Ghouls ‘n Ghosts. Para salvar las almas robadas por el malvado demonio Lucifer, el valiente caballero Sir Arthur debe luchar contra hordas de demonios y lo único que se interpone entre él y una muerte segura es una armadura.

Los siguientes 10 títulos

Cuestionario SEGA Mega Drive Mini:

P. ¿Cuándo se lanzará?

R. 19 de septiembre de 2019

P. ¿Cuántos juegos incluirá?

R. 40 juegos.

P. ¿Qué juegos incluirá?

R. Se han confirmado los primeros 30 títulos incluidos en el sistema, los siguientes se anunciarán en junio.

1. Sonic the Hedgehog

2. Ecco the Dolphin

3. Castlevania: Bloodlines

4. Space Harrier 2

5. Shining Force

6. Dr. Robotnik’s Mean Bean Machine

7. ToeJam & Earl

8. Comix Zone

9. Altered Beast

10. Gunstar Heroes

11. Castle of Illusion

12. World of Illusion

13. Thunder Force III

14. Super Fantasy Zone

15. Shinobi III

16. Streets of Rage 2

17. Earthworm Jim

18. Sonic the Hedgehog 2

19. Contra: Hard Corps

20. Landstalker

21. Mega Man: The Wily Wars

22. STREET FIGHTER II’: SPECIAL CHAMPION EDITION

23. Ghouls ‘n Ghosts

24. Alex Kidd in the Enchanted Castle

25. Beyond Oasis

26. Golden Axe

27. Phantasy Star IV: The End of the Millennium

28. Sonic the Hedgehog Spinball

29. Vectorman

30. Wonder Boy in Monster World

P. ¿En qué versión de Mega Drive está basada la Mini?

R. Se basa en el Modelo original 1 de Mega Drive que se lanzó en noviembre de 1990.

P. ¿Qué tamaño tiene la consola en comparación con la original?

R. Tiene aproximadamente el 55% del tamaño del Modelo 1 original.

P. ¿Qué se incluye en la caja?

R. La Mega Drive Mini incluye 40 juegos, dos mandos de control USB de tres botos réplica de los mandos de Mega Drive, un cable de alimentación de USB a Micro-B y un cable HDMI.

P. ¿Quién se encarga de los ports?

R. M2 se está encargando de este proceso. Anteriormente han trabajado en SEGA AGES y SEGA 3D Classics Collection, con una fantástica reputación basada en la calidad de sus proyectos de emulación y sus ports recreados fielmente.

P. ¡Puedo utilizar los mandos de Mega Drive originales en la Mini?

R. No, únicamente los mandos USB provistos en el pack.

P. ¿Cuánto costará en el lanzamiento?

R. 79.99€

P. ¿Dónde puedo encontrar más información?

R. megadrivemini.sega.com