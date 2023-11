Análisis de MEATER PLUS: Termómetro inteligente para tu cocina

Revioluciona tu cocina con el análisis de MEATER PLUS: Termómetro inteligente para tu cocinaque. Hace que tus platos sean siempre Perfectos!

Si eres un amante de la cocina y aprecias la importancia de controlar la temperatura de tus alimentos para lograr resultados perfectos, entonces Meater+ es una herramienta que debes tener en tu arsenal culinario. Los tiempos han cambiado, y los termómetros de cocina han evolucionado considerablemente. En este artículo, te presentamos Meater+, un termómetro inteligente que promete llevar tus habilidades culinarias al siguiente nivel.

Hemos analizado el Meater+, un termómetro inteligente para realizar distintas mediciones en casa en diversos platos y medios de cocinado, desde un horno, hasta una barbacoa de gas, pasando por una unidad de cocción sobre vitrocerámica de inducción. Es un elemento muy a tener en cuenta de ahora en adelante tanto en la cocina profesional como más amateur. Échale un ojo.

Estamos ante el producto insignia de la marca. Se trata de un termómetro de cocina inteligente con una sonda de acero inoxidable y conectividad inalámbrica de hasta 50 metros que permite cocinar con precisión incluso mientras haces otras tareas a través de su aplicación móvil. Además, su aplicación móvil, disponible para Android e iOS, cuenta con un sistema de cocción guiada para acertar con el punto exacto de cocción.

Puede ser una de las compras estrella en al Black Friday o de su versión 2 que acaba de ver la luz.

Hemos realizado un vídeo del Unboxing

Diseño Minimalista que Impresiona

Desde el momento en que desempaquetas el MEATER Plus, te das cuenta de que estás ante un producto excepcional. Su diseño minimalista y elegante se refleja en su estuche de alta gama, que contiene la estación de carga, el termómetro y un folleto de inicio rápido. La simplicidad del diseño no solo es estética, sino que también refleja la filosofía detrás del dispositivo: hacer que la cocina sea más fácil y precisa.

Sonda Inteligente para la Cocina Perfecta

El corazón del MEATER Plus es su sonda inteligente, una obra maestra de la tecnología culinaria. La sonda mide 130 mm de largo y 6 mm de diámetro, con dos sensores integrados. El sensor más cercano a la punta permite medir la temperatura interna de los alimentos, con un rango máximo de 100°C. El segundo sensor, ubicado en la parte externa de la sonda, mide la temperatura ambiente, lo que resulta fundamental para controlar la cocción en horno, barbacoa o cualquier otro lugar de cocción, con un rango de hasta 275°C. La precisión de la sonda es impresionante, con una variación de tan solo +/- 0.5°C.

La sonda se comunica de manera inalámbrica con la base de carga, incluso cuando se encuentra dentro del horno o la barbacoa. Su autonomía es sorprendente, con aproximadamente 24 horas de uso continuo con una sola carga. La recarga es sencilla, ya que la sonda se coloca en su base cuando no se está utilizando. Además, la base de carga actúa como un repetidor Bluetooth, lo que amplía el rango de conexión a 50 metros, en lugar de los 10 metros de la versión estándar. La base de carga funciona con una pila AAA estándar, altamente eficiente, capaz de cargar la sonda unas 100 veces.

La punta de la sonda está fabricada en cerámica de alta resistencia y su diseño facilita su extracción de la carne sin dañarla. Además, la sonda se puede utilizar en una variedad de escenarios de cocina, desde la barbacoa hasta el horno, e incluso en sartenes y freidoras de aire, aunque no se recomienda su uso en aceite caliente, ya que superaría sus límites de temperatura.

Una Aplicación Móvil Intuitiva que Potencia tus Habilidades Culinarias

La aplicación móvil que acompaña al MEATER Plus es un componente fundamental de este dispositivo. Está diseñada de manera intuitiva y es muy fácil de usar. Desde la aplicación, puedes seleccionar el tipo de alimento que estás cocinando, así como el nivel de cocción deseado, ya sea poco hecho, al punto o muy hecho. La aplicación ofrece una amplia variedad de opciones, desde carne de res, cerdo, aves, cordero hasta pescado y otras categorías que abarcan desde venado hasta canguro. También puedes elegir diferentes tipos de cortes de carne dentro de cada categoría.

Una vez que has configurado tus preferencias, la aplicación te proporciona información detallada sobre la temperatura interna del alimento y la temperatura ambiente. Puedes seguir de cerca el proceso de cocción y conocer el tiempo estimado que falta para alcanzar el punto de cocción seleccionado. Cuando llega el momento adecuado, recibirás una notificación para retirar el alimento del fuego, lo que evita que se cocine en exceso.

La aplicación también incluye características adicionales, como información sobre la conexión de la sonda (a través de la base de carga que actúa como repetidor Bluetooth), el nivel de batería restante de la sonda, videos de recetas y la capacidad de configurar alertas personalizadas, como notificaciones sobre cambios en la temperatura ambiente o recordatorios para revisar el alimento.

A pesar de la funcionalidad excepcional de la aplicación, se ha observado en ocasiones que cerrar la aplicación puede ser un desafío en dispositivos iOS. Aunque esta es una limitación menor, se espera que futuras actualizaciones solucionen este problema.

Os dejamos el resultado de nuestro primer pollo cocinado al horno

Y su trailer.

Conclusión: Tu Compañero Perfecto en la Cocina

El MEATER Plus no es solo un termómetro de cocina, es una herramienta culinaria de última generación que garantiza que tus platos estén siempre cocidos a la perfección. Su diseño minimalista y la duración de la batería de la sonda son testimonio de la atención al detalle que se ha invertido en este producto.

Mirar como ha quedado el pollo

Si eres un amante de la cocina y buscas un aliado que te ayude a cocinar tus platos a la perfección, el MEATER Plus es una inversión que vale la pena considerar. Ya sea que estés cocinando asados en el horno, barbacoas en el jardín o cualquier otro plato que requiera precisión en la temperatura, este dispositivo se convertirá en tu mejor amigo en la cocina. En la época de las barbacoas y las reuniones al aire libre, el MEATER Plus es una herramienta indispensable para cualquier cocinero ávido que busque llevar su cocina al siguiente nivel.

En definitiva, el MEATER Plus no es solo un termómetro de cocina; es una herramienta que garantiza que tus platos siempre estén cocinados a la perfección. El desembolso vale la pena para quienes se toman en serio su arte culinario y desean disfrutar de resultados consistentes y deliciosos en cada comida que preparan. La tecnología se encuentra en el corazón de esta revolución culinaria, y el MEATER Plus es la prueba de que la cocina y la tecnología pueden fusionarse para brindar resultados excepcionales.

Llegamos al final de esta review MEATER Plus con muy buen sabor de boca… ¡literalmente! Es un termómetro inteligente que, de la forma más sencilla posible y sin complicaciones, sin cables, con una enorme autonomía, te permite saber el punto exacto de cocinado de tus platos en barbacoas, asados, etc.

Una construcción muy bien realizada, un packaging que desde que lo abres ya te da una idea de la calidad del producto, una app móvil bien diseñada e intuitiva… Y, por supuesto, un funcionamiento muy preciso, manteniéndote siempre informado sobre la evolución de la temperatura

El MEATER Plus, que está disponible en tres colores de madera diferente para su base de carga (Brown Sugar, Honey y Cherry), tiene un precio de unos 99€ en Amazon, donde acumula unas 33.000 valoraciones muy positivas. Aprovecha le descuento de 23% antes costaba 129 euros. Una auténtica barbaridad para un dispositivo que, a priori, podría parecer enfocado a un grupo de usuarios reducido,

No te pierdas la oportunidad de llevar tu cocina a un nivel superior y disfrutar de platos siempre perfectos. ¡Meater+ es la clave para cocinar con maestría!

Tenemos dos formatos.

MEATER PLUS: Termómetro inteligente para conseguir la cocción perfecta

MEATER BLOCK: El set más completo para los usuarios más exigentes

Se trata del producto de más alta gama de la marca, con cuatro sondas de acero inoxidable y una pantalla incorporada en su tablero de madera desde la cual poder hacer el seguimiento de tus preparaciones. Además, incorpora un sistema de WiFi que le permite funcionar con sólo estar dentro del alcance de una red inalámbrica. Con todo ello, la máxima precisión y comodidad están garantizadas. Puedes comprarlo en Amazon por 299 euros

En este análisis de MEATER Plus hemos podido disfrutar de un termómetro inteligente bien diseñado, bien construido, y bien acompañado por su app móvil. Un gadget que te permitirá tener el control exacto del cocinado de tus alimentos, con estilo y con precisión.



