He cambiado mi router de sitio y la velocidad de internet ha disminuido, ¿qué ocurre?

El router, como muchos otros aparatos que tienen una vital importancia en nuestro día a día, es susceptible de poder ser cambiado de ubicación en determinadas situaciones. Por ejemplo, cuando hacemos una reforma y ampliamos el comedor o cuando cambiamos la habitación que tenemos dedicada a nuestro despacho, entre otras muchas más situaciones. Sin embargo, es posible que cuando llevemos a cabo este tipo de movimientos, notemos que hayamos perdido señal de internet.

Como sabes, el router es un dispositivo esencial en nuestros hogares que nos proporciona acceso a Internet. En este artículo, vamos a realizar una pequeña radiografía para conocer las posibles razones detrás de esta disminución de velocidad y cómo solucionar este problema una vez hemos contratado una tarifa de sólo fibra o de un paquete de fibra y móvil. Te contamos todo lo que tienes que saber.

Internet ha perdido potencia en la señal, ¿cuáles son los motivos?

Cuando hemos llevado algún tipo de cambio en nuestra vivienda, es posible que notemos ciertas dificultades de acceso. Con el objetivo de evitar este tipo de situaciones, es importante que valoremos todas las posibles soluciones que han provocado que nos encontremos en esta situación. A continuación, te las contamos. Pese a ello, no olvides que cada escenario puede ser diferente. Por lo que debemos, en caso de que no se resuelva con ninguna de las explicaciones que vamos a ver a posteriori, valorar contactar con el servicio técnico especializado.

Interferencia de señal

Una de las razones más comunes detrás de una disminución en la velocidad de Internet después de cambiar la ubicación del router es la interferencia en nuestra propia señal. Cuando movemos el router hacia una posición más alejada de su ubicación original, es probable que hayamos instalado, sin datos cuenta, una serie de barreras arquitectónicas al respecto, como puede ser una pared, por ejemplo. Este tipo de elementos puede obstaculizar, de manera directa, la velocidad de la conexión.

Para resolver este problema, intenta ubicar el router en un lugar más céntrico. Sobre todo, debemos evitar colocarlo en esquinas o detrás de objetos metálicos que puedan bloquear la señal. Además, también es recomendable evitar la instalación en espacios que confluyan varios aparatos electrónicos, con el objetivo de evitar interferencias.

Configuración inadecuada

En segundo lugar, también debemos valorar la posibilidad de haber llevado a cabo una configuración que no sea la óptima con las características y necesidades concretas. Cada router tiene sus propias configuraciones y opciones que pueden afectar la velocidad de Internet. Si no configuramos correctamente el router después de moverlo, es probable que experimentemos problemas al respecto. Por tanto, es importante explorar cuáles son las mejores soluciones al respecto.

Debemos acceder a la interfaz de administración del router a través de un navegador web y verificar las configuraciones. Asegúrate de que el router esté configurado para evitar interferencias con otros dispositivos cercanos. Además, también debemos garantizar que la encriptación esté habilitada para proteger nuestra red. Si no está seguro de cómo hacerlo, consulta el manual del router o pide ayuda a tu compañía.

Distancia desde el punto de acceso

Una de las situaciones que tendemos a obviar en este tipo de escenarios es cuando situamos una mayor distancia entre el dispositivo que se conecta al router y el punto de acceso a la red.

Cuando movemos el router a una ubicación diferente, la distancia entre el router y los dispositivos conectados también cambia. Cuanto más lejos estén los dispositivos del router, más débil será la señal y, por lo tanto, más lenta será la velocidad de Internet. Aunque en este caso es importante recalcar que influye mucho la configuración del espacio. A mayor cantidad de paredes entre el router y nuestro dispositivo, más débil será la señal.

Actualización del router

Pese a que no le damos tanta importancia como debería, actualizar el software de nuestro router es fundamental. Cada vez que el fabricante actualice la versión del mismo, debemos descargarla e instalarla. De este modo, siempre vamos a tener todas las garantías de que nos encontramos con las últimas mejoras en materia de estabilidad y de privacidad. No obstante, no solamente es esta la única consideración que tenemos que tener en materia de actualización.

También es posible que nuestro router se haya quedado obsoleto por cualquier circunstancia. Si sospechas que este puede ser el problema, es recomendable avisar a nuestro operador para que nos diga cuáles son las indicaciones que debemos seguir. Es importante recordar que se recomienda actualizar nuestro router cada tres años. Por lo que si tiene una mayor cantidad de tiempo, es el momento de tomar decisiones al respecto.

Como hemos podido comprobar, si hemos experimentado una disminución de velocidad de Internet después de cambiar la ubicación del router, es importante tener en cuenta una gran cantidad de factores al respecto. Algunos de ellos son todos los que hemos mencionado en el presente artículo, sin embargo, existen muchos más. En último término, consultar con nuestro operador es una de las mejores opciones por las que vamos a poder decantarnos al respecto.

