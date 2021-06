¿Cómo funciona Instagram? Su algoritmo.

En un artículo del blog de Instagram el responsable de la empresa, Adam Mosseri, ha explicado todos los mecanismos que integran las distintas recomendaciones de los usuarios.

«Instagram ha querido arrojar luz a cómo funciona su plataforma explicando de qué manera manejan sus algoritmos las publicaciones. Tal y como asegura la empresa, cada sección de la app posee su propio sistema a la hora de mostrar actualizaciones a los usuarios. Feed, Reels, Stories y la búsqueda o Discover, cada espacio posee su propio algoritmo. Las redes sociales son tan populares que el número de usuarios acarrea un gran inconveniente: a menudo resulta imposible visualizar todo lo que publican. Por ello, las distintas plataformas disponen de un sistema de clasificación con el que mostrar las actualizaciones según distintos criterios; sin que se escape la polémica ya que no puede saberse qué es lo que influye realmente en una recomendación. Instagram ha decidido aclararlo

Arrojando más luz sobre cómo funciona Instagram. Esta es la traducción de su artículo

Es difícil confiar en lo que no comprendes. Queremos hacer un mejor trabajo explicando cómo funciona Instagram. Existen muchos conceptos erróneos y reconocemos que podemos hacer más para ayudar a las personas a comprender lo que hacemos. Hoy, compartimos la primera de una serie de publicaciones que arrojarán más luz sobre cómo funciona la tecnología de Instagram y cómo afecta las experiencias que las personas tienen en la aplicación. Esta primera publicación intenta responder preguntas como «¿Cómo decide Instagram lo que aparece primero para mí?»; «¿Por qué algunas de mis publicaciones obtienen más vistas que otras?»; y «¿Cómo decide Instagram qué mostrarme en Explorar?»

¿Qué es «el algoritmo»?

Uno de los principales conceptos erróneos que queremos aclarar es la existencia de «El algoritmo». Instagram no tiene un algoritmo que supervise lo que las personas hacen y no ven en la aplicación. Usamos una variedad de algoritmos, clasificadores y procesos, cada uno con su propio propósito. Queremos aprovechar al máximo su tiempo y creemos que utilizar la tecnología para personalizar su experiencia es la mejor manera de hacerlo.

Cuando lo lanzamos por primera vez en 2010, Instagram era un solo flujo de fotos en orden cronológico. Pero a medida que más personas se unieron y se compartieron más, se hizo imposible para la mayoría de las personas ver todo, y mucho menos todas las publicaciones que les importaban. Para 2016, a las personas les faltaba el 70% de todas sus publicaciones en Feed, incluida casi la mitad de las publicaciones de sus contactos cercanos. Por eso, desarrollamos e introdujimos un Feed que clasificaba las publicaciones según lo que más le importaba.

Cada parte de la aplicación (Feed, Explore, Reels) utiliza su propio algoritmo adaptado a cómo la usan las personas. Las personas tienden a buscar a sus amigos más cercanos en Historias, pero quieren descubrir algo completamente nuevo en Explorar. Clasificamos las cosas de manera diferente en diferentes partes de la aplicación, en función de cómo las usan las personas.

Cómo clasificamos los feeds y las historias en Instagram

A lo largo de los años, hemos aprendido que Feed e Stories son lugares donde las personas quieren ver contenido de sus amigos, familiares y sus seres más cercanos. Con cualquier algoritmo de clasificación, su funcionamiento se puede dividir en pasos.

Comenzamos por definir el conjunto de cosas que planeamos clasificar en primer lugar. Con Feed y con Stories esto es relativamente sencillo; son todas las publicaciones recientes compartidas por las personas a las que sigues. Hay algunas excepciones, como los anuncios, pero la gran mayoría de lo que ves es compartido por aquellos a los que sigues.

