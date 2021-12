Lo más buscado en Google en 2021 en España

Series de televisión, volcanes y mujeres deportistas entre las tendencias de búsqueda de 2021

Este año está llegando a su fin y, como es habitual, hemos querido echar un vistazo a los temas que han sido tendencia en las búsquedas de Google durante los últimos 12 meses: temas generales, deportistas, «¿cómo…?», cine, televisión y series y “¿por qué…?” son algunas de las listas que hemos elaborado para explorar este año.

En año de Juegos Olímpicos hemos querido prestar atención a los deportistas cuyas búsquedas han crecido más en Google, y nos gusta decir que es una lista bastante diversa en cuanto a modalidades deportivas y género: Mbappe, Eriksen, Rafa Nadal, Ana Peleteiro, Simone Biles o Paula Badosa aparecen en esa lista.

Cada año, al hacer este ejercicio, vemos que la actualidad manda. “Volcán La Palma” o “por qué erupciona un volcán” son de los términos que más crecen a la hora de buscar información.

Y si, la preocupación y la incertidumbre sobre el coronavirus se mantienen, aunque este año, parece que solo hemos querido saber “cuándo me toca vacunarme” y “por qué duele el brazo con la vacuna”.

Al igual que otros años, el entretenimiento es vital para nosotros, por lo que nos hemos interesado sobre la serie española “Tokyvideo”, saber qué pasaba en “Supervivientes” y nos hemos unido a la fiebre de “El juego del calamar”. “Secret Story”, “La última Tentación”, “Mask Singer” o “Los Bridgerton” son algunas de las tendencias de búsqueda que más han aumentado en la lista de cine, televisión y series.

Por último, el ser humano es curioso por naturaleza y ha recurrido a la Búsqueda de Google para saber “cómo se llama el martillo de Thor”, “cómo duerme una jirafa”, “cómo saber si soy moroso” o “por qué ronronean los gatos”, términos que más han crecido durante 2021.

Las búsquedas pueden ayudarnos a encontrar un mundo lleno de información, y la forma en que utilizamos estas búsquedas puede ser una ventana al mundo. No sabemos qué nos deparará el 2022, pero de lo que no hay duda es que no pararemos de buscar.

Si quieres saber cuáles han sido los términos que más han crecido en la Búsqueda de Google en España en 2021, pincha aquí. Puedes ampliar la información sobre las búsquedas en España en 2021 en google.com. Ahí puedes encontrar también las tendencias internacionales globales y de otros países.

Lo más buscado en Google en 2021 en España

Top búsquedas Generales 2021

1. Tiempo mañana

2. Eurocopa

3. La Liga

4. Real Madrid

5. Roland Garros

6. Volcán La Palma

7. Bonoloto

8. Mbappe

9. Atlético de Madrid

10. NBA

Top búsquedas ¿Cuándo…? 2021

1. Cuándo juega España

2. Cuándo es el Black Friday

3. Cuándo me toca vacunarme

4. Cuándo juega el Madrid

5. Cuándo es Semana Santa

6. Cuándo vuelve Whatsapp

7. Cuándo juega el Barcelona

8. Cuándo empiezan las Olimpiadas

9. Cuándo es Carnaval

10. Cuándo sale el FIFA 22

Top búsquedas Deportistas 2021

1. Mbappe

2. Eriksen

3. Rafael Nadal

4. Carlos Alcaraz

5. Ana Peleteiro

6. Paula Badosa

7. Dani Olmo

8. Simone Biles

9. Unai Simón

10. Xavi

Top búsquedas Cine, tv y series 2021

1. Tokyvideo

2. Supervivientes

3. Love is in the air

4. La Isla de las Tentaciones

5. El juego del calamar

6. Secret Story

7. La última Tentación

8. Mask Singer

9. Los Bridgerton

10. Eternals

Top búsquedas ¿Cómo…? 2021

1. Cómo se llama el martillo de Thor

2. Cómo saber si soy moroso

3. Cómo va el Madrid

4. Cómo va España

5. Cómo se llama la flor de la Acacia

6. Cómo van las elecciones en Madrid

7. Cómo conseguir el pasaporte covid

8. Cómo duerme una jirafa

9. flor del olivo cómo se llama

10. Cómo hacer pan

Top búsquedas Por qué 2021

1. Por qué erupciona un volcán

2. Por qué sube la luz

3. Por qué se va Messi

4. Por qué Melendi no está en La Voz

5. Por qué duele el brazo con la vacuna

6. Por qué Cat estaba loca en Victorious

7. Por qué se celebra el Día de la Mujer

8. Por qué se me cierran las aplicaciones

9. Por qué ronronean los gatos

10. Por qué hay tantos terremotos en

Granada

Esto es lo que dice Google en su web

Este año, las búsquedas de «cómo curar» alcanzaron su punto más alto. En todo el mundo, buscábamos formas de volver más fuertes.

Reflexionamos sobre tiempos difíciles que continuaron poniendo a prueba nuestra determinación. Pensamos en aquellos que perdimos, preguntándonos «cómo honrar a alguien». Miramos hacia adentro, buscando «cómo cuidar tu salud mental» y haciendo las grandes preguntas, como «cómo ser tú mismo» y «¿cuál es mi propósito?»

También miramos hacia afuera, pensando en cómo podríamos ayudar a reconstruir y fortalecer nuestras comunidades. Buscamos cómo tomar decisiones sostenibles, cómo ayudar a los refugiados afganos, cómo detener el odio asiático y cómo apoyar a las personas necesitadas en todo el mundo, desde comunidades en la India que luchan contra la pandemia hasta comunidades en Texas que enfrentan condiciones climáticas adversas.

Y buscamos avanzar, buscando, «cómo hacer un regreso».

Mientras el mundo preguntaba «cómo tener esperanza», 2021 nos trajo esperanza. Este fue el año en que el interés de búsqueda de «vacuna covid» superó oficialmente el interés en «pruebas covid». Las búsquedas de “vacuna covid cerca de mí” se dispararon, justo cuando la gente preguntaba ansiosamente cuándo podían visitar a su familia o comer en un restaurante nuevamente.

Como el año pasado, la gente siguió buscando formas de mantenerse conectados y entretenidos en casa (“Squid Game” ocupó el primer lugar este año en búsquedas de programas de televisión para ver). Pero también comenzamos a navegar por un regreso a la vida fuera de casa, preguntándonos cómo deberíamos deshacernos de los pantalones de chándal (la búsqueda de tendencia superior de «cómo peinar …» fue «cómo peinar jeans de pierna recta»).

A medida que este año de regresos llega a su fin, estamos analizando más de cerca los temas de tendencia en las búsquedas, noticias, personas, «cómo hacer», entretenimiento, tendencias y más en casi 70 países. La búsqueda puede ayudarlo a encontrar un mundo de información, y lo que las personas buscan puede ser una ventana al mundo. Únase a nosotros para echar un vistazo más de cerca a las listas de tendencias de este año en yearinsearch.google/trends