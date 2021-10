Los juegos de EA llegan al móvil con GeForce NOW

NVIDIA ha anunciado que Electronic Arts publicará sus juegos en GeForce NOW, la plataforma de videojuegos en la nube. Gracias a este acuerdo, las principales franquicias de EA podrán jugarse desde casi cualquier dispositivo, comenzando por Battlefield™ 1 Revolution, Mirror’s Edge Catalyst, Unravel™ Two y Dragon Age™: Inquisition, que se unen a Apex Legends™, uno de los títulos más jugados en GeForce NOW.

“GeForce NOW expande la experiencia de juego ofrecida por ordenadores GeForce a millones de usuarios, en diferentes regiones y en una gran variedad de dispositivos”, dijo Jeff Fisher, vicepresidente senior de GeForce en NVIDIA. “Para Electronic Arts, representa una oportunidad para acercar sus grandes franquicias a una audiencia que crece rápidamente de forma global”.

En el último año, GeForce NOW ha superado el doble de membresías, por lo que Electronic Arts tiene acceso a más de 12 millones de jugadores. Cada mes, en la plataforma de videojuegos en la nube se juegan más de 20 millones de horas, desde 30 centros de datos en más de 70 países.

Junto a los juegos de Electronic Arts, este jueves se suman un total de 14 títulos a la biblioteca de GeForce NOW:

● AWAY: The Survival Series (Steam)

● Lemnis Gate (Steam)

● The Eternal Cylinder (Epic Games Store)

● Hot Wheels Unleashed (Steam y Epic Games Store)

● INDUSTRIA (Steam y Epic Games Store)

● The Last Friend (Steam y Epic Games Store)

● Rogue Lords (Steam y Epic Games Store)

● Europa Universalis IV (gratis en Epic Games Store)

● Battlefield 1 Revolution (Steam)

● Dragon Age: Inquisition (Steam)

● Mirror's Edge Catalyst (Steam)

● Unravel Two (Steam)

● Rustler (Steam)

● Tom Clancy’s Splinter Cell Blacklist (Ubisoft Connect)

GeForce NOW es un servicio de juego en la nube que permite jugar a videojuegos de PC en cualquier dispositivo. Presenta una subscripción gratuita y otra de pago con ventajas como la posibilidad de activar el trazado de rayos y NVIDIA DLSS, tecnologías propias de ordenadores portátiles y sobremesa con tarjeta gráfica GeForce RTX, en los juegos compatibles.

Su biblioteca está conectada con las tiendas de videojuegos más populares —incluyendo Steam y Epic Games Store —, está compuesta por más de 1000 títulos y todos los jueves anuncia nuevas incorporaciones. GeForce NOW está disponible para PC, Mac, dispositivos Android y Android TV como NVIDIA SHIELD, Chromebook y iOS.