Sekiro: Shadows Die Twice en la Japan Weekend Barccelona

Sekiro: Shadows Die Twice. Los días 9 y 10 de marzo en La Farga de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

SEKIRO™: SHADOWS DIE TWICE ABANDERA LA CITA CON LA CULTURA NIPONA EN LA JAPAN WEEKEND BARCELONA

Quienes acudan al evento podrán disfrutar, dos semanas antes de su lanzamiento, del esperado título del reconocido estudio japonés FromSoftware

Barcelona – Tras su exitoso paso por Madrid, Sekiro: Shadows Die Twice, nuevo título del estudio nipón FromSoftware, estará presente en la Japan Weekend Barcelona. La cita será los días 9 y 10 de marzo en La Farga de L’Hospitalet de Llobregat, donde los fans de la cultura japonesa tendrán la posibilidad de disfrutar, antes de su lanzamiento previsto para el 22 de marzo, de uno de los juegos más esperados del año.

Sekiro: Shadows Die Twice, título de acción y aventuras en tercera persona, sitúa a los jugadores en la piel de un implacable guerrero cuya misión es rescatar a su maestro, un joven lord descendiente de un antiguo linaje, para vengarse así de su archienemigo. Ambientado en el periodo Sengoku del Japón feudal, una época sangrienta en la que se vivía constantemente entre la vida y la muerte, el jugador encarnará al “lobo de un solo brazo”, un guerrero desfigurado y caído en desgracia.

Los asistentes a la Japan Weekend Barcelona podrán disfrutar de las características únicas de Sekiro: Shadows Die Twice, en un espacio dedicado de La Farga de L’Hospitalet. Además, podrán conversar con los ilustradores David Enebral y Bit, que realizarán fan arts en directo y firmarán dos pin ups exclusivas inspiradas en Sekiro: Shadows Die Twice. El horario de esta actividad es sábado de 12.30h a 14.30h, y de 17h a 19h. También contaremos con la presencia de una profesora de caligrafía japonesa que realizará kanjis. Su disponibilidad será el sábado de 15.30h a 16.30h, y el domingo de 13h a 14h.

Los amantes del arte y las ilustraciones podrán presentar sus mejores propuestas en el concurso de dibujo de Sekiro, que tendrá lugar el sábado de 11h a 12.30h, y el domingo de 15.30h a 17h. ¡Pero eso no es todo! El domingo 10 de marzo de 10.30h a 11.30h, los más madrugadores podrán llevarse su nombre escrito en Katakana.