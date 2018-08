BLIZZARD ENTERTAINMENT LLEVA UN FESTIVAL DE JUEGOS Y ENTRETENIMIENTO PARA LA COMUNIDAD A LA GAMESCOM 2018

Los asistentes podrán probar los últimos contenidos y participar en actividades de todos los universos de los juegos de Blizzard en Colonia, Alemania, del 21 al 25 de agosto

COLONIA, Alemania. Blizzard Entertainment exhibirá sus juegos y homenajeará a su comunidad en la gamescom 2018, que se celebrará en la localidad alemana de Colonia del martes, 21 de agosto, al sábado, 25 de agosto. Los asistentes tendrán la ocasión de disfrutar de los últimos contenidos jugables y de numerosas actividades de Overwatch®, World of Warcraft®: Battle for Azeroth™, Heroes of the Storm®, StarCraft® II, Diablo® III y Hearthstone® en el estand de Blizzard, sito en el pabellón 7 de Koelnmesse. También tendremos un programa completo sobre el escenario, que estrenaremos con la presentación del nuevo contenido para Overwatch el miércoles, 22 de agosto.

Podéis consultar el calendario con las actividades del escenario principal en el nuevo sitio web «Blizzard en la gamescom» y en la aplicación móvil, disponible en la App Store y Google Play Store. El sitio web y la aplicación también cuentan con un catálogo de productos que se podrán comprar en la tienda de Blizzard en el pabellón 5, incluidos nuevos artículos exclusivos de la convención, y los visitantes podrán crear una lista de deseos personalizada por adelantado para facilitar sus compras. Algunos productos de la colección de la gamescom también se podrán comprar directamente en la Blizzard Gear Store .

Además, la aplicación Blizzard at gamescom 2018 permite a los asistentes al evento realizar una visita guiada del estand de Blizzard en realidad aumentada con la oportunidad de conseguir premios.

Aquellos que no puedan atender en persona a la gamescom 2018 podrán seguir el espectáculo diario de Blizzard en la gamescom a través del sitio webdesde el miércoles, 22 de agosto, hasta el viernes, 24 de agosto, a partir de las 17:00 CEST, así como el sábado, 25 de agosto, a partir de las 16:00 CEST. Este espectáculo, que contará con la actriz y presentadora Naomi Kyle y el célebre youtuber Mark «Turps» Turpin, incluirá contenido en directo y pregrabado, y permitirá a los espectadores cambiar de ángulo de cámara.

Los visitantes del estand de Blizzard en la gamescom podrán disfrutar de los siguientes contenidos jugables y actividades:

Overwatch

Blizzard inaugurará el primer día para el público general de la gamescom 2018 con Overwatch: Anuncio de nuevo contenido en el escenario principal el miércoles, 22 de agosto, a partir de las 11:15 CEST. Tras la revelación del nuevo contenido —que se podrá probar en la convención— le seguirá el estreno en Europa de un nuevo corto animado del juego, que también se podrá ver en YouTube.

en el escenario principal el miércoles, 22 de agosto, a partir de las 11:15 CEST. Tras la revelación del nuevo contenido —que se podrá probar en la convención— le seguirá el estreno en Europa de un nuevo corto animado del juego, que también se podrá ver en YouTube. Los miembros del equipo alemán de la Overwatch World Cup 2018 se enfrentarán a participantes del público en directo sobre el escenario el jueves, el viernes y el sábado en Overwatch: Desafío de Lúciobol.

Los héroes de Overwatch D.Va, Lúcio y Brigitte cobrarán vida sobre el escenario cuando sus actores de doblaje actúen en Overwatch: Mesa redonda de los actores de doblaje en alemán el viernes, 24 de agosto, a las 11:00 CEST, antes de una sesión de autógrafos.

el viernes, 24 de agosto, a las 11:00 CEST, antes de una sesión de autógrafos. Los asistentes a la gamescom tendrán la ocasión de disfrutar en el estand de Blizzard con las actividades de los Juegos de Verano, que incluirán tablas de surf personalizadas, pinturas faciales, torneos de Lúciobol de la comunidad, una máquina de gancho Pachimari que funciona y muchas más sorpresas.

World of Warcraft

El estand de Blizzard contará con 80 puestos para jugar a World of Warcraft: Battle for Azeroth, donde los visitantes podrán disfrutar de una experiencia en solitario con el evento del asedio de Lordaeron y reunirse con otros asistentes para probar las expediciones insulares.

Los cosplayers de World of Warcraft lucirán sus creaciones inspiradas en la última expansión sobre el escenario y por Internet durante Battle for Azeroth: Espectáculo de cosplay el viernes, 24 de agosto, a las 18:15 CEST, seguida del anuncio del tercer y último episodio de la serie de cortos animados Líderes de guerra, que relata la historia de Azshara, reina de los nagas.

el viernes, 24 de agosto, a las 18:15 CEST, seguida del anuncio del tercer y último episodio de la serie de cortos animados Líderes de guerra, que relata la historia de Azshara, reina de los nagas. Las grandes hermandades alemanas Aversion y Set Sail For Fail se enfrentarán en expediciones insulares en directo sobre el escenario durante las tres rondas de Battle for Azeroth: Expediciones insulares el miércoles, el jueves y el viernes.

el miércoles, el jueves y el viernes. Los visitantes del estand podrán asistir a una Feria de la Luna Negra en directo, con actividades tales como un puesto de maquillaje con aerógrafo, una clarividente y la oportunidad de hacerse fotos con la montura cohete de paseo X-53 de Recluta a un amigo, además de conocer a célebres creadores de contenido de la comunidad europea que retransmitirán en directo desde el evento.

Heroes of the Storm

Un nuevo demonio mayor causa estragos en el Nexo: Mefisto, el Señor del Odio de Diablo II y último asesino a distancia de Heroes of the Storm, se podrá probar por primera vez en la gamescom. Su vídeo de presentación se puede ver aquí.

Hemos renovado y mejorado Hanamura, el mapa con temática de Overwatch, con el objetivo de fomentar las apasionantes peleas de equipo: ahora se llama Templo de Hanamura, y el público podrá disfrutarlo por primera vez en el estand de Blizzard durante el evento. El video del Templo de Hammura se puede ver aquí.

En Heroes of the Storm: Dibujo en directo con Carbot Animations, Jonathan Burton, de Carbot Animations, creará su alocada versión de Mefisto en directo sobre el escenario el jueves, 23 de agosto, a las 12:00 CEST.

StarCraft II

Ya era hora: Tychus Findlay, el último comandante cooperativo de StarCraft II, se podrá probar por primera vez en el estand de Blizzard. Su vídeo de presentación se puede ver aquí. El miércoles, 22 de agosto, y el jueves, 23 de agosto, Kevin Dong, diseñador jefe del modo cooperativo de StarCraft II, presentará al nuevo comandante en directo sobre el escenario con los youtubers Lowko y Winter en StarCraft: Comandante cooperativo.

En StarCraft: Uno vs Muchos, losyoutubers Lowko y Winter se enfrentarán a los miembros del público que crean tener lo que hace falta para derrotar a estos profesionales en una batalla en directo uno contra tres el sábado, 25 de agosto, a las 15:00 CEST.

Diablo III

Los visitantes del estand de Blizzard podrán probar a matar demonios cuando sea, donde sea y con quien sea, ya que Diablo III estará disponible para la consola Nintendo Switch ™ por primera vez en la gamescom.

por primera vez en la gamescom. El miércoles, el viernes y el sábado, un artista de Blizzard creará ilustraciones diabólicas en directo sobre el escenario en Diablo: Dibujo en directo con Chris Amaral.

Hearthstone

En Hearthstone: ¡Puzles!, varios equipos formados por miembros del público de la gamescom competirán en desafíos del nuevo laboratorio de puzles de Hearthstone sobre el escenario el viernes y el sábado a las 12:15 CEST. Las aventuras en solitario de la última expansión del juego, El Proyecto Armagebum™, estarán disponibles para todo el público el martes, 21 de agosto.

Los jugadores de Hearthstone podrán disfrutar de una flamante pelea Fireside que estará disponible en la gamescom por vez primera.

Los visitantes también podrán hacer fotos de una gigantesca réplica del tablero de juego del corto animado «¡Hearthstone llegó!», que se estrenó en la gamescom 2017.

Además de estos juegos y actividades, los asistentes a la gamescom podrán acudir al escenario principal de Blizzard para disfrutar de dos conciertos de la orquesta Video Games Live el miércoles, 22 de agosto, y el jueves, 23 de agosto, a las 18:00 CEST; el concurso de baile de Blizzard el jueves, 23 de agosto, a las 15:30 CEST; y el popular concurso de cosplay de Blizzard para rematar la semana el sábado, 25 de agosto, a las 17:00 CEST. Aquellos que sigan el evento desde casa podrán ver el concierto de Video Games Live, así como el concurso de cosplay y Battle for Azeroth: Exhibición de cosplay a través de «Blizzard en la gamescom».