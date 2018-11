En la guerra, no todo son soldados – This War of Mine llega a Nintendo Switch

En la guerra, no todo son soldados – This War of Mine llega a Nintendo Switch. This War of Mine: Complete Edition muestra el punto de vista más crudo de una guerra: el de los refugiados luchando por la supervivencia, buscando y gestionando recursos, evitando milicias y saqueadores y protegiendo a los más pequeños de un auténtico infierno.

Madrid – Al hablar de guerra, es fácil pensar en las grandes dimensiones, en el ruido, las armas, los uniformes, los tanques,… Se habla de vencedores y vencidos, se juzga o glorifica en todo tipo de medios audiovisuales, pero pocas veces se habla del bando de quienes realmente lo pierden todo, los civiles, cuyo drama pocas veces se ha visto tan bien representado a través de una obra audiovisual interactiva como en This War of Mine, una creación con más de 100 premios por su cruda temática e incluido como uno los mejores juegos de su año en TIME, que ahora llega a Nintendo Switch.

Las guerras no son cosa de fantasía ni atañen solo a antepasados de otra época. La obra de los creativos polacos 11 bit Studios se inspira en un pasado no muy lejano, durante el Sitio de Sarajevo, un conflicto armado que se prolongó durante cuatro años dejando miles de muertos y millones de refugiados sin techo. En una pequeña porción de todos estos refugiados y sus historias se centra This War of Mine, gracias precisamente a que es un conflicto reciente y documentarse es una labor accesible, y así el trabajo del guionista Pawel Miechowski consigue transmitir la congoja y la desesperación al jugador que pronto aprende que en la guerra no vale ‘volver a cargar la partida guardada’.

Al hablar de videojuegos de guerra, lo normal es pensar en soldados de élite, en hazañas heroicas, en disparos que no dañan y botiquines que todo lo curan, pero This War of Mineplantea la guerra desde el punto de vista de los supervivientes a una ciudad asediada y prácticamente en ruinas. Un día te despiertas y descubres que no tienes nada, sin comida, sin electricidad, sin agua corriente, y todo a tu alrededor es un infierno del que solo quieres huir y no puedes. Ahí, solo queda la supervivencia.

La acción o la estrategia es lo primero que se viene a la mente ante la unión de los conceptos de “videojuego” y “guerra”, pero This War of Mine plasma la guerra como un ejercicio de gestión de recursos y decisiones. Decisiones ni buenas ni malas, sencillamente decisiones en pos de la supervivencia, de conservar la esperanza de ver la luz un día más, y el paso del tiempo y saber aprovechar el día y la noche es algo clave.

Durante el día, los soldados y francotiradores pueblan las calles y el grupo de refugiados no puede salir, con lo que toca concentrarse en mantener el escondite, aprovechar los recursos disponibles y cuidar de los miembros del grupo de civiles. Por la noche, alguien del grupo tendrá que salir a explorar los restos de la ciudad en busca de más provisiones, y constantemente hay que priorizar las diferentes necesidades. Una fórmula de juego que consigue transmitir parte de la agonía de los supervivientes, y que ha sido trasladada a las posibilidades de Nintendo Switch por el equipo de Tomasz Tomaszewski.

Los civiles no se representan como cifras o estadísticas. Cada uno de los miembros del grupo tiene nombre y apellidos, una personalidad, unos sueños, unas necesidades, unos miedos, y mediante sus historias se añaden capas de empatía que hacen que tomar cada decisión sea aún más difícil. Un refugiado enfermo podría llegar a morir sin antibióticos, pero explorar en su busca podría implicar meterse en un sitio más peligroso de la cuenta, o no tener el tiempo suficiente para recolectar más víveres con los que todo el grupo podría verse más afectado en un largo plazo. De nuevo, todo son decisiones, ni buenas ni malas.

La sobrecogedora propuesta de This War of Mine no se queda ahí. La ‘Complete Collection’ que llega a Nintendo Switch incluye todo el contenido adicional que se ha creado tras el lanzamiento original, como ‘The Little Ones’, la campaña que añade niños civiles como parte del grupo, niños comportándose como niños, que incluso en mitad de un infierno en vida, a veces ríen, lloran o juegan porque tienen una perspectiva del mundo diferente. Se incluyen también contenidos como ‘Father’s Promise’ o el DLC ‘War Child’, un contenido dedicado a concienciar y recaudar fondos para la organización caritativa internacional homónima con base en Reino Unido que centra sus esfuerzos en ayudar a los niños que viven en zonas bélicas.

La guerra no es cosa de ficción, y This War of Mine: Complete Edition busca ofrecer el punto de vista más crudo y real de un conflicto a través de una experiencia que poder vivir en cualquier lugar, en Nintendo Switch.

