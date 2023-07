Compartir Facebook

Hoy os dejamos el análisis del NAS Synology DiskStation DS923+ Synology anuncia el lanzamiento del potente NAS DiskStation DS923+.

La nueva unidad dispone de 4 bahías y ofrece un rendimiento y unas capacidades impresionantes para su tamaño

Synology, líder mundial en soluciones de almacenamiento en red y vigilancia IP, se complace en anunciar el lanzamiento del DiskStation DS923+, la última incorporación a su línea de sistemas de almacenamiento en red (NAS). Diseñado para satisfacer las necesidades de empresas y usuarios avanzados, el DS923+ ofrece un rendimiento excepcional, capacidad de expansión flexible y una amplia gama de características innovadoras.

NAS DiskStation DS923+ que ha lanzado al mercado, una unidad preparada para afrontar cualquier reto de almacenamiento en hogares y empresas. El nuevo modelo cuenta con cuatro bahía para discos duros, dos ranuras para ampliación de de memoria (viene con una de 4GB ampliable hasta 32GB) Dos ranuras M2 para usarlas de cache o almacenamiento y una capacidad de almacenamiento en Raid 5 de hasta 144 TB.

Análisis del NAS Synology DiskStation DS923+

El DS923+ cuenta con un procesador AMD Ryzen R1600 de última generación basado en la primera generación de la arquitectura Zen, que proporciona un rendimiento excepcional y una velocidad de transferencia de datos increíblemente rápida. Una mejora sobre el anterior el 902+. Con una capacidad de hasta 144 terabytes, gracias a la compatibilidad con unidades de disco duro de gran capacidad, este potente NAS es capaz de manejar cargas de trabajo intensivas y almacenar grandes volúmenes de datos con facilidad.

Este nuevo modelo de Synology ofrece una capacidad de ampliación flexible, lo que permite a los usuarios adaptarse a las necesidades cambiantes de almacenamiento. Los cuatro compartimentos de unidad admiten tanto unidades de disco duro SATA de 3.5″ como unidades de estado sólido (SSD) de 2.5″, brindando la opción de combinar diferentes tipos de unidades para lograr un equilibrio perfecto entre capacidad y rendimiento.

El DS923+ puede funcionar como la solución principal de almacenamiento y protección de datos para hogares y oficinas pequeñas; y también como un nodo perimetral para implementaciones en múltiples localizaciones.

Dispone de una capacidad de almacenamiento de más de 50 TB en su configuración compacta de 4 bahías, y puede escalar fácilmente para alojar más de 120 TB en 9 unidades conectando una unidad de expansión DX517.

El rendimiento secuencial de lectura/escritura de hasta 625/559 MB/s hace que las operaciones de archivos sean rápidas y eficientes. Los usuarios pueden aumentar aún más este rendimiento, utilizando su conexión de red de 10 GbE y añadiendo unidades SSD NVMe M.2, a través de la ranura PCIe integrada. De esta forma se habilita el almacenamiento en caché rápido y es posible crear bloques de almacenamiento flash adicionales.

A primera vista, no hay ningún cambio en el diseño. Este Synology DS923+ mantiene el aspecto de los demás NAS de la gama con una carcasa negra y bahías de cajones en la parte delantera, además de un puerto delantero USB 3.2. unas dimesiones y peso contenidos. Dimensiones: 166 x 199 x 223 mm Peso: 2,24 kg

El interior del Synology DS923+ está refrigerado por dos ventiladores de 92 mm.

Por detrás 1 puero USB 3.2, 2 Ethernet 1Gbe, 1 eSATA para añadirle si quieres una unidad de expansión de discos , 1 PCIe que permite ponerle una tarjeta 10GbE, Ethernet. Así que será alrededor de 180 € para añadir para el E10G22-T1-mini que hubiera estado genial que hubiera venido pero el router domestico solo me pilla un 1Gb asi que tampoco lo vamos a pedir.

