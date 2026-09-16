Razer Kraken V4 X Sensa HD Haptics: La inmersión total que pueden sentir

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Los videojuegos siempre se han visto y escuchado. Ahora también se pueden sentir: la edición Razer Kraken V4 X Sensa HD Haptics transforma la experiencia de juego y el audio en una respuesta física intensa, ofreciendo una nueva dimensión de inmersión

Razer™, la marca global líder en estilo de vida para gamers, anunció en el día de hoy los Razer Kraken V4 X Sensa HD Haptics Edition, unos auriculares para juegos con cable diseñados para añadir una sensación física a cada sesión de juego.

Gracias a la tecnología Razer™ Sensa HD Haptics e integrada en más de 100 juegos compatibles de PC, estos auriculares amplían la experiencia de juego más allá de la vista y el sonido, transformando los eventos y el audio del juego en una respuesta táctil rica y con múltiples matices. Desde el estruendo de una explosión hasta la sutil señal de unos pasos que se acercan, cada sensación está diseñada para sumergir a los jugadores aún más en la acción.

Diseñados específicamente para los jugadores que buscan una conexión más física con sus juegos, los Kraken V4 X Sensa HD Haptics Edition combinan una tecnología háptica envolvente, un potente audio por cable, una captura de voz nítida, una comodidad duradera y la personalización Razer Chroma™ RGB en unos auriculares accesibles, creados para que cada sesión se sienta más viva.

Siente Todo.

En el corazón de los Kraken V4 Sensa HD Haptics Edition se encuentra Razer Sensa HD Haptics, la tecnología háptica de alta definición que transforma la experiencia de juego y el audio del título en sensaciones que los jugadores pueden sentir físicamente.

Esto dista mucho de la simple vibración convencional. La tecnología Sensa HD Haptics reacciona a la intensidad, la duración y la posición; así, una explosión lejana se percibe de forma distinta a un disparo a quemarropa, y una pisada nunca se siente igual que una granada. En los títulos compatibles, cada arma, cada habilidad y cada momento de tensión transmite su propia respuesta táctil.

Dos modos le dan vida, dependiendo de qué tan profundamente se haya integrado la tecnología háptica en el juego. La tecnología Dynamic Haptics está destinada a títulos desarrollados con Sensa, que tienen prioridad: se trata de efectos creados por los desarrolladores y vinculados directamente a eventos clave del juego, como el uso de armas, habilidades y movimientos.

Además, los jugadores pueden superponer la función Audio-to-Haptics (A2H), utilizando perfiles que Razer ha ajustado específicamente para cada título. Los efectos creados por los desarrolladores siempre prevalecen, mientras que el A2H complementa la experiencia; así, cuando la acción se sale de lo previsto, los jugadores siguen inmerso en ella.

Diseñado para un sonido envolvente.

Equipados con controladores Razer™ TriForce de 40 mm, estos auriculares ofrecen un audio rico y detallado gracias a un diseño propietario de tres partes que ajusta por separado las frecuencias altas, medias y bajas. El avanzado sonido envolvente 7.1 sitúa a los jugadores en el centro de la acción con un audio posicional realista, mientras que el micrófono cardioide Razer HyperClear garantiza una comunicación nítida al priorizar la claridad de la voz y eliminar el ruido de fondo no deseado.

Diseñado para la comodidad y el estilo.

Las almohadillas de espuma viscoelástica FlowKnit combinan un tejido transpirable con un acolchado mullido para ofrecer una comodidad duradera durante sesiones prolongadas, mientras que Razer Chroma RGB permite una mayor personalización gracias a sus 16,8 millones de colores y efectos de iluminación dinámicos para iluminar cualquier zona de juego.

Una nueva sensación para los videojuegos.

Con la edición Kraken V4 X Sensa HD Haptics, Razer añade una dimensión totalmente nueva a la forma en que los jugadores viven sus partidas. Un audio potente, una comunicación nítida y una comodidad duradera se combinan ahora con una respuesta háptica de alta definición para acercar cada sesión a la acción; porque los videojuegos no se hicieron solo para verse y oírse. Ahora, también se pueden sentir.