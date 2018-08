Ahora que es época de veranito, se le puede sacar mucho partido a la consola portátil híbrida Nintendo Switch. Repasamos los 5 mejores juegos de Nintendo Switch la consola híbrida que ha sido todo un éxito para Nintendo.

Nintendo está de enhorabuena, y es que la compañía consiguió vender 1,88 millones de consolas Switch el último trimestre, lo que suma un total de 19,67 millones de consolas vendidas desde que fuera lanzada el 3 de marzo de 2017.

Estas cifras, si bien son bastante decentes, palidecen en comparación con los 2,93 millones y 7,23 millones de ventas reportadas en sus dos trimestres anteriores. La desaceleración se puede atribuir a la época del año, ya no es la temporada de vacaciones, y número limitado de juegos que Nintendo lanzó en 2018. Más allá de Octopath Traveler, Fortnite y Mario Tennis Aces, han habido pocos títulos interesantes. En cambio, la compañía ha confiado en Hollow Knight, Semblance y otras indies para mantener fresca su Switch. Aún así esta consola tiene algunos grandes juegos.

Nintendo Switch es la consola híbrida y portátil que cuenta ya con un catálogo muy bueno de juegos para plantear el Top de juegos que tenemos por aquí.

Desde Frikipandi hemos creado el top con los 5 mejores juegos de Nintendo Switch hasta la fecha, si tienes esta consola, debes tenerlos para sacarle todo el partido.

El ganador para nosotros es The Legend of Zelda: Breath of the Wild llegó a las tiendas el 3 de marzo de 2017, acompañando al lanzamiento de Nintendo Switch, la nueva consola doméstica de Nintendo con la que jugar cuando quieras, donde quieras y como quieras, y desde entonces el juego ha superado los 10 millones de unidades vendidas en todo el mundo

Un título que se siente clásico desde el primer minuto. Para nosotros es el mejor juego para Nintendo Switch Breath of the Wild rompe con todo lo visto. Sin duda, el mejor juego de la lista y un difícilmente superable título en posiblemente muchos años para esta consola. .

Otro de los videojuegos que debemos jugar. Otra obra maestra de los japoneses de Kioto. Mario es su gran legado al mundo de los videojuegos. El fontanero Mario vuelve a poner el broche de oro. El tiempo pondrá en el lugar que merece a Super Mario Odyssey incluso por encima de Super Mario Galaxy y de Super Mario 64. El gran problema de Nintendo es que sus videojuegos son difícilmente superables por otras empresas en sus consolas. Pero es indudable que aprovecha los Joy-Con como ninguno, que su diseño de niveles, jugabilidad, escenarios hacen de el otro indispesable para Nintendo Switch.

Para nosotros el tercer escalón del podio es el Xenoblade Chronicles 2. Nintendo ha creado otro gran juego sobresaliente para Nintendo Switch. La gran banda sonora de Hyrule y Monolith Soft y una jugabilidad impresionante da u juego de un nivel muy elevado. Además su duración hace que puedas estar horas jugando.

Suda tinta este verano con el regreso del shooter más nintendero, Splatoon 2

El shooter más vendido de la historia en Japón,La serie Splatoon plantea la misma fórmula: evolucionar el género shooter prescindiendo de una de sus características más importantes: la sangre. pinta todo de tu tinta de color. Lo mejor de esta secuela es que además de mantener la jugabilidad de la primera parte, también se ha actualizado con nuevos contenidos, armas, escenarios, atuendos e incluso modos de juego.

El modo multijugador sorprende con el rendimiento, la estabilidad de las partidas, y el pique con otros usuarios. Parece que jugamos contra la máquina. Otro imprescindible para esta consola

Que vamos a decir de Mario Kart. El 28 de abril del 2017 llego a Nintendo Switch el Mario Kart más grande hasta la fecha. Otro gran juego con una jugabilidad fuera de toda duda y horas de diversión. Hidekki Konno aseguró que era mejor juego Mario Kart de la historia. El apellido Deluxe añade el modo batalla. Para nosotros cierra la lita del top 5 de los juegos para Nintendo Switch.

El modo online va muy bien y en modo portátil es muy divertido

Esperamos que os gusten los 5 mejores juegos de Nintendo Switch para este verano. Cualquiera de ellos merece cada euro gastado.