Hay dos ranuras M.2 2280 en la parte inferior de la carcasa, anteriormente destinadas a la aceleración de la caché con SSD NVMe, pero también se puede usar si quieres como almacenamiento. Este DS923+ es que Synology ya no restringe el uso de estos SSD al almacenamiento en caché, y ahora también permite utilizarlos como pool de almacenamiento. Yo lo he probado con una máquina virtual de de Windows y Ubuntuy sobre el SSD M2 es otra cosa. Synology recomienda sus disco M2 pero son algo caro y ya hay memoria Me2 Gen3 que aunque no pone que sea compatible funcionan bien . Yo he reutilizado una que tenia de

El Synology DS923+ recibe un nuevo aspecto en el departamento de procesadores con la introducción de una CPU AMD. Se trata de un AMD Ryzen R1600 de doble núcleo a 2,6 GHz, que hizo su primera aparición en el Synology DS1522+ publicado a principios de este año. Por desgracia, este aumento de potencia tiene un precio, ya que consume más del doble de energía que la antigua CPU del 920 12 y 25 W con el R1600 pero hace que el DSM vaya muy fluido nada que ver con mi anterior nas el 215J que ha jubilado este nuevo NAS.

Puede elegir integrar discos duros de 3,5′, 2,5′ o SSD en el DS923+, que se mantienen en las bahías mediante un pequeño tornillo. Antes de elegir sus discos duros, consulte el lista de compatibilidad proporcionado por Synology. En mi caso he configura 4 disco de 3 TB en Raid 5 lo que me da 9TB de almacenamientoo. Ideal para le backups de mis equipos, portátiles, tablets y moviles.

Además, el DS923+ presenta una amplia gama de características avanzadas, incluyendo el sistema operativo DiskStation Manager (DSM 7.2), el cual ofrece una interfaz intuitiva y fácil de usar para la administración y configuración del NAS. Los usuarios también pueden disfrutar de una variedad de aplicaciones y servicios útiles, como la sincronización de archivos, el acceso remoto, la transmisión multimedia y mucho más.

Una de las cosas a destacar el su sistema operativo DSM 7.2

Además permite virtualizar SI con sus máquinas virtuteles o virtualización ligera con Docker de multitud de aplicativos web

Una de las cosas a destacar el su sistema operativo DSM 7.2 basado en debian y que todo se hace por un interfaz web con las aplicaciones de synologia par amoviles o escritorio PC o Mac.

Unboxing Synology 923+

Instalar DSM en un Synology

Instalar DSM en un Synology por primera vez probablemente lo encontrará muy sencillo, ya que hay poco que pueda salir mal. Hay varias formas de hacerlo, pero la más habitual es utilizar la aplicación de escritorio Synology Assistant (descargable a través de la página del Centro de descargas de Synology) o utilizar la URL find.synology.com en un navegador web. En unos 20 minutos formatea los discos e instala el sistema operativo.En su versión actual en 7.2 Tendrás acceso a las últimas novedades y correcciones de seguridad. El tiempo de instalación dependerá del tipo de disco utilizado (HDD o SSD), pero sigue siendo rápido.

Antes de empezar a almacenar datos en el NAS, tendrá que crear los volúmenes de almacenamiento. Es en la aplicación Storage Manager donde irás a crear todo tipo de volúmenes y pools de almacenamiento. Aquí es donde usted elegirá entre el SHR (Raid híbrido de Synology) o el Clásicos del RAID 1, 5, 6 o 10. También tendrá que elegir el sistema de archivos entre BTRFS o EXT4. Recomendamos usar BRTFS.

Una vez hechos estos pasos se reinicia el NAS y ya puedes acceder cn la hjttps;//ip-internana:500 o utilizar la aplicación de Assitant. Ya oso explicremos en otro artículo como abrir puertos en tu router y hacerlo accesible desde fuera con el sevicio de DDNS Quickconnect que tiene Synology y funciona muy bien

La adición de aplicaciones al NAS se realiza desde el Centro de Paquetes, y es sin duda esta parte la que interesará a la mayoría de la gente. Además de las aplicaciones desarrolladas por Synology, hay una serie de aplicaciones de terceros que se pueden añadir, aunque el número ha disminuido desde la llegada de DSM 7.

Apps de Synology y DSM 7.2

Hay muchas apps a instalar DSM 7.2 tiene muchas nuevas funciones diseñadas para facilitar la gestión de tus fotos y vídeos, la realización de copias de seguridad de tus datos y la conexión a servicios en la nube. Una de las principales novedades es Fotos de Synology La aplicación combina la funcionalidad de tres servicios diferentes para ofrecer una gestión de fotos unificada. Tanbie tiene una para videos Synology Videos y otra para música DS Audio y otra para fichero Synology Drive pero hay muchas mas y si no las tienes puedes virtualizarlas con Docker. Al fina lo mejor es que tengo un Drobox, un Spotify un google Fotos y un netflix probado con mis contenidos de mis equipos o moviles. Para rematar tiene aplicaciones de Synology par aiPhone Android o SmartTv.

DSM 7.2 incluye un conjunto de nuevos servicios, como Synology Photos, Hybrid Share, Active Insight, cambios en Storage Manager y nuevas funciones de seguridad. La función estrella de DSM 7.0 es, sin duda, Synology Photos. Photo Station y Moments se han combinado para formar Synology Photos

Active Insight es un gran recurso para las empresas que tienen varios servidores NAS en uso. Piense en él como un monitor de recursos unificado que le ofrece datos en tiempo real sobre todos los equipos que utilizan la misma cuenta de Synology

El Synology DS923+ será especialmente apreciado por los usuarios de Docker, que permite la contenerización de aplicaciones y abre el acceso a una gran cantidad de aplicaciones no compatibles, así como para el uso de Virtual Machine Manager que te permite por ejemplo ejecutar un Windows 11 o un Ubunto. Es una pasada.

Storage Manager dispone de una serie de herramientas para minimizar el tiempo de inactividad si uno de los discos de su pool de almacenamiento se degrada. La función de sustitución de discos le permite añadir fácilmente un nuevo disco al grupo de almacenamiento si le preocupa que un disco existente falle

Synology también se centra en las soluciones de nube híbrida con Hybrid Share, una aplicación centrada en la empresa que permite realizar fácilmente una copia de seguridad de los datos en una instancia de la nube C2, manteniendo sólo los datos utilizados regularmente en el propio NAS. Storage Manager cuenta con muchas novedades para la gestión de los discos duros, Active Insight permite a los administradores gestionar docenas o cientos de cajas NAS con facilidad

El precio es algo caro, pero el software es de primer nivel y merece cada euro pagado. 680 euros

El único punto que no nos ha gustado es el Synology DS923+ pierde el hardware de transcodificación que se encuentra en las CPU Intel Celeron. Si está utilizando Plex y está transmitiendo contenido incompatible con el dispositivo de transmisión, el software tendrá que transcodificar y esto requiere muchos recursos de la CPU y a 4k le cuesta

Conclusion Synology 923+

Synology amplía su liderazgo en la categoría de NAS. Ideal para el almacenamiento de una familia y tener backup de nuestro dispositivos. Al final tiene una nuve privada de servicios sin tener cuotas mensuales. El Synology DS923+ es uno de los mejores en el segmento de los NAS de consumo. La capacidad de 32 GB de RAM, la posibilidad de añadir un puerto de 10 GbE y el procesador más potente le permiten ser realmente polivalente y aprovechar al máximo el DSM y sus funciones..Pero hay un desembolso inicial alto ya que tendras que comprar el NAS y lpor lo menos un discos duro aunque recomendamos minimo dos por seguridad. Si está buscando un NAS potente y confiable que pueda manejar tareas más intensivas y tenga una mayor capacidad de almacenamiento, entonces el DS923 + es la elección correcta. En mi caso es el que he comprado y estoy encantado.

Gracias al versátil sistema operativo Synology DiskStation Manager (DSM), el DS923+ ofrece soluciones integrales para proteger y gestionar los datos empresariales, colaborar fácilmente en la edición de documentos, acceder a archivos de forma remota y supervisar los activos físicos, todo en un formato compacto de escritorio. Además, ofrece un rendimiento constante desde el primer momento, con la opción de actualizar fácilmente las redes y aumentar, aún más, las velocidades de transferencia de datos a través de tarjetas de red.

«El nuevo NAS DS923+ proporciona a los usuarios un rendimiento y unas capacidades impresionantes para su tamaño», explica Clara Sauri, Product Manager en España de Synology. «Gracias a su capacidad para ampliar fácilmente el almacenamiento y las redes, se adapta a medida que crecen sus necesidades de las empresas y los usuarios». «En Synology, estamos comprometidos a brindar soluciones de almacenamiento en red de alto rendimiento y confiables que satisfagan las demandas de nuestros clientes», afirmó James Chen, director de producto de Synology. «Con el lanzamiento del DiskStation DS923+, continuamos nuestra tradición de ofrecer productos líderes en la industria que permiten a las empresas y usuarios avanzados aprovechar al máximo su almacenamiento en red».

Máximo aprovechamiento del almacenamiento local

Para los equipos que trabajan de forma remota y las empresas que operan en múltiples ubicaciones, la sincronización de archivos entre localizaciones permite la duplicación de contenido entre dispositivos de Synology. Synology Drive ofrece intuitivas funciones de administración y uso compartido de archivos, combinando el cómodo acceso remoto con la privacidad y el 100% de propiedad de datos del almacenamiento en las instalaciones.

El equipo permite a los usuarios utilizar un almacenamiento local de alto rendimiento y, al mismo tiempo, reducir el espacio ocupado utilizando tecnología de nube híbrida. Synology Hybrid Share almacena, de manera eficiente, los datos en frío en la nube y mantiene los archivos de acceso frecuente almacenados en caché en el dispositivo, y accesibles a velocidad de LAN.

Copia de seguridad multicapa

Garantizar que los datos críticos o sensibles estén siempre protegidos contra las nuevas amenazas de ciberseguridad es esencial para evitar la pérdida irreversible de información valiosa. La solución Active Backup Suite que ofrece el DS923+ permite realizar copias de seguridad de la infraestructura de TI, como los sistemas Windows y Linux, las máquinas virtuales Hyper-V/VMware y las cuentas de Microsoft 365/Google Workspace en el DS923+, y restaurarlas fácilmente cuando sea necesario.

Para aumentar la redundancia, las copias de seguridad y las instantáneas de datos almacenadas en el NAS en un momento específico también se pueden crear y enviar fuera del entorno local a otro servidor o servicio en la nube.

Servidor de vigilancia compacto

El dispositivo también puede servir como sistema de administración de vídeo completo con propiedad total de datos locales. La solución Surveillance Station de Synology es un potente VMS que, actualmente, protege más de 500.000 sitios. La compatibilidad flexible con ONVIF y con más de 8300 cámaras IP validadas hacen que la implementación sea sencilla y se adapte fácilmente a los requisitos de cada ubicación.

Surveillance Station facilita la configuración y gestión de hasta 40 cámaras con una interfaz moderna y personalizada. Para entornos de edificios de mayor tamaño o múltiples, la opción de superponer planos de planta y mapas de Google Maps u OpenStreetMap permite obtener el máximo conocimiento de la situación y el espacio. Las imágenes importantes se pueden retener para aumentar la resiliencia con soporte para la copia de seguridad del servidor de grabación, la administración de varios dispositivos e incluso soporte para la grabación doble simultánea y cifrada de extremo a extremo en la nube de Synology C2.

Disponibilidad

Synology DS923+ está disponible a partir de hoy, día 16 de noviembre del 2022, a través de los socios y distribuidores de la compañía en todo el mundo

El DiskStation DS923+ ya está disponible en distribuidores autorizados y a través de la tienda en línea de Synology. Para obtener más información sobre este producto y otros productos de Synology, visite nuestro sitio web en www.synology.com.