A continuación, tomamos toda la información que tenemos sobre lo que se publicó, las personas que hicieron esas publicaciones y sus preferencias. A estas las llamamos «señales», y hay miles de ellas. Incluyen todo, desde la hora a la que se compartió una publicación hasta si estás usando un teléfono o la web y la frecuencia con la que te gustan los videos. Las señales más importantes en Feed e Stories, aproximadamente en orden de importancia, son:

Información sobre la publicación . Estas son señales sobre qué tan popular es una publicación (piense en cuántas personas les ha gustado) y más información mundana sobre el contenido en sí, como cuándo se publicó, cuánto tiempo es si es un video y qué ubicación, si la hay, estaba unido a él.

Información sobre la persona que publicó . Esto nos ayuda a tener una idea de lo interesante que la persona puede ser para ti e incluye señales como cuántas veces la gente ha interactuado con esa persona en las últimas semanas.

Tu actividad . Esto nos ayuda a comprender lo que podría interesarle e incluye señales como cuántas publicaciones le han gustado.

Tu historial de interacción con alguien . Esto nos da una idea de cuán interesado está generalmente en ver publicaciones de una persona en particular. Un ejemplo es si comentan o no las publicaciones de los demás.

A partir de ahí hacemos una serie de predicciones. Estas son conjeturas fundamentadas sobre la probabilidad de que interactúe con una publicación de diferentes maneras. Hay aproximadamente una docena de estos. En Feed, las cinco interacciones que observamos más de cerca son la probabilidad de que dedique unos segundos a una publicación, la comente, le guste, la guarde y toque la foto de perfil. Cuanto más probable sea que realice una acción, y cuanto más sopesamos esa acción, más arriba verá la publicación. Agregamos y eliminamos señales y predicciones a lo largo del tiempo, trabajando para mejorar la visibilidad de lo que le interesa.

Hay algunos casos en los que intentamos tener en cuenta otras consideraciones. Un ejemplo de esto es cuando intentamos evitar mostrar demasiadas publicaciones de la misma persona seguidas. Otro ejemplo son las Historias que se «volvieron a compartir» de Feed: hasta hace poco, valoramos menos estas Historias, porque hemos escuchado constantemente que las personas están más interesadas en ver Historias originales. Pero vemos una gran cantidad de publicaciones compartidas en los grandes momentos, desde la Copa del Mundo hasta los disturbios sociales, y en esos momentos la gente esperaba que sus Historias llegaran a más personas que ellos, así que nos detuvimos.

Siempre queremos inclinarnos a dejar que las personas se expresen, pero cuando alguien publica algo que puede poner en peligro la seguridad de otra persona, intervenimos. Tenemos Lineamientos de la comunidad que se aplican no solo a Feed e Stories, sino a todo Instagram. La mayoría de estas reglas se centran en mantener a las personas seguras. Si publica algo que va en contra de nuestras Normas de la comunidad y lo encontramos, lo eliminamos. Si esto sucede repetidamente, podemos evitar que comparta y, eventualmente, suspender su cuenta. Si cree que hemos cometido un error, y los cometemos, puede apelar siguiendo estos pasos .

Otro caso importante a destacar es la desinformación. Si publica algo que los verificadores de datos de terceros etiquetan como información errónea, no lo eliminamos, pero sí aplicamos una etiqueta y mostramos la publicación en la parte inferior en Feed e Stories. Si ha publicado información errónea varias veces, es posible que hagamos que todo su contenido sea más difícil de encontrar.

Cómo clasificamos Explore en Instagram

Explore fue diseñado para ayudarlo a descubrir cosas nuevas. La cuadrícula está formada por recomendaciones, fotos y videos que salimos y buscamos para usted, que es muy diferente de Feed e Stories, donde la gran mayoría de lo que ve proviene de las cuentas que sigue.

