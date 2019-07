¿Cómo funciona las herramientas de búsquedas en Google?

Debido a que estas funciones están resaltadas de una manera única en la página, o pueden aparecer cuando no las ha pedido explícitamente, tenemos políticas sobre lo que debe y no debe aparecer en esos espacios. Esto significa que, en algunos casos, podemos corregir información o eliminar esas funciones de una página.

Esto es muy diferente de cómo nos acercamos a nuestras listas de búsqueda de imágenes y web y cómo se clasifican esos resultados en la búsqueda, y pensamos que sería útil explicar por qué, utilizando algunos ejemplos.

Fragmentos destacados

Uno de los formatos de información útil son los fragmentos destacados , que resaltan las páginas web que nuestros sistemas determinan que contienen lo que usted está buscando. Debido a que su formato y posicionamiento únicos pueden interpretarse como una señal de calidad o credibilidad, hemos publicado estándares para lo que puede aparecer como un fragmento destacado.

No permitimos que se muestren fragmentos que violen nuestras políticas por ser sexualmente explícitos, odiosos, violentos, dañinos o que carezcan de consenso de expertos sobre temas de interés público.

Nuestros sistemas automatizados están diseñados para evitar mostrar fragmentos que violan estas políticas. Sin embargo, si nuestros sistemas no funcionan según lo previsto y aparece un fragmento de infracción, lo eliminaremos. En tales casos, la página no se elimina como una lista de búsqueda web; simplemente no está resaltado como un fragmento destacado.

El gráfico de conocimiento

El gráfico de conocimiento en la búsqueda de Google refleja nuestra comprensión algorítmica de hechos sobre personas, lugares y cosas en el mundo. El Knowledge Graph mapea automáticamente los atributos y las relaciones de estas entidades del mundo real a partir de información recopilada de la web, bases de datos estructuradas, datos con licencia y otras fuentes. Esta recopilación de datos nos permite responder a consultas como «Bessie Coleman» con un Panel de conocimiento con datos sobre el famoso aviador.

La información de la Gráfica de conocimiento debe ser objetiva y se presenta como tal. Sin embargo, aunque nuestro objetivo es ser lo más precisos posible, nuestros sistemas no son perfectos, ni están disponibles todas las fuentes de datos. Por lo tanto, recopilamos los comentarios de los usuarios y podemos verificar y actualizar la información manualmente si descubrimos que algo es incorrecto y que nuestros sistemas no se han corregido automáticamente. Hemos desarrollado herramientas y procesos para proporcionar estas correcciones a fuentes como Wikipedia, con el objetivo de mejorar el ecosistema de información de manera más amplia.

Además, brindamos a las personas y organizaciones la capacidad de reclamar sus paneles de conocimiento y proporcionarnos comentarios autorizados sobre los hechos acerca de ellos mismos y, de lo contrario, se nos informa de la información incorrecta, trabajamos para corregir esos errores. Si una imagen o una vista previa de los resultados de Google Images que se muestra en un Panel de conocimiento no representa con precisión a la persona, el lugar o la cosa, también corregiremos el error.

Características predictivas (Autocompletar)

Hay otras características que son «predictivas», como Autocompletar y Búsquedas relacionadas, que son herramientas que lo ayudan a navegar en Búsqueda más rápidamente. A medida que escribe cada carácter en la barra de búsqueda, Autocompletar coincidirá con lo que está escribiendo en búsquedas comunes para ayudarlo a ahorrar tiempo. En la página de resultados de búsqueda, puede ver una sección de búsquedas con la etiqueta «La búsqueda de personas también», que está diseñada para ayudarlo a navegar por temas relacionados si no encontró lo que estaba buscando o para explorar una dimensión diferente de un tema

Debido a que no ha solicitado ver estas búsquedas, tenemos cuidado de no mostrar predicciones que puedan ser impactantes u ofensivas o que puedan tener un impacto negativo en grupos o individuos. Lea más sobre nuestras políticas.

Aún puede emitir cualquier búsqueda que desee, pero no necesariamente mostraremos todas las predicciones posibles para búsquedas comunes. Si no aparecen predicciones o si está esperando ver una búsqueda relacionada y no está allí, es posible que nuestros algoritmos hayan detectado que contiene contenido potencialmente violatorio de la política, se ha informado que la predicción viola nuestras políticas, o La búsqueda puede no ser particularmente popular.

Si bien hacemos todo lo posible para evitar predicciones inapropiadas, no siempre lo hacemos bien. Si cree que una predicción viola una de nuestras políticas, puede informar una predicción .

En todas estas características, no queremos sorprender ni ofender a nadie con contenido que no buscaron explícitamente, por lo que trabajamos para evitar que aparezcan en estos formatos especiales cosas como la violencia o la blasfemia.

Resultados de búsqueda orgánicos en Google

Aunque hemos hablado principalmente sobre las funciones útiles que aparecen en la página de resultados de búsqueda, los resultados que probablemente más nos vienen a la mente son nuestros listados orgánicos: los conocidos «enlaces azules» de los resultados de páginas web, las miniaturas se muestran en una cuadrícula en Imágenes de Google o vídeos de la web en modo vídeo.

