Más del 50% de la generación Z en España ha escuchado pódcasts en el último año en Spotify

De izquierda a derecha: Eduardo Alonso, Head of Podcast para el sur y este de Europa de Spotify; Berta Aroca, presentadora de LOFT, iCat – Catalunya Ràdio; Cristina Blanco, podcaster y creadora de Como si nadie escuchara; Gema Jiménez, periodista y productora en SER Podcast y Podium Podcast; Marta Salicrú, directora de Radio Primavera Sound, y Carlos Galán, CEO de Subterfuge

Spotify ha celebrado la mesa redonda “Pódcasts: La voz de la generación Z” en el festival Estación Podcast, donde ha desvelado por qué los pódcasts se han convertido en uno de los formatos de entretenimiento favoritos entre los jóvenes

El evento ha contado con la participación de Eduardo Alonso, Head of Podcast para el sur y este de Europa de Spotify; Berta Aroca, presentadora de LOFT, iCat – Catalunya Ràdio; Cristina Blanco, podcaster y creadora de Como si nadie escuchara; Gema Jiménez, periodista y productora en SER Podcast y Podium Podcast; y Marta Salicrú, directora de Radio Primavera Sound, y ha sido moderado por Carlos Galán, CEO de Subterfuge

Según datos de Spotify, el consumo de pódcasts entre la generación Z ha crecido un 20% en el último año

Spotify, la compañía más grande de audio streaming del mundo, ha celebrado la mesa redonda “Pódcasts: la voz de la generación Z” en el Espacio Cultural Serrería Belga, en el festival Estación Podcast, para dar a conocer por qué los pódcasts se han convertido en uno de los formatos de entretenimiento favoritos entre los jóvenes. Un evento en el que Spotify también ha presentado los datos de su último informe “Hábitos de consumo de pódcasts de la generación Z en España en 2023”.

La mesa redonda “Pódcasts: La voz de la generación Z” ha contado con la participación de Eduardo Alonso, Head of Podcast para el sur y este de Europa de Spotify; Berta Aroca, presentadora de LOFT, iCat – Catalunya Ràdio; Cristina Blanco, podcaster y creadora de Como si nadie escuchara; Gema Jiménez, periodista y productora en SER Podcast y Podium Podcast; y Marta Salicrú, directora de Radio Primavera Sound, y ha sido moderada por Carlos Galán, CEO de Subterfuge.

La generación Z y los pódcasts, una relación en pleno auge

Según el informe “Hábitos de consumo de pódcasts de la generación Z en España en 2023”, que analiza los hábitos de los consumidores en Spotify desde el 1 de abril de 2022 hasta el 31 de marzo de 2023, el consumo de pódcasts entre la generación Z ha crecido un 20%. Además, más del 50% de la generación Z en España ha escuchado al menos un pódcast en el último año en Spotify. Los pódcasts enganchan tanto a mujeres (47%) como a hombres (48%)[1] de la generación Z de forma equiparada.

Asimismo, en lo que respecta a tendencias de escucha, en el ‘top 5’ de categorías de pódcasts más escuchadas entre la generación Z, se encuentran la comedia; sociedad y cultura; salud y bienestar; educación y noticias. Y entre los pódcasts más escuchados por esta generación, destacan “The Wild Project”, “AM”, “La Pija y la Quinqui”, “Entiende Tu Mente” y “Esta no te la sabes”.

“Gran parte del éxito del consumo entre la Gen Z viene de los creadores que eligen el pódcast como formato para conectar con la audiencia”, declara Eduardo Alonso, Head of Podcast para el sur y este de Europa en Spotify.

Sobre el papel de los pódcasts en la industria de los medios de comunicación, Gema Jiménez, periodista y productora en SER Podcast y Podium Podcast, destaca que “el pódcast ha llegado a donde no lo habían hecho otros medios y es una nueva forma de acercarse a los jóvenes”. Asimismo, resalta la relevancia de los pódcasts a la hora de hacer periodismo que sea interesante para los jóvenes: “Era necesario crear contenido para llegar a los menores de 25 años que estaban un poco desencantados con los medios tradicionales”, explica. Por su parte, Marta Salicrú, directora de Radio Primavera Sound, agrega que “algunos de los medios tradicionales buscan captar al oyente joven pero sin tener en cuenta la estrategia más obvia: el poner talento joven al otro lado”.

