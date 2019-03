La mujer gamer: Más de la tercera parte de la demanda de consolas corresponde a las mujeres

Paralelamente, más de 1 de 4 videojuegos en España son demandados por mujeres

Los juegos de baile y estrategia son los más escogidos por el público femenino, frente a los de temática bélica y deportiva preferidos por los hombres

Madrid – Esta es la semana del año en la que las mujeres cobran mayor protagonismo, y a día de hoy podemos afirmar que el mundo de los videojuegos ya no es solo cosa de hombres. Cada día más mujeres optan por este tipo de entretenimiento que con el tiempo no deja de sumar adeptas. En España, según datos obtenidos gracias a un estudio realizado por idealo.es, el comparador de precios online líder en España, se ha podido conocer que el 34,27 % de las consolas que se han demandado en 2018 en nuestro país lo ha efectuado el sector femenino.

Las mujeres son un público que demuestra cada vez más interés por este tipo de entretenimiento virtual. Muestra de ello es una de las conclusiones logradas tras este análisis, que revela cómo, de todos aquellos demandantes de videojuegos españoles, el 28,58 % son mujeres, frente al 71,42 % de hombres.

El videojuego de carreras Mario Kart 8 es el preferido por ellas, seguido del popular juego de baile Just Dance 2018. En tercer lugar, encontramos el clásico de los videojuegos por excelencia, ‘Super Mario Bros.’, pero en este caso se sabe que las mujeres deciden jugar a su versión de rol táctico Mario Rabbids Kingdom Battle. Igualmente, Donkey Kong Country Tropical Freeze y Just Dance 2017 se encuentran respectivamente en cuarto y quinto lugar.

En este sentido, el top 5 de los videojuegos preferidos por ellos es muy diferente al elegido por ellas. Los chicos se decantan por juegos de temática bélica y deportiva, como refleja el primero de la lista Call of Duty WWII. En segunda y tercera posición encontramos juegos de referencia en el mundo del fútbol, el FIFA 18 y el Pro Evolution Soccer 2018. Por último, el segmento masculino también opta por entretenerse junto a Mario Kart 8 y la edición FIFA 19.

Asimismo, otro dato conocido gracias a este análisis de idealo.es es que tanto hombres como mujeres coinciden a la hora de escoger sus consolas. La Nintendo Switch es la preferida por todos ellos. La medalla de plata la obtiene la PS 4 Slim y el bronce la PS 4 Pro, seguidas por la Nintendo New 2DS y la Xbox One. En este sentido, puede resultar curiosos que si hay una marca demandada por las mujeres esa sin duda es Nintendo, ya que los modelos Nintendo New 2DS XL, Nintendo 2DS, Nintendo 3DS XL, Nintendo DSi XL son los únicos que reciben más demanda por parte de mujeres que de hombres.