En estos casos, la clasificación de los resultados se determina algorítmicamente. No utilizamos la curación humana para recopilar u organizar los resultados en una página. Más bien, tenemos sistemas automatizados que pueden encontrar rápidamente contenido en nuestro índice, de los cientos de miles de millones de páginas que hemos indexado mediante el rastreo de la web, que son relevantes para las palabras en su búsqueda.

Para clasificarlos, nuestros sistemas tienen en cuenta una serie de factores para determinar qué páginas probablemente serán las más útiles para lo que está buscando. Puede obtener más información sobre esto en nuestro sitio Cómo funciona la búsqueda .

Si bien pretendemos proporcionar resultados relevantes y priorizar las fuentes más confiables en un tema determinado, como con cualquier sistema automatizado, nuestros algoritmos de búsqueda no son perfectos. Es posible que veas sitios que no son particularmente relevantes para que tu término de búsqueda llegue a la parte superior, o tal vez una página que no contenga un rango de información confiable por encima de un sitio web más oficial.

Cuando surgen estos problemas, las personas a menudo toman nota y nos preguntan si tenemos la intención de «solucionar» el problema. A menudo, lo que podrían tener en mente es que nosotros reorganizamos o eliminamos manualmente un resultado particular de una página. Como hemos dicho muchas veces en el pasado, no tomamos el enfoque de intervenir manualmente en un resultado de búsqueda particular para abordar los desafíos de clasificación.

Esto es por una variedad de razones. Recibimos billones de búsquedas cada año, por lo que «arreglar» una consulta no mejora el problema para las muchas otras variaciones de la misma consulta o ayuda a mejorar la búsqueda en general.

Entonces, ¿qué hacemos en su lugar? Abordamos todos los cambios en nuestros sistemas de búsqueda de la misma manera: aprendemos de estos ejemplos para identificar áreas de mejora. Creamos soluciones que creemos que podrían ayudar no solo a esas consultas, sino a una amplia gama de búsquedas similares. Luego, probamos rigurosamente el cambio utilizando información de experimentos en vivo y datos de evaluaciones de evaluadores humanos . Si determinamos que el cambio proporciona beneficios positivos en general (lo que hace que una gran cantidad de resultados de búsqueda sea más útil, al mismo tiempo que evita pérdidas significativas en otros lugares), lanzamos ese cambio.

Nuestros algoritmos de búsqueda son ecuaciones matemáticas complejas que se basan en cientos de variables, y solo el año pasado hicimos más de 3,200 cambios en nuestros sistemas de búsqueda. Algunos de estos eran lanzamientos visibles de nuevas características, mientras que muchos otros eran actualizaciones regulares destinadas a mantener nuestros resultados relevantes a medida que cambia el contenido de la web. Y algunas también son mejoras basadas en los problemas que identificamos, ya sea a través de informes públicos o nuestras propias evaluaciones de calidad en curso. A diferencia de las funciones de búsqueda, en las que podemos corregir rápidamente los problemas que infringen nuestras políticas, a veces la identificación de la causa raíz de los problemas de clasificación puede llevar tiempo y las mejoras pueden no ocurrir de inmediato. Pero como hemos estado durante más de 20 años, Siempre comprometido a identificar estos desafíos y trabajar para mejorar la búsqueda.

Protecciones contra el correo

Protecciones contra el correo no deseado Esto no quiere decir que no haya políticas y pautas que se apliquen a nuestros listados orgánicos. El contenido debe cumplir con nuestras directrices de webmaster de larga data , que protegen a los usuarios contra cosas como el spam, el malware y los sitios engañosos. Nuestros sistemas de protección contra correo no deseado funcionan automáticamente para evitar que nuestros sistemas de clasificación recompensen dicho contenido.

En los casos en que nuestros sistemas de spam no funcionan, durante mucho tiempo hemos tomado acciones manuales contra páginas o sitios. Informamos estas acciones a través del informe de Acciones manuales en nuestra herramienta de la Consola de búsqueda, con la esperanza de que los propietarios del sitio frenen ese comportamiento. Estas acciones no están vinculadas a ningún resultado de búsqueda o consulta en particular. Se toman contra el contenido afectado en general.

Eliminaciones legales y basadas en políticas

Como la misión de Google es proporcionar un amplio acceso a la información, eliminamos páginas de nuestros resultados en circunstancias limitadas , cuando así lo exige la ley, como imágenes de abuso infantil y reclamaciones por infracción de derechos de autor, y en casos limitados en los que han desarrollado políticas para proteger a las personas, como el contenido que tiene información personal confidencial .

Algunas de estas acciones legales y políticas eliminan los resultados de búsquedas particulares, como el nombre de alguien. Sin embargo, ninguna de estas eliminaciones se produce porque Google ha optado por «arreglar» los malos resultados. Más bien, estos son actos de cumplimiento legal y aplicaciones de políticas documentadas públicamente para ayudar a mantener a las personas seguras.

En general, en Google se esfuerzan constantemente para quelos resultados de búsqueda y funciones en la página de resultados sean lo más útiles y confiables posibles, y valoramos sus comentarios para ayudarnos a comprender dónde podemos mejorar.