Diario de desarrollo de DiRT Rally 2.0 tercera entrega

Codemasters ha publicado una nueva entrega de su particular diario de desarrollo de DiRT Rally 2.0, la continuación del videojuego favorito de los fans que sitúa a los usuarios a los mandos de una colección de los coches de rallys más icónicos junto a las pruebas más desafiantes del mundo. El juego supondrá el regreso al estilo de simulación de carreras todoterreno que hicieron que el original fuera un éxito entre los jugadores. DiRT Rally 2.0 se lanzará en el sistema de entretenimiento PlayStation 4, en la familia de dispositivos Xbox One incluyendo Xbox One X y en formato Windows PC (en formato DVD y vía Steam) el martes 26 de febrero de 2019.

En la nueva entrega del diario de desarrollo, el diseñador jefe de juegos de Codemasters, Ross Growing, ofrece detalles acerca de la futura disponibilidad de dos clasificaciones mundiales distintivas, en función de si son pruebas desarrolladas sobre firme seco y sobre mojado, así como el modo personalizado Time Trial libre de distracciones para los que quieran salir más concentrados en las carreras. Puedes ver el vídeo en el siguiente enlace:

Sabemos que a todo el mundo le encantó lo competitivo que era el DiRT Rally original, por ello para DiRT Rally 2.0 estamos recuperando la ventaja competitiva. El diseñador jefe de juegos, Ross Growing, brinda un rápido recorrido para informarse sobre cómo podrás ascender al máximo en las clasificaciones el próximo mes de febrero.

Con tantas variables como se introducirán en el modo carrera de DiRT Rally 2.0 (degradación de los neumáticos, deformación de superficies, desgaste de los vehículos, cambios atmosféricos y cualquier otro elemento) sabíamos que teníamos que ofrecer una conducción libre de distracciones para todos los que persiguen la victoria en las pruebas mundiales, para que puedan salir y competir concentrados. Esta forma libre de distracciones se encuentra en nuestro modo time trial personalizado, que ofrece al jugador las condiciones ideales para que pueda competir en una etapa y copar las clasificaciones globales.

También te encantará saber que en DiRT Rally 2.0 tendremos clasificaciones disponibles en seco y sobre mojado. Así que si eres todo un maestro en condiciones de lluvia tendrás la oportunidad de copar también los mejores tiempos. Si eres un todoterreno, entonces eres afortunado porque tendrás dos oportunidades de mostrar lo rápido que eres.

DiRT Rally 2.0 (disponible hasta agotar existencias) incluye el alucinante Porsche 911 RGT Rally Spec junto con el acceso a los coches Fiat 131 Abarth Rally y Alpine Renault A110 1600 S

DiRT Rally 2.0 Deluxe Edition

Además de la Edición Day One, también se lanzará la edición DiRT Rally 2.0 Deluxe Edition para los jugadores más comprometidos que incluye cinco vehículos (Ford Escort Mk II, Lancia Stratos, Subaru Impreza 1995, AUDI Sport quattro S1 E2 y Ford Fiesta OMSE SuperCar Lite) y también las primeras dos temporadas de contenidos adicionales posteriores a la comercialización del juego, cada una con tres localizaciones (divididas entre rally y rallycross), además de cinco vehículos adicionales . Esta edición Deluxe permitirá también a los usuarios acceder al juego con cuatro días de antelación, desde el 22 de febrero de 2019 y también incluye mejorados coches de inicio para My Team, bonificaciones de juego y eventos con elevadas recompensas.

Incentivos exclusivos de reserva anticipada

Disponible en las cadenas de tiendas adscritas a la promoción, los jugadores que reserven con antelación el juego recibirán una caja Steelbook exclusiva, y/o el vehículo Opel Kadett C GT/E.

DiRT Rally 2.0 se lanzará en todo el mundo en PS4, Xbox One and PC el martes 26 de febrero de 2019 ofreciendo a los jugadores las experiencias de rally y rallycross más auténticas disponibles en el sector de los videojuegos. Para mantenerte al día con las próximas noticias acerca del lanzamiento de DiRT Rally 2.0