Nuevamente, el primer paso que damos es definir un conjunto de publicaciones para clasificar. Para encontrar fotos y videos que podrían interesarle, observamos señales como qué publicaciones le han gustado, guardado y comentado en el pasado. Supongamos que recientemente le han gustado varias fotos del chef de bolas de masa hervida de San Francisco, Cathay Bi (@dumplingclubsf). Luego miramos a quién más le gustan las fotos de Cathay, y luego en qué otras cuentas están interesadas esas personas. Tal vez a las personas a las que les gusta Cathay también les gusta el spot de dim sum de SF @dragonbeaux. En ese caso, la próxima vez que abra Explore, podríamos mostrarle una foto o video de @dragonbeaux. En la práctica, esto significa que si estás interesado en las albóndigas, es posible que veas publicaciones sobre temas relacionados, como gyoza y dim sum, sin que necesariamente entendamos de qué se trata cada publicación.

Una vez que hayamos encontrado un grupo de fotos y videos que podrían interesarle, los ordenamos según el interés que creemos que está usted en cada uno, al igual que clasificamos las noticias y las historias. La mejor manera de adivinar qué tan interesado está en algo es predecir qué tan probable es que haga algo con la publicación. Las acciones más importantes que predecimos en Explore incluyen me gusta, guarda y comparte. Las señales más importantes que examinamos, en orden de importancia, son:

Información sobre la publicación . Aquí vemos qué tan popular parece ser una publicación. Estas son señales como cuántos y qué tan rápido a otras personas les gusta, comentan, comparten y guardan una publicación. Estas señales importan mucho más en Explore que en Feed o Stories.

Su historial de interacción con la persona que publicó . Lo más probable es que la publicación haya sido compartida por alguien de quien nunca has oído hablar, pero si has interactuado con ellos, eso nos da una idea de lo interesado que podrías estar en lo que compartieron.

Tu actividad . Estas son señales como qué publicaciones le han gustado, guardado o comentado y cómo ha interactuado con las publicaciones en Explorar en el pasado.

Información sobre la persona que publicó . Estas son señales como cuántas veces la gente ha interactuado con esa persona en las últimas semanas, para ayudar a encontrar contenido atractivo de una amplia gama de personas.

No sigues a las personas que ves en Explorar, lo que cambia la dinámica cuando te encuentras con algo problemático. Si un amigo al que sigues comparte algo ofensivo y lo ves en tu Feed, eso es entre tú y tu amigo. Si ves algo ofensivo en Explorar de alguien de quien nunca has oído hablar, esa es una situación diferente.

Por eso, además de nuestras Normas de la comunidad, tenemos reglas sobre lo que recomendamos en lugares como Explorar. A estas las llamamos nuestras Directrices de recomendaciones . Estos incluyen cosas como evitar publicaciones potencialmente molestas o sensibles, por ejemplo, nuestro objetivo es no mostrar contenido que promueva el uso de tabaco o vapeo en Explore.

Cómo clasificamos los carretes o Reels en Instagram

Reels está diseñado para entretenerte. Al igual que Explore, la mayoría de lo que ve proviene de cuentas que no sigue. Así que pasamos por un proceso muy similar en el que primero obtenemos carretes que creemos que le pueden gustar y luego los ordenamos en función de lo interesantes que creemos que son para usted.

Sin embargo, con Reels, nos enfocamos específicamente en lo que podría entretenerlo. Encuestamos a las personas y les preguntamos si encuentran un carrete en particular entretenido o divertido, y aprendemos de los comentarios para mejorar en la resolución de lo que entretendrá a la gente, con la mirada puesta en los creadores más pequeños. Las predicciones más importantes que hacemos son la probabilidad de que veas un carrete hasta el final, me gusta, digas que fue entretenido o divertido, e ir a la página de audio (un indicador de si estás o no inspirado para hacer tu propio carrete.) Las señales más importantes, aproximadamente en orden de importancia, son:

Tu actividad . Analizamos cosas como los carretes que le han gustado, comentado y con los que ha interactuado recientemente. Estas señales nos ayudan a comprender qué contenido podría ser relevante para usted.

Su historial de interacción con la persona que publicó . Al igual que en Explore, es probable que el video lo haya hecho alguien de quien nunca ha oído hablar, pero si ha interactuado con ellos, nos da una idea de lo interesado que podría estar en lo que compartieron.

