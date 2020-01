Google introduce favicons (iconos con logotipos) de página para identificar mejor los resultados de su buscador #SEO

Google introduce favicons (iconos con logotipos) de página para identificar mejor los resultados de su buscador. Ya tenos algo más que hace los SEO.

Google ha comenzado a introducir una actualización de diseño en su buscador homónimo donde a partir de ahora muestra iconos de pequeño tamaño encima de los resultados de las páginas web para hacer más reconocible la procedencia de las páginas, así como una marca en negrita para identitificar los anuncios.

Un ‘favicon’ o icono de de página es una pequeña imagen asociada con una página web o sitio web en particular. En los últimos días la compañía con sede en California (Estados Unidos) ha ido incluyendo estos iconos en su motor de búsqueda en todo el mundo. Antes estaba en el móvil pero ahora también ha llegado a la búsqueda desktops de PC, Linux y Mac.

Ahora, cada vez que hacemos alguna búsqueda, a la izquierda de cada resultado aparece el icono de página encima del título de la página web y la descripción que la acompaña. La imagen corresponde con el sitio web al que pertenece la página con el fin de que el usuario las reconozca más fácilmente el sitio y genere marca. También sirve para lucha contra la Fakenews.

Esta función se encuentra presente tanto en la versión de web del buscador de Google, como en su aplicación para dispositivos móviles Android que llego hace un tiempo, y ha sido confirmada por el responsable de seguridad de búsquedas de Google, Danny Sullivan, que asegura que «ayuda a quienes buscan a entender mejor de dónde proviene la información, filtrar resultados más rápidamente y decidir qué explorar».

Last year, our search results on mobile gained a new look. That’s now rolling out to desktop results this week, presenting site domain names and brand icons prominently, along with a bolded “Ad” label for ads. Here’s a mockup: pic.twitter.com/aM9UAbSKtv

— Google SearchLiaison (@searchliaison) January 13, 2020