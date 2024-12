Compartir Facebook

Ya se acerca el final del año y comenzamos con las listas. Spotify revela las canciones, artistas y pódcasts más escuchados de 2024. Seguro que te suena más de una.

Spotify revela las canciones, artistas y pódcasts más escuchados de 2024

Por segundo año consecutivo, Taylor Swift se corona como la artista más escuchada a nivel global en 2024

Myke Towers se convierte en el artista más reproducido en España

SAIKO es el artista nacional más escuchado en nuestro país en 2024

Rels B es el español más escuchado en el extranjero y ROSALÍA es la artista femenina española más escuchada fuera de España

La canción más escuchada entre los usuarios de España ha sido “Si Antes Te Hubiera Conocido”, de KAROL G

“Espresso”, de Sabrina Carpenter, es la canción más escuchada por los usuarios de Spotify a nivel mundial

“The Wild Project” es el pódcast más escuchado en España y “El Podcast de Marian Rojas Estapé” debuta en el décimo puesto del ‘top’ mundial

A partir de hoy todos los usuarios de Spotify pueden descubrir lo que más han escuchado durante todo el año y compartirlo en sus redes sociales

Spotify, la compañía de audio en streaming más grande del mundo, acaba de anunciar las canciones, artistas y pódcasts más escuchados de 2024 entre los más de 640 millones de usuarios con los que cuenta la plataforma en todo el mundo. Por segundo año consecutivo, Taylor Swift se corona como la artista más escuchada a nivel global en 2024. Con su exitosa gira “The Eras Tour” y el lanzamiento de su álbum “1989 (Taylor’s Version)”, la cantante y compositora estadounidense ha dejado una huella imborrable en la música este año y sigue consolidando su estatus como una de las figuras más influyentes de la industria musical.

La música más escuchada en el mundo este 2024

Taylor Swift se posiciona como la artista más escuchada del mundo por segundo año consecutivo, alcanzando más de 26.600 millones de reproducciones en 2024. Además, su álbum “THE TORTURED POETS DEPARTMENT: THE ANTHOLOGY” se ha coronado como el más escuchado a nivel global, logrando otro hito para la cantante y compositora estadounidense.

En segunda posición se encuentra The Weeknd, el cantante, compositor y productor discográfico canadiense, quien sigue siendo una fuerza imparable en la música global. En tercer lugar, destaca el artista puertorriqueño Bad Bunny, reafirmando su lugar entre los favoritos del público con su mezcla única de ritmos latinos y urbanos. El cuarto lugar lo ocupa el rapero y cantante Drake y, cerrando el ‘top 5’ global, se encuentra Billie Eilish.

Y en lo referido al ranking de canciones más escuchadas de 2024 a nivel global, la más reproducida es “Espresso”, de Sabrina Carpenter. Una canción de pop pegadiza que ha dado la vuelta al mundo y que acumula ya más de 1.600 millones de reproducciones a nivel mundial, convirtiendo a Sabrina Carpenter como una de las grandes artistas que ha marcado la cultura pop este año.

Los artistas y canciones más escuchados en España en 2024

En nuestro país, el artista y compositor puertorriqueño Myke Towers se alza como el más escuchado de 2024 en una lista repleta de artistas de habla hispana. Así, Myker Towers se corona como uno de los artistas más influyentes del reggaetón y el trap, siendo el favorito de los usuarios de España este año.

La segunda posición la ocupa Bad Bunny, quien fue el artista más escuchado en 2022 y en 2023 en nuestro país. Y la tercera posición en el ranking de artistas más escuchados en España en 2024 la ocupa Feid tras su exitosa gira y el lanzamiento de varios temas que han arrasado en las listas de reproducción.

Este ‘top 10’ de artistas más escuchados en nuestro país lo completan, por orden de ranking, SAIKO, Quevedo, Anuel AA, Rauw Alejandro, KAROL G, Dei V y JC Reyes. Dentro de la lista, resalta entre los artistas emergentes de 2024 SAIKO y JC Reyes, que consiguen un gran debut en este ‘top 10’ de España siendo el primer y el tercer artista nacional más escuchado en España este año, respectivamente. Y, Quevedo, quien recientemente ha lanzado su nuevo álbum “Buenas noches”, destaca como el segundo artista español más escuchado en nuestro país, consagrando su presencia en esta lista un año más.

“Es un privilegio haber sido el artista español más escuchado en Spotify en España este 2024. Estoy profundamente agradecido a todas las personas que han permitido que mi música forme parte de sus vidas. Gracias de corazón por este increíble apoyo”, comenta SAIKO.

