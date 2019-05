TETRIS® 99 estrena modo offline con el nuevo Big Block DLC, ya disponible para Nintendo Switch. Además, del 17 al 20 de mayo llega la tercera edición del TETRIS® 99 Grand Prix.

Madrid – Los fans del TETRIS® 99 ya pueden jugar donde y cuando quieran, sin necesidad de una conexión a internet, gracias a los dos nuevos modos offline que incluye el nuevo TETRIS® 99 – Big Block DLC (Nintendo Switch). Este nuevo DLC, ya a la venta en la Nintendo eShop, permitirá a todos los usuarios, incluyendo a los que no estén suscritos a Nintendo Switch Online, entrenarse contra la máquina y así prepararse para derrotar a todos sus contrincantes en el Battle Royale de este clásico juego de puzles. Descubre más acerca del juego en el tráiler de lanzamiento de TETRIS 99 – Big Block DLC (Nintendo Switch).

Si ya eres un as enfrentándote a jugadores de todo el planeta, aprovecha esta semana para practicar desde cualquier parte, porque el día 17 de mayo llega una nueva oportunidad para demostrar que nadie te gana haciendo líneas: el Tercer TETRIS® 99 Grand Prix comenzará a las 9:00 (hora peninsular española) del viernes 17, hasta las 8:59 del lunes 20. En esta ocasión, los participantes que obtengan 100 puntos en el evento desbloquearán un nuevo tema para el juego inspirado en el TETRIS® original de la Game Boy.

El Big Block DLC es un pase de temporada, ya a la venta en la Nintendo eShop, que incluye dos modos de juego:

Duelo CPU: Juega a TETRIS® 99 offline contra 98 jugadores de la CPU.

Maratón: Desafíate a ti mismo con este modo offline para despejar el mayor número de líneas y hacerte con la mejor puntuación.

Ambos modos se juegan offline, por lo que no es necesario disponer de conexión a internet y, además, implica que todos los usuarios de una Nintendo Switch, incluso aquellos que no estén suscritos a Nintendo Switch Online, pueden jugar a TETRIS® 99 si adquieren el Big Block DLC. No obstante, la participación en el modo online del juego sigue siendo exclusiva para los miembros de Nintendo Switch Online.

Además, próximamente Nintendo anunciará detalles sobre un tercer modo offline, cuyo lanzamiento está previsto a lo largo de este año.

Notas:

*Se requiere una conexión a internet para el juego en línea. Para hacer uso de los servicios en línea, debes crear una Cuenta Nintendo y aceptar los términos correspondientes. Se aplica la Política de Privacidad de la Cuenta Nintendo. Algunos servicios en línea pueden no estar disponibles en todos los países. El juego en línea requiere una suscripción online de pago.

Más información: http://www.nintendo.es/tetris99