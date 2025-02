Hoy os anunciamos la presentación de AMD Radeon RX 9000 Series el 28 de febrero para competir con Nvidia.

Las AMD Radeon RX 9070 Series se dejaron ver escuetamente en el pasado CES, desde entonces han sido múltiples los rumores que se han concentrado en la red. Desde que su retraso estaba motivado por una optimización de los drivers y del nuevo AMD FSR 4, hasta que AMD estaba esperando para ofrecer una estrategia de precios para hacer frente a su principal rival, la NVIDIA RTX 5070 Series.

Por el momento no han entrado en más detalles de los anuncios aunque la marca ya dio un anticipo hace semanas los modelos Radeon RX 9070 XT y Radeon RX 9070. Esta nueva generación de GPU está creada en torno a la arquitectura RDNA 4 y junto a ellas llegará el sistema AMD FidelityFX Super Resolution (FSR4) o, lo que es lo mismo, la nueva versión de la tecnología de reescalado y suavizado de texturas de AMD que en esta ocasión hará más uso de IA en el proceso y que ya está confirmada para juegos como Call of Duty: Black Ops 6.

De cualquier forma, ya solo quedan 2 semanas para que podamos ver todas las novedades que nos ha guardado el fabricante para esta nueva generación.

AMD presenta el viernes 28 de febrero a las 2:00 pm CET la esperada nueva generación de GPU Radeon RX 9000 Series, impulsada por la nueva y revolucionaria arquitectura AMD RDNA 4. Como mencionó anoche el vicepresidente y director general de CPU Ryzen y gráficos Radeon de AMD, David McAfee, en un post X, las nuevas GPU Radeon estarán disponibles a principios de marzo.

The wait is almost over. Join us on February 28 at 8 AM EST for the reveal of the next-gen @AMD Radeon RX 9000 Series. Get ready to make it yours when it hits shelves in early March. RSVP by subscribing to the AMD YouTube channel: https://t.co/4rkVxeoDIa

— David McAfee (@McAfeeDavid_AMD) February 13, 2025