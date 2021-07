Lo más buscado en Google 2021 para España

¿SABES CUÁLES SON LOS TÉRMINOS MÁS BUSCADOS EN GOOGLE DURANTE LA PRIMERA MITAD DE 2021?

La pandemia de coronavirus nos ha cambiado a todos la vida. Eso es evidente. De una manera u otra, ha impactado en lo que hacemos, lo que decimos, lo que vemos y hasta lo que buscamos, por lo que ya en 2020 se notó su impacto cuando Google hizo el resumen del año de todo eso que queremos saber cuando entramos en su buscador. Y el año pasado, los primeros puestos corrieron a cargo del coronavirus, la Covid-19 y temas relacionados.

Es tradición que al terminar cada año, Google recopile las búsquedas más populares como en 2020 del mismo y las comparta con todo el mundo para dejar constancia de cuáles fueron los temas que más interés generaron, cuya traducción directa es la de las búsquedas.

En 2021 todos esperábamos que Google publicara ese curioso informe también en el mes de diciembre, pero hasta en eso la pandemia ha modificado nuestras costumbres, por lo que los de Mountain View han decidido dividir el año en dos tramos de seis meses.

Es lo que ha hecho Google España, sin dar tiempo a que se cumpla el ciclo habitual:

(Medio) 2021 en búsquedas. ¿Estamos volviendo a la normalidad?

Dado que los últimos meses han sido tan atípicos, este año hemos querido mirar qué hemos buscado los españoles a mitad de año, y no solo en diciembre. Y nos da la sensación de que, al menos, si nos fijamos en estos datos de la búsqueda de Google, las aguas están volviendo a su cauce», explican en el blog oficial para España. «A final del año pasado, muchos de los temas que más habían crecido durante los doce meses anteriores estaban relacionados directamente o indirectamente con el COVID-19; ahora, sólo vemos dos términos: “qué vacuna me toca” y, de alguna manera, relacionado con esto: “por qué es conveniente respirar por la nariz y no por la boca”.