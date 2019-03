PlayStation Now el servicio de videojuegos en streaming ya está disponible en España.

El servicio de suscripción PlayStation Now (PS Now) está disponible desde este martes en siete países europeos, entre ellos España

Madrid, . Sony Interactive Entertainment anuncia que PlayStation Now (PS Now) ya está disponible para todos los jugadores de España, Italia, Portugal, Noruega, Dinamarca, Finlandia y Suecia, por lo que ya pueden disfrutar vía streaming (de forma instantánea en la nube sin necesidad de tener el juego físicamente o descargado) de más de 600 juegos de PlayStation 4 (PS4), PlayStation 3 (PS3) y PlayStation 2 (PS2).

Este servicio mediante suscripción hace posible que los jugadores puedan revivir sus aventuras favoritas de PS4, PS3 y PS2, tanto desde la propia PS4 como a través de un PC con Windows. Además, PS Now también permite descargar los videojuegos de PS4 y PS2 directamente a la consola PS4 para poder jugar sin conexión y a la resolución nativa del título.

El catálogo de juegos de PS Now incluye títulos de PlayStation® tan aclamados por la crítica como: Red Dead Redemption™, Bloodborne™, The Last of Us™ y God of War® III Remastered; exitazos como Mortal Kombat™X, For Honor™ o WWE 2K18; y experiencias para toda la familia como LEGO® Batman™III: Más allá de Gotham, Ratchet & Clank: Todos para uno o Sonic Generations™.

La suscripción al servicio PS Now tiene un precio de 14,99 € al mes o de 99,99 € la suscripción anual. El registro se puede hacer a través de la app de PS Now, en PlayStation Store o en la página web de PlayStation. Por otro lado, todos los usuarios de PlayStation® podrán acceder a una prueba del servicio gratuitamente durante siete días sin compromiso tras completar un registro*. Además, el catálogo de PS Now se actualizará todos los meses con nuevos juegos, por lo que siempre habrá algo nuevo que descubrir.

PS Now ya está disponible en: Reino Unido, Irlanda, Francia, Alemania, Holanda, Bélgica, Suiza, Austria, Luxemburgo, España, Italia, Portugal, Noruega, Dinamarca, Finlandia y Suecia.

Os dejamos el tráiler:

Para obtener más información sobre este servicio y su descarga, visita: Página Oficial PlayStation