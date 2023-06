Compartir Facebook

¿Quieres disfrutar de un verano creativo? Llévate tus tablets de Wacom

El verano está a la vuelta de la esquina y no hay mejor momento para dar rienda suelta a la creatividad que en esta época del año en la que tenemos más tiempo libre y momentos y lugares donde inspirarnos. Para los amantes del dibujo digital, el diseño gráfico o el arte manga, Wacom ha diseñado una gama de tablets y pantallas interactivas perfectas para llevar a todas partes, gracias a su tamaño reducido y compacto. Te proponemos tres prodcutos que satisfarán las necesidades de los artistas más experimentados y de aquellos que están empezando: One by Wacom, Wacom Intuos Manga y Wacom One. Y por si te lo preguntas, ¡todas caben en tu maleta sin problema!

One by Wacom: El compañero perfecto para artistas emergentes

¿Eres un artista principiante? La tableta One de Wacom está diseñada especialmente para ti. Una amplia gama de funciones y un lápiz súper sensible te permitirán vivir una experiencia de dibujo natural, así expresar tu creatividad sin límites.

Wacom Intuos Manga: La elección perfecta para los amantes de la cultura manga



Esta tablet gráfica se ha desarrollado específicamente para artistas de manga y ofrece una amplia gama de herramientas y funciones que permiten crear personajes, escenas y fondos asombrosos con una precisión extrema. Con su software incluido y sus accesorios exclusivos, te ofrece todo lo que necesitas para llevar tu arte manga al siguiente nivel.

Wacom One: La experiencia más completa para artistas digitales



Esta pantalla interactiva de 13 pulgadas te permite dibujar directamente en la pantalla, dando vida a tus creaciones con una precisión asombrosa. Con una resolución excepcional y una sensibilidad a la presión que responde al toque más suave, vivirás una experiencia de dibujo fluida y natural.

Estés donde estés este verano, saca a relucir tu potencial artístico con One by Wacom, Wacom Intuos Manga y Wacom One. Estos tres productos te ofrecerán una experiencia de dibujo digital sin precedentes, estimulando tu creatividad y permitiéndote crear obras de arte únicas.

