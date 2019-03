Activision organiza un evento de Sekiro: Shadows Die Twice en fórum de Fnac Callao (Madrid)

Activision organiza un evento de Sekiro: Shadows Die Twice en fórum de Fnac Callao (Madrid). Este viernes 15 de marzo presentan Sekiro™: Shadows Die Twice

El nuevo título de FromSoftware podrá disfrutarse, de forma exclusiva en esta cita especial,una semana antes de su lanzamiento mundial

Madrid – Sekiro™: Shadows Die Twice aterriza en el centro de Madrid para retar a todos los jugadores que se atrevan con este brutal e implacable nuevo título de FromSoftware. El viernes 15 de marzo, en horario de 16 a 20 horas, el fórum de Fnac Callao se abrirá al público con una estética nipona para recibir al “lobo de un solo brazo”, en un evento con diversas actividades para deleitar a fans y curiosos.

El título de acción y aventuras en tercera persona, Sekiro: Shadows Die Twice, sitúa a los jugadores en la piel de un implacable guerrero, cuya misión es rescatar a su maestro, un joven lord descendiente de un antiguo linaje, para vengarse así de su archienemigo. Ambientado en el periodo Sengoku del Japón feudal, una época sangrienta en la que se vivía constantemente entre la vida y la muerte, el jugador encarnará a un guerrero desfigurado y caído en desgracia, rescatado de los brazos de la muerte.

Activision pondrá a disposición de los asistentes al fórum de Fnac Callao una exclusiva zona con 10 puestos de juego, para que disfruten de toda la acción que ofrece Sekiro: Shadows Die Twice. Además, quienes acudan al evento disfrutarán de la visita de un maestro kanji, que realizará en sinogramas de escritura japonesa los nombres de los asistentes. También contaremos con la presencia del cosplayer Askal, que presentará un diseño inspirado en el nuevo título de FromSoftware. ¡No olvides hacerte tu foto!

Pero eso no es todo, los 100 primeros jugadores* recibirán una exclusiva pulsera con el kanji de Sekiro. Y, como fin de fiesta, desde el perfil de @Fnac_Gamers en Twitter se sorteará una silla gaming entre todos los asistentes; el ganador será desvelado antes de finalizar el evento.

Sekiro: Shadows Die Twice estará disponible para PlayStation®4 y PlayStation®4 Pro; en PC a través de Steam, y para la familia de dispositivos Xbox One de Microsoft, incluyendo Xbox One X. Para más información, visita www.SekiroTheGame.com