Información sobre el carrete . Estas son señales sobre el contenido del video, como la pista de audio, la comprensión del video basada en píxeles y cuadros completos, así como la popularidad.

Información sobre la persona que publicó . Consideramos la popularidad para ayudar a encontrar contenido atractivo de una amplia gama de personas y darles a todos la oportunidad de encontrar su audiencia.

Las mismas pautas de recomendación que se aplican a Explore se aplican a los carretes. También evitamos recomendar carretes por otros motivos, como carretes de baja resolución o con marca de agua, o carretes que se centran en temas políticos o que están hechos por figuras políticas, partidos o funcionarios gubernamentales, o en su nombre.

«Shadowbanning»

La gente a menudo nos acusa de «hacer la sombra» o de silenciarlos. Es un término amplio que la gente usa para describir muchas experiencias diferentes que tienen en Instagram. Reconocemos que no siempre hemos hecho lo suficiente para explicar por qué eliminamos contenido cuando lo hacemos, qué es recomendable y qué no, y cómo funciona Instagram de manera más amplia. Como resultado, entendemos que las personas inevitablemente llegarán a sus propias conclusiones sobre por qué sucedió algo, y que esas conclusiones pueden hacer que las personas se sientan confundidas o victimizadas. Esa nunca es nuestra intención, y estamos trabajando arduamente para mejorar aquí. También gestionamos millones de informes al día, lo que significa que cometer un error incluso en un pequeño porcentaje de esos informes afecta a miles de personas.

También escuchamos que las personas consideran que sus publicaciones reciben menos me gusta o comentarios como una forma de «shadowbanning». No podemos prometerle que llegará constantemente a la misma cantidad de personas cuando publique. La verdad es que la mayoría de tus seguidores no verán lo que compartes, porque la mayoría mira menos de la mitad de su Feed. Pero podemos ser más transparentes sobre por qué eliminamos las cosas cuando lo hacemos, trabajamos para cometer menos errores, y los solucionamos rápidamente cuando lo hacemos, y explicamos mejor cómo funcionan nuestros sistemas. Estamos desarrollando mejores notificaciones en la aplicación para que las personas sepan en el momento por qué, por ejemplo, su publicación fue eliminada y explorando formas de informar a las personas cuando lo que publican va en contra de nuestras Pautas de recomendaciones. Pronto tendremos más para compartir y también profundizaremos en estos temas en esta serie.

Cómo puedes influir en lo que ves como usuario de Instagram

La forma en que usas Instagram influye mucho en las cosas que ves y no ves. Ayuda a mejorar la experiencia simplemente interactuando con los perfiles y publicaciones que disfruta, pero hay algunas cosas más explícitas que puede hacer para influir en lo que ve.

Elija sus amigos cercanos . Puede . Puede seleccionar a sus amigos cercanos para Historias. Esto fue diseñado como una forma de permitirle compartir solo con las personas más cercanas a usted, pero también daremos prioridad a estos amigos tanto en Feed como en Historias.

Silencia a las personas que no te interesan . Puede . Puede silenciar una cuenta si desea dejar de ver lo que comparten, pero duda en dejar de seguirlos por completo. De esta forma, la gente no sabrá que los has silenciado.

Marque las publicaciones recomendadas como «No me interesa». Siempre que vea una recomendación, ya sea en Explorar o en Feed, puede Siempre que vea una recomendación, ya sea en Explorar o en Feed, puede indicar que «no está interesado» en esa publicación. Haremos todo lo posible para no mostrarte recomendaciones similares en el futuro.

Proporcionar más contexto sobre cómo se clasifica, muestra y modera el contenido en Instagram es solo una parte de la ecuación. Podemos hacer más para ayudarlo a dar forma a su experiencia de Instagram en función de lo que le gusta. También necesitamos seguir mejorando nuestra tecnología de clasificación y, por supuesto, cometer menos errores. Nuestro plan es ser proactivos a la hora de explicar nuestro trabajo en las tres áreas de aquí en adelante. Manténganse al tanto.