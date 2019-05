PlayStation Plus lo juegos gratis de mayo son: Overcooked y What Remains of Edith Finch

PlayStation Plus lo juegos gratis de mayo son: Overcooked y What Remains of Edith Finch. Como cada mes, PlayStation Plus viene cargado de novedades y ventajas exclusivas para sus suscriptores. Durante el mes de mayo, los suscriptores de PlayStation®Plus tendrán acceso a: Overcooked yWhat Remains of Edith Finch, ambos para PlayStation 4.

Overcooked, es un juego de simulación de cocina en el que los jugadores deberán convertirse en chefs maestros y vencer a un antiguo mal comestible que asola la tierra. Los jugadores también podrán disfrutar de What Remains of Edith Finch, un videojuego de aventura en el que el jugador deberá explorar la casa de los Finch y averiguar que ha sucedido con la familia.

Asimismo, de forma exclusiva para España y Portugal, los usuarios de PlayStation®Plus podrán descargar sin coste adicional Timothy vs the Aliens, un videojuego de plataformas y aventuras de mundo abierto en el que un gánster defenderá su ciudad en blanco y negro de una invasión de alienígenas a todo color.

El título ha sido desarrollado por el estudio español Wild Sphere dentro de la iniciativa de apoyo al desarrollo independiente español PlatStation®Talents en colaboración con Lanzadera en Games Camp Valencia.

Este mes de mayo continúa en PlayStation®League la fase final del torneo FIFA Global Series Local Qualifiers Spain una competición de eSports del videojuego EA Sports™ FIFA 19 con una bolsa de premios valorada en 3.000€. FIFA Global Series Local Qualifier pasa a jugarse en otra plataforma. La final será retransmitida el 25 de mayo via streaming en el canal oficial de YouTube de PlayStation España.

Por la Ley de protección de datos, no se ha podido migrar a los apuntados. Los usuarios que se hubieran inscrito previamente y los que no lo estuvieran deberan hacerlo en este enlace. Los usuarios perjudicados por el doble registro recibirán un obsequio en compensación por las molestias.

En cuanto a PlayStation®Plus Rewards, los suscriptores podrán beneficiarse este mes de mayo de un descuento del 20% en Sockaholic. Adicionalmente, La tienda de las gorras, ofrecerá un 15% de descuento en todos los productos para los miembros del servicio PlayStation®Plus. Por otra parte, los usuarios del servicio PlayStation®Plus dispondrán de cuatro descuentos para tienda física en GAME.

