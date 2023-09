NVIDIA Lanza un nuevo Game Ready Driver para Lies of P, Mortal Kombat 1 e ICARUS

Con la última actualización de drivers, NVIDIA añade DLSS a más juegos, activa G-SYNC Compatible en más monitores, permite optimizar con un clic más títulos y celebra la exploración espacial con un nuevo arte de NVIDIA Studio

Los nuevos controladores Game Ready de NVIDIA llegan optimizados para varios de los juegos más esperados, entre los que destacan Lies of P Mortal Kombat 1 . El último driver de la compañía también añade DLSS a varios títulos, y habilita la tecnología G-SYNC Compatible en nuevos monitores.Inspirado en la popular historia de Pinocho, Lies of P es un juego de acción Souls-like que se desarrolla en la ciudad de Krat, en escenarios llenos de referencias a la Belle Époque. Gracias a los nuevos controladores, cuando el juego esté disponible —a partir del 19 de septiembre —, los usuarios de tarjetas gráficas GeForce RTX podrán mejorar su rendimiento significativamente con DLSS 2. En las pruebas que realizó el equipo de NVIDIA con una GPU GeForce RTX 40 Series, las tasas de frames aumentaron 1.9X de media jugando a 4K con todos los ajustes al máximo.Otro juego que se beneficia del nuevo Game Ready Driver es Mortal Kombat 1, que representa una nueva era de esta icónica franquicia y que incorpora un nuevo sistema de lucha, nuevos modos de juego y unos espectaculares fatalities renovados. El título celebrará su lanzamiento el 19 de septiembre, y ofrecerá compatibilidad con DLSS 2.Gracias a la última versión de controladores, varios juegos incorporarán la tecnología DLSS, que aprovecha el poder de la inteligencia artificial para mejorar el rendimiento. Entre éstos, destacan títulos como ICARUS (ya disponible con DLSS 3), Ad Infinitum (disponible a partir del 14 de septiembre con DLSS 2, Warstride Challenges (disponible con DLSS 2 y Reflex), Arcageddon (disponible con DLSS 2) y Starsiege: Deadzone, que ya puede adquirirse con DLSS 2.Los nuevos drivers también añaden G-SYNC Compatible a nuevos monitores, una tecnología que coordina la GPU con la pantalla, dando lugar a imágenes con movimientos más suaves y definidos. Entre los modelos seleccionados, se incluyen los AOC U27G3X y AG275QA1, el I-O DATA GDQ271JA y los LG 27GR93U, 27GR750Q 7 38WR850C-W.Además, con el nuevo Game Ready se añaden más títulos a la optimización con un clic de GeForce Experience , una funcionalidad que modifica automáticamente los ajustes del juego para ofrecer el mejor rendimiento en función del equipo disponible. Ya hay más de mil videojuegos compatibles, a los que se acaban de añadir ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON, Immortals of Aveum, Starfield, The Texas Chain Saw Massacre y Wayfinder.