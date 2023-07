Compartir Facebook

Hoy es el momento ¡Amplía el almacenamiento de tu PS5 en el Prime Day de Amazon! Gracias a la bajada de precios de las memorias y el descuento de Amazon es el momento.

Si eres un afortunado poseedor de una PlayStation 5, sabrás que aunque viene con un SSD interno de 1TB, a largo plazo puede quedarse corto en términos de espacio. ¡Pero no te preocupes! Sony ha previsto esto y ha incluido una ranura especial de fácil acceso en la consola, oculta bajo uno de los laterales de plástico blanco, donde puedes añadir una memoria 2280 M2 Gen4. ¡Es el momento perfecto para ampliar tu PS5!

Y precisamente ahora, durante los famosos Prime Days de Amazon, puedes encontrar interesantes ofertas, especialmente en el apartado de almacenamiento para la PS5. Recuerda que los SSD deben tener instalado un disipador de calor o, en su defecto, puedes adquirirlo aparte.

Entonces, ¿qué capacidad debes elegir: 1TB, 2TB o 4TB? Si estás decidido a ampliar el espacio de tu PS5, te recomendamos añadir al menos 1TB adicional al almacenamiento interno de la consola, ya que estos modelos ofrecen una excelente relación calidad-precio. Sin embargo, si buscas el punto ideal, 2TB te permitirán sentirte cómodo durante mucho tiempo.



Existen modelos de SSD de 4TB, los cuales también tienen descuentos interesantes, pero quizás el desembolso económico no compense todavía. Si estás dispuesto a gastar tanto, adelante, ¡dalo todo! Pero si no, es mejor centrarse en el segmento de los 2TB.

En el Prime Day de Amazon, podrás encontrar varias ofertas en tarjetas SSD compatibles con la PlayStation 5. A continuación, te presentamos algunas de las mejores opciones con descuento limitado:

Corsair MP600 PRO LPX: Uno de los modelos más populares de la marca Corsair. Disponible en blanco y negro, con capacidades desde 500GB por 76,98€, 1TB por 93,49€, 2TB por 168,99€, hasta 4TB por 429,90€. WD Black SN850: Unidad SSD de la reconocida marca Western Digital. Viene con una pequeña luz incorporada para darle un toque de estilo. La versión de 1TB cuesta 114,88€, mientras que la de 2TB tiene un precio de 230€. Samsung 880 PRO: Samsung también ofrece excelentes unidades SSD. Durante el Prime Day de Amazon, la versión de 1TB está disponible por 105,34€, y la de 2TB tiene un precio de 167,50€. Hikvision: Si buscas una opción más accesible, Amazon también ofrece descuentos en las unidades SSD de Hikvision. La versión de 1TB está disponible por 85,99€, la de 2TB por 145,99€, y también hay una versión de 512GB por 49,99€. Sin embargo, ten en cuenta que las velocidades de lectura y escritura pueden ser inferiores a los modelos más caros. Kingston Fury: Una de las unidades SSD más confiables del mercado. Durante el Prime Day, las versiones de 2TB y 4TB están rebajadas a 186,80€ y 425,73€ respectivamente. La compra maestra con 4TB Fanxiang S880 utiliza tecnología PCIe 4.0 con velocidades de lectura y escritura de hasta 7300/6800 MB/s. Mejora significativamente la transferencia de archivos y las velocidades de carga de juegos Por 259,99 pero un cupón del un 10% de descuento (25 euros de rebaja)

Personalmente, he elegido la memoria de 4TB que tiene hoy un cupón del 10% de descuento, el Fanxiang S880 utiliza tecnología PCIe 4.0 con velocidades de lectura y escritura de hasta 7300/6800 MB/s. Mejora significativamente la transferencia de archivos y las velocidades de carga de juegos, lo que permite un inicio más rápido y fluido de sus juegos y aplicaciones. Además, se puede usar sin el disipador y tiene 5 años de garantía. Es el que he elegido para aumentar el almacenamiento de PlayStation 5. Su precio es 255.99 euros pero tiene 25 euros de descuento. Son $/b a precio de 2 Tb de otras marcas. Yo ya lo he probado y de momento funciona perfectamente con la PS5

No pierdas la oportunidad de ampliar el almacenamiento de tu PlayStation 5 en el Prime Day de Amazon. ¡Aprovecha estas ofertas y mejora tu experiencia de juego!

