Google cambia su algoritmo. Core Update y Diversity Update. Los SEO llevan un mes como locos con el cambio del algoritmo de Google.

Sí, la muerte del periodismo de algoritmo la certificó Mark Zuckerberg en 2016. Se terminó el omitir información en los titulares y juguetear con ellos para incitar al clic. Facebook ha tenido en las diferentesetapas con los medios de comunicación. El el último cambio hubo medios que cayeron más del 70%. Las temáticas de Política,ultura o Ciencia tienen mucha menos repercusión. Ademñas si publicas mucho. Te cortan el alcance.

Tres años después de aquello, los medios digitales han apostado más por SEO en Google para recuperar la audiencia perdida en la redes sociales, ya que Facebook daba mucho tráfico y Twitter nunca ha mandado tanto tráfico como Google o Facebook.

De hecho, el 87% de las cabeceras espera que Google sea una plataforma «extremadamente» importante en el 2019. Los medios de comunicación tienen que lograr que se lea el triple de noticias de las que difunden en Facebook para que su audiencia directa casi iguale a la que les envía la red social.

Cuando el 3 de junio de este año Google activó una nueva actualización de su algoritmo (Core Update), algunos medios sufrieron muchos problemas. La dependencia de los medios digitales de las plataformas online como Facebook o Google es enorme, ya que el 80% del tráfico de una web suele llegar desde buscadores y redes.

Si tu web ha caído mucho de tráfico puede que la actualización del algoritmo Core Update de junio te esté afectando.

Google también tiene su propio algoritmo. Los SEO lo saben bien. Cada vez que hay cambios. siempre hay webs que les funciona mejor que a otras. Casi la mitad de los sitios más beneficiados por los recientes cambios en el algoritmo de Google son medios de comunicación y los más perjudicados son los e-commerce pero también los medios. El 42% de los sitios más beneficiados por los cambios algorítmicos en los resultados de búsqueda orgánica de Google son medios de comunicación.

Pero hay uno que se lleva la palma. El último gran cambio del algoritmo de Google fue el 3 de junio. El mismo destrozó la mitad de la audiencia de uno de los periódicos más leídos del mundo. El Daily Mail perdió el 50% de su tráfico diario tras la Core Update, una nueva revisión que afecta a la manera en que el algoritmo posiciona los resultados que buscan los usuarios. Las webs dictionary.com, thebalance.com, latimes.com,cnet.com, Huffinton Post fueron vieron bajar su tráfico desde Google.

Aunque tenga un diseño algo viejuno. Técnicamente no tiene un fallo para ese desplome. Tiene microformatos de News article y versión AMP válida. Y la velocidad de carga, aunque no sea rápida tampoco es de las peores dentro de los medios. La mayoría de los SEO apuestan por tipo de contenido de no mucha calidad o los anuncios.

El Daily Mail, uno de los periódicos online más leídos del mundo con más de 11 millones al día, perdió el 50% de su audiencia, como declaró Jesús Méndez, máximo responsable de SEO.

Su post fue el siguiente: «El día después de la actualización del algoritmo de núcleo amplio (3 de junio) vimos una caída masiva en el tráfico de búsqueda de Google (perdió el 50% del tráfico diario). Esto fue una caída en el transcurso de las 24 horas y no hemos realizado ningún cambio en el sitio. Además, vimos nuestra caída en el tráfico de Discover en un 90% y no ha mejorado. Esto es en todas las verticales, dispositivos, AMP y No AMP. Mi sitio es: dailymail.co.uk Lo que es extraño es que tenemos una disminución mucho más pronunciada en el Reino Unido frente a los Estados Unidos. Esto es raro porque el Reino Unido es nuestra región de origen y las caídas históricas siempre han sido mucho más prominentes en los EE. UU. Además, el 2 de junio vimos un parpadeo durante unas horas cuando el tráfico de Google Bot casi desapareció, antes de regresar nuevamente. ¿Podría estar relacionado? El mismo día, el tráfico de google-mediapartners se disparó por un corto tiempo antes de volver a la normalidad.» Según Jesús Méndez.

Las respuestas no se han hecho esperar: Los SEO recomendaban las siguiente cosas:

1. Ejecute su sitio web en Lighthouse, se tarda más de 12 segundos en cargar una página web.

2. Ha cubierto su sitio web con demasiados anuncios.

3. Has cubierto tu sitio web con tantas imágenes de chicas sexys, es casi un sitio web para adultos.

4. Su contenido es de baja calidad e incluso se menciona en el ejemplo de Google Raters.

5. Los anuncios «que distraen» que hacen que sea difícil distinguir entre contenido real y anuncios.

6. ¿Has visto algún indicio de problemas en la Consola de búsqueda de Google? ¿Todos los sitemaps son enviados correctamente?

Ejemplo de correo diario en las pautas de los calificadores bajo Contenido principal de baja calidad. Además El algoritmo de Google penaliza tipo de vínculo de retroceso artificial. Un sitio web que aproveche esta práctica prohibida pero no aplicada seguirá beneficiándose ya que la actividad aún no fue detectada y restringida por Google. Google parchea el algoritmo y detecta estos vínculos de retroceso artificiales.

La Guía de los Quality Raters de Google es un conjunto de directrices escritas por la empresa Alphabet (aka Google) que tiene como función principal puntuar la calidad de una web en función de los criterios que se muestran dentro de esta guía. Si eres un webmaster puedes leerla tú mismo, mírala aquí. Si haces bien las cosas, no tendrás problemas con Google.

Tres días después del terremoto en los ranking de tráficos, el 6 de junio, Google anunciaba otro gran cambio en la manera en que los usuarios reciben respuesta a las preguntas que hacen el la caja del buscador Google. Google anunció en la cuenta de Twitter de Search Liaison ahora que ha actualizado sus resultados de búsqueda para mostrar un conjunto más diverso de resultados de búsqueda.

Los usuarios junto con los SEO, se han quejado a lo largo de los años de que, a veces, Google muestra demasiados listados para los mejores resultados de búsqueda del mismo nombre de dominio.

Las diez mejores posiciones de resultados tras una búsqueda que despacha Google, las SERPS, ya no son como eran, lo que afecta directamente al tráfico de todas las webs y a la visibilidad.

La queja ha tenido respuesta de Google. El cambio se llama Diversity Update. Es cierto que tendrá más efectos sobre las webs de comercio electrónico que en las informativas, pero no está de más que mires cómo funciona.

En resumen, cada vez que un usuario pregunta ene Google, el buscador le devuelve las mejores 10 posiciones según sus factores y algoritmo.

Antes muchos sites colocaban tres, cuatro enlaces palabras hot trends para hicieras clic en ellos. Al final si por ejemplo Amazon colocaba tres anuncios de Playstation 4 otros ecommerce no podían vender. Con los medios de comunicación pasaba algo parecido. Si una palabra les funcionan publicaban varias noticias con esa palabra.

El algoritmo de Google ahora está programado para que, en estos diez mejores resultados de búsqueda salgan dos URL por dominio, dejando hueco libres incluso para más webs y también para tus competidores.

Este cambio radical, obviamente, tiene consecuencias. Paginas como Pinteres, Github, Groupon han bajado de tráfico. Pero no siempre. Google dijo que se reserva el derecho de mostrar más de dos resultados del mismo nombre de dominio cuando lo considere apropiado y los subdominios cuentan como el dominios principal.

Esto solo afecta los resultados principales, no las funciones de búsqueda adicionales como historias principales, noticias, fragmentos de vídeo, carruseles de imágenes. Es una pena que ahí no tengamos más diversidad de medios.