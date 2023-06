Workspace será más útil con Duet AI, Google Bar se integrará en la ofimetic de Google Docs, Spreadsheets y Gmail

Workspace está aprovechando el poder de la IA generativa para desbloquear nuevas formas de trabajar para que las personas puedan crear, conectarse y crecer juntas.

Las páginas en blanco pueden dejar perplejos a los mejores, por eso estamos incorporando herramientas generativas de inteligencia artificial en Documentos y Gmail para ayudarlo a comenzar. Simplemente, escriba un tema y haga que Workspace lo ayude a pasar de la página en blanco al primer borrador.

Google ha comenzado a introducir una nueva función para Hojas de Cálculo en el programa Workspace Labs, impulsada por la herramienta Duet AI, con la que es capaz de sugerir y generar plantillas personalizadas a través de una descripción del propósito para el que se va a usar la plantilla.

El gigante tecnológico presentó Duet AI el pasado mes de mayo como una herramienta de colaboración basada en Inteligencia Artificial (IA) que asiste al usuario en tareas como la programación y la generación de contenidos personalizados en servicios como Gmail, Slides o Meet. Así, es capaz de generar funciones completas en tiempo real.

Duet AI for Google Workspace can now help you stay organized in Google Sheets. Just describe what you want to accomplish, and Sheets will generate custom templates to help you get started. Rolling out now in #GoogleWorkspace Labs → https://t.co/0VPbhLziA0 pic.twitter.com/t7RH9haY8l

— Google Workspace (@GoogleWorkspace) June 22, 2023