En lo referente al ranking de artistas femeninas más escuchadas en España, el puesto número uno lo ocupa KAROL G por segundo año consecutivo. La cantante colombiana ha seguido dominando las listas gracias al éxito de “MAÑANA SERÁ BONITO” y su edición especial “Bichota Season”, reafirmando su posición como una de las voces más influyentes de la música latina a nivel global. La segunda artista más escuchada es Taylor Swift, seguida de Lola Indigo, en tercera posición; Bad Gyal, en cuarto lugar, y Aitana, en quinto. Este ‘top 10’ de artistas femeninas más escuchadas en nuestro país se completa con Emilia, Shakira, Maria Becerra, Nicki Nicole y Young Miko.

Lola Indigo, en relación a su posición como artista femenina nacional más escuchada en Spotify en España, declara: «Me siento muy agradecida por haber sido la artista femenina nacional más escuchada en Spotify España. Me hace mucha ilusión. Para mí ha sido un año increíble y en 2025 nos espera mucho más».

En lo que respecta al ‘top 10’ de canciones más escuchadas en nuestro país, se encuentra, en primer lugar, “Si Antes Te Hubiera Conocido”, de KAROL G, un merengue que se ha convertido en todo un himno y que, además, fue también fue la canción más escuchada del verano en nuestro país. De hecho, es la primera vez desde 2018 que una canción de una artista femenina es el tema más escuchado en España, siendo “Sin Pijama”, de Becky G y NATTI NATASHA, la última canción de una artista femenina que ocupó la primera posición.

En el segundo puesto dentro del ranking de canciones más reproducidas en España se encuentra “LUNA”, de Feid; en el tercero, “LA FALDA”, de Myke Towers, y “BADGYAL”, de SAIKO con JC Reyes y Dei V, y “X’CLUSIVO – REMIX”, de Gonzy, SAIKO y Arcángel, en el cuarto y quinto lugar, respectivamente. El ‘top 10’ se completa con “Gata Only”, de FloyyMenor con Cris Mj; “Santa”, de Rvssian, Rauw Alejandro y Ayra Starr; “Manos Rotas”, de DELLAFUENTE y Morad; “La Bachata”, de Manuel Turizo (que es, además, el tema más reproducido en España de todos los tiempos) y “FARDOS”, de JC Reyes y De La Ghetto. Así, un año más se evidencia la diversidad de sonidos y géneros, destacando una fuerte presencia de los ritmos urbanos (como el reggaetón) y el pop, dejando espacio al mismo tiempo para otros estilos y fusiones que han conquistado al público español como el flamenco urbano.

Los españoles más escuchados en el extranjero en 2024

Si echamos un vistazo a los españoles más escuchados en el extranjero, destaca en primera posición Rels B como el artista más escuchado fuera de España en 2024. La segunda posición se la lleva Quevedo, y la tercera, ROSALÍA, siendo la artista femenina española más escuchada en el extranjero.

Este ranking de españoles más escuchados fuera de nuestras fronteras se completa con Enrique Iglesias, Morad, Alejandro Sanz, La Oreja de Van Gogh, Pablo Alborán, Hombres G y Bad Gyal.

En lo que respecta a canciones de artistas españoles más escuchadas fuera de España este año, destaca “Si No Estás”, de iñigo quintero; en segunda posición, “Columbia”, de Quevedo; y en tercer puesto, “Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52”, la colaboración de Bizarrap y Quevedo; en cuarta posición “Rosas”, un himno de La Oreja de Van Gogh de 2002 que se ha colado en el ranking a raíz del gran momento que compartieron KAROL G y Amaia Montero con su actuación en Madrid este año, y, en quinto lugar, “New Woman (feat. ROSALÍA)”, la colaboración de LISA con ROSALÍA.

Los pódcasts más escuchados de 2024 en España y en el mundo

Spotify también presenta los pódcasts más escuchados que han acompañado a los usuarios este año, cuyo consumo ha aumentado un 30% en España en 2024. Una lista dominada por pódcasts de entrevistas, comedia, salud y bienestar. Así, el número uno en España es “The Wild Project”, el pódcast de entrevistas dirigidas por Jordi Wild, seguido de “El Podcast de Marian Rojas Estapé”, que es, además, el décimo pódcast más escuchado en el mundo, debutando en el ranking global, y el pódcast de salud y bienestar con más oyentes en español a nivel internacional. En tercer lugar del ‘top’ de España se encuentra “Nadie Sabe Nada”, presentado por Andreu Buenafuente y Berto Romero. En cuarta posición encontramos “La Ruina”, un pódcast de Tomàs Fuentes e Ignasi Taltavull en el que comentan y juzgan la peor anécdota de la gente que viene de público al programa y, en quinto lugar, “La Pija y la Quinqui“, de la mano de Carlos Peguer y Mariang.

Este ‘top 10’ de pódcasts más escuchados en España en 2024 se cierra con “Entiende Tu Mente”, “Poco se Habla! Briten y Xuso Jones”,“WORLDCA$T”,“NUDE PROJECT PODCAST” y “Estirando el chicle”.

