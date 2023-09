The Chant estrena el descargable gratuito The Gloom Below

The Chant estrena el descargable gratuito The Gloom Below.

Los usuarios que cuenten con The Chant, el juego de acción y aventuras de terror en tercera persona para un solo jugador, ambientado en una remota isla de retiro espiritual, ya se pueden unir a The Gloom Below, el primer contenido descargable del juego.

Puedes ver el tráiler ilustrativo del nuevo contenido en el siguiente enlace:

The Gloom Below añadirá más historia, habilidades mejoradas, nuevas armas y algunos enemigos nuevos, además de centrarse en los elementos de combate y acción del juego, lo que proporcionará a los usuarios muchas más horas de horripilante placer: cada muerte acerca a los jugadores a su huida, por lo que encontrar la construcción adecuada resultará esencial.

El descargable es gratuito para cualquiera que posea el juego base y estará disponible en PlayStation 5, Xbox Series X|S y en formato PC (Steam). Sin embargo, tendrá que canjearse manualmente en lugar de mediante una actualización automática. Las instrucciones completas estarán disponibles en las páginas de las tiendas correspondientes.

Junto al descargable gratuito, el juego principal recibe hoy un importante parche de actualización, con cambios y mejoras significativas, entre las que se incluyen las siguientes:

– Mejorada IA: los enemigos son ahora más atentos y reactivos, lo que hace que los encuentros sean más desafiantes y atractivos. Además, ahora los enemigos pueden perseguir más a los jugadores.

– Mejoras en el combate: ahora los usuarios pueden disfrutar de un Sistema de combate más refinado, con un Sistema de apuntado automático más fluido y sensible y una mecánica de colisión más precisa para los ataques tanto del jugador como del enemigo, lo que resulta en una experiencia de combate más envolvente y divertida.

– Sistema de experiencia Mente Cuerpo Espíritu revisado: los enemigos ahora se clasifican en tres tipos distintos, Mente, Cuerpo o Espíritu. Los jugadores ganan experiencia en estas categorías derrotando a los tipos de enemigos correspondientes. Las armas y habilidades infligen más daño cuando se combinan con la misma clase de enemigo. Además, los medidores de salud de los enemigos están codificados por colores según su tipo de experiencia, lo que ayuda a los jugadores en la toma de decisiones estratégicas.

– Mejoras visuales: el juego ahora ofrece una visión más vibrante y clara de The Gloom, mejorando la experiencia de inmersión general.



Para celebrar el lanzamiento del descargable The Gloom Below, The Chant reduce su precio de forma permanente, ¡lo que lo convierte en la mejor oportunidad para adentrarse en los horrores cósmicos de Chant!

Acerca de The Chant

Ambientado en un retiro spiritual en una isla remota, The Chant te lleva a intentar sobrevivir contra una serie de terrores refractivos que se desencadenan después de que un ritual de canto grupal salga terriblemente mal, abriendo un portal a una dimensión de pesadilla llamada The Gloom.

Esta dimensión se alimenta de energía negativa y empieza a volverte loco a ti y a los demás, aprovechando tus propias ansiedades y miedos, y manifestándose en forma de criaturas interdimensionales; en última instancia, te lleva a un viaje de horror psicodélico como nunca antes habías experimentado.

Pero no todo está perdido; solo desentrañando los misterios del culto de estilo new age de los años 1970 y fortaleciendo tu mente, cuerpo y espíritu, podrás revertir el canto y evitar quedar atrapado en la oscuridad para siempre.

¡Bienvenido a tu pesadilla espiritual!

The Chant es un juego de acción y aventura de terror cósmico desarrollado Brass Token y editado por Prime Matter ya disponible Xbox Series X/S, PS5 y PC.

Argumento

Jess Briars asiste al Retiro Espiritual de la Ciencia Prísmica, en la remota isla de Glory, para dejar su pasado atrás y seguir con su vida.

Pero lo que iba a ser un fin de semana tranquilo pronto se convierte en una pesadilla cósmica cuando un cántico grupal invoca la penumbra, una terrorífica dimensión psicodélica que se alimenta de energía negativa. Si quieres sobrevivir al horror, tendrás que hacer lo que haga falta para desvelar la extraña historia sectaria de la isla y revertir el ritual.

Claves

Evoca una misteriosa fascinación por el miedo

Ambientado en una isla del Pacífico noroccidental moderna y abierta, los jugadores experimentarán el miedo a lo desconocido en una atmósfera fuertemente influenciada por los años 70, con música electrónica experimental original de Paul Ruskay.

Combate cuerpo a cuerpo pleno de acción

La emoción y la acción favorecen el combate cuerpo a cuerpo sobre los proyectiles. Es un enfoque fresco que lo diferencia de los juegos de pistolas y espadas que se encuentran en muchos juegos de acción.

Un colorido elenco de personajes y criaturas retorcidas

Juega en el papel de Jess y reúnete con otros asistentes al retiro espiritual consumido por las fuerzas de la isla de la Gloria y enfréntate también a cultistas poseídos y bestias y criaturas interdimensionales.

Características principales

§ EXPLORA UNA ISLA REPLETA DE HORRORES CÓSMICOS – Interactúa con los demás miembros del retiro mientras poco a poco se ven consumidos por su propia energía negativa. Sobrevive a diversas criaturas prísmicas y sectarios provenientes de la penumbra mientras vas desgranando la extraña historia de la isla.

§ LUCHA O ESCAPA – Escoge tus batallas y lucha por tu supervivencia con armas y habilidades espirituales. Recoge, fabrica y gestiona tus recursos para arriesgarte en un combate cara a cara… o huye presa del pánico.

§ MENTE, CUERPO, ALMA – La clave está en el equilibrio. Prepara tu mente para el horror y el pánico, protege tu cuerpo ante las amenazas físicas, y eleva tu alma para meditar y acceder a habilidades sobrenaturales.

§ TERROR PSICODÉLICO MODERNO – Inspirado en el terror psicodélico de los años 70, experimenta un colorido paisaje y una banda sonora de rock electrónico compuesta por el galardonado Paul Ruskay.

§ Contenido de reserva incluye: el juego base con un filtro VFX para el juego tematizado en los 70s, traje espiritual exclusivo de los 70s, un libro de arte de Glory Island y la banda sonora original compuesta por Paul Ruskay

Título: The Chant

Formato: PlayStation® 4, PlayStation® 5, Xbox One, X Box Series X | S y PC (digital)

Desarrollador / Editor: Brass Token/ Prime Matter

Género: acción / terror

Idioma: totalmente en castellano

Lanzamiento: 3 de noviembre de 2022

PEGI: +16

Web oficial: https://www.thechant.com/es-uk

