GeForce RTX 4060 a partir de 335€

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

La familia GeForce RTX 4060 ya está aquí: la revolucionaria arquitectura Ada Lovelace de NVIDIA llega a todos los jugadores a partir de 335€. Potenciadas por la inteligencia artificial, las nuevas tarjetas gráficas ofrecen el doble de potencia que las últimas consolas.

NVIDIA ha anunciado la familia de tarjetas gráficas GeForce RTX™ 4060, con dos GPU que ofrecen los avances de la arquitectura Ada Lovelace de NVIDIA®, entre los que se incluyen el renderizado neuronal de DLSS 3 y tecnologías de trazado de rayos de tercera generación a altas tasas de cuadros por segundo, a partir de 335€.

La GeForce RTX 4060 Ti y la GeForce RTX 4060 proporcionan un rendimiento sin igual con un valor fantástico, otorgando por primera vez a la popular clase 60 de la compañía el doble de potencia que las consolas actuales, e incluyendo el ray tracing para alcanzar una calidad de imagen premium en los mejores juegos.

“La familia RTX 4060 ofrece a los jugadores de ordenador un gran valor y rendimiento a 1080p, tanto si buscan un PC para jugar como si necesitan una estación creativa con IA”, dijo Matt Wuebbling, vicepresidente de marketing global en NVIDIA. “Estas GPU representan una mejora impresionante, a partir de tan solo 335€, acercando Ada Lovelace y DLSS 3 a millones de jugadores de todo el mundo”.

DLSS lleva el rendimiento mejorado por IA a más de 300 títulos

La familia GeForce RTX 4060 da acceso a más de 300 juegos y aplicaciones compatibles con DLSS, con títulos tan esperados como The Lord of the Rings: Gollum y Diablo IV, que llegarán con DLSS 3. Y, pronto, estará disponible un plugin de DLSS 3 para Unreal Engine 5.

DLSS 3 muestra la creciente importancia del uso de la inteligencia artificial en tiempo real en videojuegos, ayudando a crear fotogramas de alta calidad para proporcionar una jugabilidad más fluida. Su rendimiento mejora considerablemente en combinación con DLSS Super Resolution, que emplea la IA para generar fotogramas a mayor resolución a partir de un input a menor resolución. Y, gracias a NVIDIA Reflex, se puede reducir el tiempo de respuesta y mejorar los controles.

La tarjeta gráfica definitiva para jugar a 1080p

La GeForce RTX 4060 Ti es, de media, 2.6 veces más rápida que la RTX 2060 SUPER y 1.7 más veloz que la GeForce RTX 3060 Ti. Para títulos sin frame generation, la RTX 4060 Ti es 1.6 veces más rápida que la RTX 2060 SUPER.

La RTX 4060 Ti incorpora 32MB de caché L2 y 8GB o 16GB de memoria GDDR6 ultrarrápida. La caché L2 reduce la demanda de la interfaz de memoria de la GPU, mejorando el rendimiento y la eficiencia energética.

El rendimiento con trazado de rayos ha mejorado significativamente en comparación con las generaciones previas gracias a avances como Shader Execution Reordering y los motores Opacity Micromap y Displaced Micro-Mesh. Estas innovaciones permiten, incluso en los juegos más demandantes, implementar simultáneamente varios efectos con trazado de rayos, o el trazado de rayos completo (también conocido como trazado de caminos o path tracing), para ofrecer altos niveles de realismo e inmersión.

Perfecta para creadores de contenido

La familia de tarjetas gráficas GeForce RTX 4060 llega con todo el soporte de la plataforma NVIDIA Studio, que brinda a los creadores una aceleración RTX y herramientas potenciadas con IA a un precio de entrada más accesible. Tanto para aquellos que realicen retransmisiones en línea, como para editores de vídeo, artistas 3D y otros, esta plataforma mejora el rendimiento de más de 110 aplicaciones creativas, asegurando su funcionamiento y estabilidad a través de los controladores NVIDIA Studio. Además, asegura el acceso a la suite del software Studio potenciado con IA, como NVIDIA Omniverse™, Canvas y Broadcast.

Los creadores de diferentes disciplinas podrán beneficiarse de los nuevos núcleos tensoriales de cuarta generación, que aseguran un aumento significativo del rendimiento de aplicaciones con IA si se compara con generaciones anteriores. Las funcionalidades potenciadas con inteligencia artificial permiten a los creadores automatizar tareas tediosas y aplicar con facilidad efectos avanzados.

Los modeladores 3D que tengan que renderizar escenas en alta resolución y con trazado de rayos, podrán hacerlo hasta un 45% más rápido que empleando una GPU de la anterior generación GeForce RTX 3060. Y, gracias a la IA de DLSS 3, incluida en Omniverse, un programa que interconecta trabajos en 3D existentes permitiendo colaboraciones en tiempo real, se podrá acelerar la previsualización en tiempo real en aplicaciones 3D, obteniendo una experiencia de edición más fluida y trabajando al mismo tiempo aspectos como la iluminación, los materiales y las físicas.

Aquellos que retransmitan contenidos en directo podrán usar el codificador de vídeo de octava generación de NVIDIA, llamado NVENC, que incluye el mejor hardware de codificación AV1 de su categoría y se beneficia de una eficiencia un 40% mayor a la hora de codificar. Las retransmisiones en directo se verán como si la tasa de bits hubiese aumentado un 40%, asegurando una gran mejora en la imagen retransmitida a partir de aplicaciones populares como OBS Studio. Además, los usuarios podrán beneficiarse de NVIDIA Broadcast y su conjunto de efectos con IA que mejoran el funcionamiento del micrófono y la cámara, convirtiendo habitaciones en estudios en casa.

Los editores de vídeo también obtendrán ventajas gracias a herramientas con inteligencia artificial como auto-reframe, la selección de objetos inteligente y la estimación de profundidad, ya disponibles en algunas de las mejores aplicaciones, como Adobe Premiere Pro y DaVinci Resolve, así como la posibilidad de exportar en AV1 para obtener archivos más reducidos.

GeForce RTX ofrece una tarjeta gráfica para cada tipo de usuario

Con este último lanzamiento, GeForce RTX 40 Series ya ofrece una opción para cada resolución y cada tipo de usuario.

NVIDIA celebrará el lanzamiento de la familia 4060 con 100 streamers, y regalará 460 tarjetas a miembros de la comunidad durante el evento “Summer of RTX”. Los usuarios que lo deseen, podrán obtener más información a través de esta página.

Disponibilidad

La GeForce RTX 4060 Ti de 8GB estará disponible desde el miércoles, 24 de mayo, a partir de 449€. La GeForce RTX 4060 Ti de 16GB estará disponible en julio, a partir de 559€. La GeForce RTX 4060 también llegará en julio, a partir de 335€.

NVIDIA pondrá a la venta una Founders Edition de la GeForce RTX 4060 Ti 8GB a través de NVIDIA.com y distribuidores seleccionados. Habrá más modelos de toda la familia 4060, tanto con overclock como con la velocidad de reloj de fábrica, manufacturados por las mejores marcas, como ASUS, Colorful, Gainward, GALAX, GIGABYTE, INNO3D, KFA2, MSI, Palit, PNY y ZOTAC.

. Leer artículo completo en Frikipandi GeForce RTX 4060 a partir de 335€