Además, las creadoras también mencionan el gran papel que juegan las redes sociales en la difusión del pódcast: “Cuando un pódcast destaca más es cuando funciona bien en redes sociales”, asegura Berta Aroca, presentadora de LOFT, iCat – Catalunya Ràdio. Cristina Blanco, podcaster y creadora de Como si nadie escuchara, añade que, en su caso concreto, “las redes sociales han sido un amplificador de mi pódcast y han conseguido que mi contenido alcance mayores audiencias”.

Los formatos que triunfan en el mundo del pódcast

En general, según el informe de “Hábitos de consumo de pódcasts de la generación Z en España en 2023”, se observa que los jóvenes prefieren formatos más cortos para informarse sobre las noticias o educarse sobre ciertos temas que les interesen. Y, por otro lado, prefieren episodios más largos para entretenerse. También hay un enfoque especial en pódcasts relacionados con la salud mental (como “Entiende tu mente”). Una tendencia que corrobora Gema Jiménez: “la gente que quiere informarse prefiere diez minutos. Pero si quieren entretenerse con los formatos conversacionales pueden escuchar hasta 40 minutos o varias horas”.

Asimismo, destaca la importancia de las redes sociales y el uso del vídeo como parte de la estrategia del éxito de un pódcast. Cristina Blanco comenta que “lo que más me funciona como creadora son los 30 minutos. Sin embargo, como consumidora puedo escuchar hasta tres horas, porque estoy sumergida en una conversación o en una historia”.

Por su parte, Marta Salicrú añade que “es imprescindible el elemento vídeo aunque no sea para publicarlo de forma íntegra. El vídeo nos ayuda a difundir el pódcast a través de las redes sociales”.

Las mujeres en el mundo del pódcast

La mesa redonda “Pódcasts: La voz de la generación Z” ha aprovechado para abordar el éxito de las creadoras femeninas que triunfan en las plataformas de streaming y las claves detrás de este fenómeno.

Marta Salicrú destaca que “la sensación que me da es que durante mucho tiempo en los medios tradicionales el rol principal estaba liderado por hombres de mediana edad, dejando a las mujeres en un papel secundario. Pero el pódcast ha hecho que muchas mujeres y personas queer, que muchas veces habían estado invisibilizados por los medios tradicionales, hayan ahora liderado sus propios proyectos. El público ha respondido y cuando se han encontrado con esta alternativa, se han lanzado de cabeza a escucharlo”.

Asimismo, Berta Aroca destaca la conexión especial con su audiencia: “Siento como si las chicas que tienen pódcasts son mis amigas y esto no me pasaba antes, me siento identificada con ellas porque en sus pódcasts me cuentan cosas que antes no se hablaban públicamente”. Visión a la que se suma Gema Jiménez, “cuando ves que hay mujeres a la cabeza de un pódcast sientes un vínculo más allá de que te sepan entretener. De hecho, para mi, la magia del pódcast está en que hay de todo y tú puedes seleccionar el contenido con el que más te identificas”.

“Las posiciones de poder estaban copadas por hombres. La entrada de las mujeres creadoras ha sido por todo lo alto. No hay nadie que les haya tenido que dar la oportunidad porque se la han buscado ellas solas y han conseguido ese espacio que no tenían”, destaca Eduardo Alonso.

El futuro del pódcast, un formato que ha llegado para quedarse

En relación con el futuro del pódcast, todos los portavoces han coincidido en que es un formato que ha llegado para quedarse, convirtiéndose en una fuente clave, no solo de entretenimiento sino también de información. Así, para Eduardo Alonso, “el futuro del pódcast pasa por ayudar a los creadores a hacer crecer sus carreras, fomentar nuevas conexiones, monetizar su pasión y, sobre todo, inspirarles. Y es que, el pódcast es la gran revolución del siglo XXI”.

Asimismo, el resto de ponentes ha coincidido en que el reto más grande de cara al futuro del podcast es adaptarse a las tendencias, muchas de ellas presentes en las redes sociales. Para esto, un pilar clave es innovar y estar en constante relación con la audiencia.

