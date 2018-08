Sekiro: Shadows Die Twice disponible en 22 de marzo del 2019. La primera sesión de juego del título de FromSoftware tendrá lugar en Gamescom 2018.

Madrid. Activision, una propiedad subsidiaria de Activision Blizzard, Inc. (NASDAQ: ATVI) anuncia oficialmente la fecha de lanzamiento del nuevo y esperado título de FromSoftware. Sekiro: Shadows Die Twice, un juego de acción y aventuras en tercera persona con elementos RPG, tiene previsto su lanzamiento a nivel mundial el 22 de marzo de 2019. Para celebrarlo, los fans que asistan a la Gamescom 2018 en Colonia (Alemania), serán los primeros del mundo en jugarlo.

Nuevos detalles del gameplay de Sekiro: Shadows Die Twice desvelan que el brazo mecánico que pertenece al protagonista “lobo de un solo brazo”, se puede reconstruir para desbloquear nuevas acciones, así como poderosos ataques. Estos ataques permiten al jugador ampliar su estrategia para vencer a sus enemigos.

En Gamescom 2018, los fans finalmente podrán experimentar las características únicas y variadas de Sekiro: Shadows Die Twice, y probarán por primera vez la intensa sensación de tensión, incluyendo:

Combate de Espadas : El principal combate en Sekiro: Shadows Die Twice se mide por un intenso choque de acero. Los jugadores deberán ser diestros en el manejo de la espada para complementar sus ataques regulares y derribar las defensas enemigas antes de dar el golpe final.

Brazo Mecánico de Shinobi : Los jugadores pueden equiparse y elegir entre una variedad de extensiones artificiales únicas, para encontrar la debilidad de un enemigo formidable. Además, se pueden utilizar herramientas como el gancho del brazo mecánico para dar una dimensión extra a la exploración y al recorrido por el mundo del juego.

Resurrección : Utilizada como una oportunidad para la retirada táctica o para engañar a un enemigo e ir contra la ofensiva, esta nueva estrategia de combate permite a los jugadores resucitar en el acto, incluso después de una muerte rápida.

“Estamos deseando que los fans tengan por fin entre sus manos Sekiro: Shadows Die Twice”, ha mencionado Steve Young, Chief Revenue Officer en Activision. “Los fans probarán las múltiples herramientas disponibles para el brazo mecánico de Shinobi esta semana en Gamescom. Podrán sumergirse completamente en el retorcido y oscuro periodo Sengoku japonés de la década de 1500, cuando se lance el juego el 22 de marzo de 2019”.

La Edición Coleccionista de Sekiro: Shadows Die Twice, cuya reserva estará pronto disponible, ofrecerá a los fans los siguientes artículos coleccionables:

Juego completo

Estatua de Shinobi (17cm)

Caja metálica

Libro de arte

Mapa

Banda sonora digital

Réplicas de las monedas del juego

Desarrollado por FromSoftware. Desarrollador de juegos con sede en Tokio (Japón). Conocido por las sagas Armored Core, Dark Souls y Bloodborne, entre otros títulos.

Los fans encontrarán familiaridad en el realista Sekiro: Shadows Die Twice donde el combate reina por excelencia. Dirigido por Hidetaka Miyazaki, Sekiro: Shadows Die Twice es un título para un jugador que mete a los jugadores en el papel del protagonista, con corazón de guerrero, cuya misión es rescatar a su maestro, un joven lord, y vengarse de su archienemigo. Los jugadores disfrutarán combinando características, como el recorrido vertical, con una batalla visceral mano a mano para cumplir su destino en un vasto mundo lleno de hermosas vistas, enormes castillos, armamento estrambótico y temibles enemigos.

Sekiro: Shadows Die Twice se lanzará en PlayStation®4 y PlayStation®4 Pro; en PC a través de Steam, y en la familia de dispositivos Xbox One de Microsoft, incluyendo Xbox One X. Puedes ver el tráiler oficial de Sekiro: Shadows Die Twice

Para acceder a más información, visita www.SekiroTheGame.com