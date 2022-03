La suplantación de identidad digital uno de los principales problemas para empresas y particulares

Cada vez son más las empresas que se convierten en víctima de robos de identidad. De hecho, el 47% de las empresas en todo el mundo han sufrido un robo en los últimos 24 meses, según datos de PwC. Los robos de identidad corporativa son cada vez más frecuentes y, a través de estos ataques se puede llegar incluso a una suplantación ilegal de una compañía.

Pero no solo las empresas se ven afectadas, son muchas las personas que han visto cómo suplantaban su identidad en su cuenta del banco, en redes sociales… Se trata de un delito que se produce cuando una persona se hace pasar por otra con el fin de obtener beneficios, generar un fraude u ocasionar un daño. De hecho, sólo en Los Estados Unidos, hubo 14,4 millones de víctimas de fraude de identidad en 2018. Así, la biometría se posiciona como el sistema de identificación más seguro y, que cuenta con una sencilla implementación. Además, es fácil de recordar para los usuarios, no se puede suplantar y se pueden elegir muchos rasgos personales, según el objetivo a proteger: huella digital, voz, firma, iris…

¿Cómo confiar en alguien que no conoces, no has visto y que no está físicamente? La biometría se convierte en la solución perfecta para evitar cualquier riesgo de suplantación. Serban Biometrics, compañía especializada en soluciones de identificación y autenticación biométrica, responde a cualquier duda sobre el tema y aporta las claves empresariales para protegerse de la suplantación de identidad digital:

¿Cuáles son las peores consecuencias que puede implicar ser víctima de una suplantación de identidad?

¿Qué soluciones biométricas existen?

¿Para qué son más adecuadas cada una de ellas?

Cada vez se está haciendo más famoso el reconocimiento facial biométrico, ¿cuáles son sus principales beneficios para las empresas? ¿Y para los usuarios?

En cuanto a la biometría de voz, ¿cuál es su fiabilidad? ¿En qué funciones empresariales es más indicada?

Nuestra identidad digital es el conjunto de informaciones y rasgos recogidos online sobre nosotros, que configuran nuestro perfil: firma, huella, voz, iris… Por eso, protegerla frente a una posible suplantación se ha convertido en imprescindible a nivel personal y empresarial hoy en día. Según un informe de Autelsi, los mecanismos más comunes que utilizan los ciberdelincuentes para hacerse con nuestro perfil online a nivel corporativo son el fraude del CEO, fraude de facturas o phishing y en el caso de usuarios finales el phishing, smishing, deepfakes, man in the middle, o ataques a credenciales por fuerza bruta.

Es necesaria la identificación y autenticación de personas gracias a sistemas basados en tecnologías biométricas para evitar robos de sumas económicas tanto a nivel usuario, como empresarial, sustracción de identidad de un alto cargo de una compañía para introducir un ciberataque que deje en jaque a una empresa o el hurto de información y datos personales de clientes… Estas son solo algunas de las consecuencias que puede tener la suplantación de identidad.

Serban Biometrics, compañía especializada en soluciones de identificación y autenticación biométrica, alerta de este peligro y destaca que para evitar este fraude una de las mejores técnicas es utilizar la tecnología de identificación biométrica, casi infalsificable y aporta un grado mucho más alto de seguridad a la hora de identificar a cualquier empleado o usuario. Para aportar las claves y conocer todos los secretos de esta tecnología, Juan Pablo Yagüe, director general de Serban Biometrics, responde: