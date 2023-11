Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

PlayStation® Portal™, el reproductor a distancia de PlayStation® 5, ya está a la venta

PlayStation® Portal™ ya está disponible para compra a través de Playtation® Direct y en los distribuidores y tiendas locales habituales.

PlayStation® Portal™ cuenta con un precio de venta recomendado de 219,99€ y es el primer dispositivo de juego en remoto que lleva la experiencia de PS5® a la palma de la mano.

Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que PlayStation® Portal™, el primer dispositivo de juego en remoto de PlayStation®, ya está disponible para compra a un precio recomendado de 219,99€ a través de PlayStation® Direct y en los puntos de venta habituales. Este reproductor a distancia funciona emparejado a una consola PS5™ encendida y/o en modo reposo a través de la red Wi-Fi doméstica y traslada la experiencia, las emociones y la inmersión de PS5™ a la palma de la mano.

PlayStation® Portal™ es el primer dispositivo de juego en remoto de la compañía que ofrece una experiencia de juego completamente nueva. En su funcionalidad, ofrece la misma experiencia inmersiva que la del mando DualSense, desde el tacto de los joysticks, hasta el recorrido de los gatillos y la vibración háptica y da acceso a los juegos de la consola PS5® a través de la red Wi-Fi doméstica*, lo que te permite disfrutar de los juegos compatibles ** en una magnífica pantalla LCD de 8″ con una resolución de 1080p a 60 fps***, sin necesidad de jugar en un televisor. La pantalla incluye funcionalidades similares al panel táctil de DualSense.

Con el reproductor a distancia PlayStation® Portal™ los jugadores podrán jugar a juegos compatibles que tengan instalados en su consola PS5™, incluidos títulos para PS5™ y PS4™. En este sentido, PlayStation® Portal™ es ideal para disfrutar de una experiencia inmersiva con títulos de aventura tan aclamados como Horizon Forbidden West, Marvel’s Spider-Man 2, Baldur’s Gate 3, Final Fantasy XVI, God of War Ragnarok o The Last of Us Parte 1 sin necesidad de utilizar una pantalla de televisión o monitor.

Ya sea para conectarse diariamente y cumplir objetivos en aquellos títulos donde se obtengan beneficios como Genshin Impact o Destiny 2, para disfrutar de una experiencia más íntima en videojuegos indie como Sea of Stars o Hades, o para echar unas partidas rápidas en Gran Turismo 7, EA Sports FC 24 o Sims 4, PlayStation® Portal™ permite a cada jugador disfrutar al máximo de su estilo de juego sin depender del uso de la TV del hogar.

Para más información de PlayStation® Portal™ visita el Blog oficial de PlayStation España.

. Leer artículo completo en Frikipandi PlayStation Portal, el reproductor a distancia de PlayStation 5, ya está a la venta