En cuanto a las últimas tendencias de consumo, el videopódcast destaca como formato estrella en España, pues del ‘top 10’ de los más escuchados en 2024, hasta siete producen vídeo (entre ellos “La Ruina”, “La Pija y la Quinqui” o “Poco de habla!”). De hecho, el porcentaje de usuarios que consume videopódcasts en la plataforma ha crecido más de un 70% en nuestro país en el último año. Unos datos convierten a España en el segundo país de Europa con mayor velocidad de crecimiento en este formato.

En lo referente a los pódcasts más escuchados a nivel internacional, el número uno continúa siendo, un año más, “The Joe Rogan Experience”, seguido de “Call Her Daddy” y “Huberman Lab”. El cuarto y el quinto lugar lo completan “This Past Weekend w/ Theo Von” y “The Diary Of A CEO with Steven Bartlett”, respectivamente.

Cómo acceder a la experiencia personalizada de Wrapped 2024

A partir de hoy, todos los usuarios de Spotify podrán acceder a la experiencia personalizada de Wrapped 2024 a través de la app móvil de Spotify tanto en sistemas de iOS como Android (se recomienda actualizar la aplicación). Además de conocer lo que más han escuchado este año, los usuarios podrán conocer nuevas funcionalidades. A continuación, algunas de las novedades que se podrán encontrar:

Una celebración de su año en Spotify:

Tu evolución musical. Una nueva experiencia que revelará las tendencias de escucha de 2024, permitiendo a los usuarios descubrir las fases musicales que marcaron su año. Cada persona podrá explorar hasta tres fases musicales únicas y distintivas.



Tu playlist de evolución musical. Esta historia también cobrará vida en una playlist personalizada que estará disponible en el ‘feed’ de Wrapped en la sección de inicio. Las canciones incluirán tanto temas favoritos como nuevos para cada usuario relacionados con sus momentos musicales únicos.



Tu artista top. Los usuarios podrán descubrir al artista que marcó su año, incluyendo datos como su «Racha de Escucha Más Larga». Además, podrán conocer el popular indicador «Top Oyentes», que muestra en qué porcentaje de los mayores seguidores de un artista se encuentran.



Tu lista de reproducción de vídeos musicales. En los mercados en los que estén disponibles los vídeos musicales en beta, incluido España, los usuarios Premium recibirán una lista personalizada que reúne videos musicales de sus artistas favoritos de este año, todo en un mismo lugar.



Más allá del ‘top 5’. Los usuarios podrán profundizar en la música que marcó su año, con acceso a sus 100 canciones más escuchadas y los 20 artistas más destacados, los cuales podrán añadirse a «Tu biblioteca» como una lista de reproducción para disfrutar.



Clips de tus artistas. Los usuarios tendrán la oportunidad de descubrir mensajes de algunos de sus artistas favoritos en la experiencia personalizada de Wrapped como recompensa por haberlos escuchado durante todo el año.



Clips de tus pódcasters. Los usuarios ahora también podrán disfrutar de mensajes breves de algunos de sus creadores de pódcasts favoritos.



Innovación en IA en Wrapped:



AI DJ. Como una de las funciones favoritas de los usuarios, AI DJ lleva la experiencia de Wrapped a otro nivel, ofreciendo a los usuarios comentarios personalizados sobre su año acompañados de la música que les marcó. Este año, también disponible en español, AI DJ contará a los usuarios sobre tu año de escucha y explorará incluso su relación única con el propio DJ.



Como todos los años, los usuarios pueden compartir sus resultados de Wrapped a través de las apps de mensajes y a través de sus redes sociales favoritas. Y como parte de la nueva integración de Spotify para compartir en TikTok, los usuarios también podrán compartir sus resultados de Wrapped a través de TikTok en su ‘Para ti’ y Stories.

Además, Spotify también ha lanzado su experiencia Wrapped Creator 2024 para creadores de pódcasts, artistas, anunciantes y, como novedad para 2024, autores. Para acceder a sus experiencias de Wrapped, podrán visitar Spotify for Artists, Spotify for Creators y Spotify for Authors.

A continuación, se presentan las listas de artistas, canciones, álbumes y pódcasts más escuchados de 2024

Artistas más escuchados en el mundo en 2024:



Canciones más escuchadas en el mundo en 2024:



Álbumes más escuchados en el mundo en 2024:

Artistas más escuchados en España en 2024:

Artistas femeninas más escuchadas en España en 2024:

Artistas nacionales más escuchados en España en 2024:

Canciones más escuchadas en España en 2024:

Artistas españoles más escuchados en el extranjero en 2024:

Canciones de artistas españoles más escuchadas en el extranjero en 2024:

Álbumes más escuchados en España en 2024:

Pódcasts más escuchados en el mundo en 2024:

Pódcasts más escuchados en España en 2024:

