Diablo III Eternal Collection llega a Nintento Switch. El más legendario de los juegos RPG de acción. La versión definitiva del aclamado título de Blizzard Entertainment, Diablo III, incluye todas las características y contenidos de la totalidad de las expansiones y actualizaciones, así como artículos exclusivos para Nintendo Switch.



Los esbirros del infierno han cobrado una fuerza inimaginable desde el lanzamiento de Diablo® III, mas, por suerte para los Altos Cielos, sus fuerzas están a punto de recibir refuerzos. Este mismo año, los jugadores de Nintendo Switch de todo el mundo se unirán a la batalla con Diablo III Eternal Collection, y esgrimirán sus poderosas consolas portátiles para ajusticiar demonios y amasar vastas cantidades de botín, allá donde estén.

Eternal Collection es la edición definitiva del galardonado RPG de acción, pues incluye, además de la totalidad del Diablo III original, la aclamada expansión Reaper of Souls® y al pack Despertar del Nigromante®. Con siete poderosas clases de personaje, una campaña en cinco actos con el fascinante, detallado y oscuro mundo de Santuario como telón de fondo y su modo Aventura de infinita rejugabilidad, Eternal Collection es el mejor rito de entrada en una vida repleta de batallas y aventuras.

Eternal Collection para Nintendo Switch incorpora a su diseño toda la flexibilidad y versatilidad de la consola nipona. Sea con un Joy-Con™ o un mando Pro, los jugadores contarán con un extraordinario arsenal anti-demonios en sus manos, gracias a unos controles intuitivos y de enorme capacidad de respuesta diseñados a medida de Nintendo Switch. Además, como no podía ser de otro modo en la serie Diablo, dispondrán de multitud de opciones para limpiar Santuario de manera cooperativa: hasta cuatro jugadores podrán juntarse para emprender gloriosas cruzadas multijugador, bien en una misma pantalla y una sola Nintendo Switch, bien enlazando sus consolas por vía inalámbrica o sumando fuerzas a través del servicio Nintendo Switch Online.

«Eternal Collection es la versión definitiva de Diablo III, y es para nosotros un placer sumar fuerzas con Nintendo para ofrecérsela a los jugadores de Switch de todo el mundo antes de que acabe el año» ha declarado Mike Morhaime, presidente ejecutivo y cofundador de Blizzard Entertainment. «Unir al mundo a través de una oferta de ocio impregnada de épica es uno de nuestros objetivos centrales en Blizzard y estamos deseando dar la bienvenida a Santuario a una nueva generación de cazadores de demonios».

Diablo III es el título que más rápidamente se ha vendido en toda la historia de los juegos de PC*. La expansión Reaper of Souls introdujo la poderosa clase cruzado, el infinitamente rejugable modo Aventura y muchas otras características definitorias del juego en su versión actual, como las fallas nephalem de generación aleatoria. En 2017, el Despertar del Nigromante trajo de vuelta una de las clases predilectas de los jugadores de Diablo II: el nigromante, quien puso a su disposición los macabros poderes de manipulación de la sangre y los huesos. Todo esto se incluye en la edición Diablo III: Eternal Collection. para Nintendo Switch, además de algunos artículos exclusivos, como el conjunto de armadura cosmética «La leyenda de Ganondorf», inspirada en el celebérrimo villano de The Legend of Zelda.

Diablo III: Eternal Collection para Nintendo Switch saldrá a la venta este mismo año en tiendas físicas de todo el mundo, así como en la Nintendo eShop, en versión digital. En Norteamérica y Europa, los jugadores podrán echarle un vistazo por anticipado en la gamescom de Colonia, la Fan Expo de Toronto y la PAX West de Seattle. Podéis encontrar más información en la página oficial de Diablo III: Eternal Collection para Nintendo Switch .