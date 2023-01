Wacom One Create pen Display

Ya estés dando tus primeros pasos en la creación digital, quieras dar un giro a tu pensamiento visual o mejorar tu expresión digital, Wacom One te brindará una experiencia excepcional. Incluye todos los elementos esenciales para estimular tu vida digital: la sensación natural del lápiz en la pantalla de 13.3″, el software creativo incluido o incluso la capacidad de conectarlo a ciertos dispositivos Android. Y también es compatible con las marcas de lápices líderes. Abre un nuevo abanico de posibilidades con Wacom One.

El monitor interactivo Wacom One es perfecto para el teletrabajo. Con una pantalla de 13 pulgadas y un lápiz ligero y ergonómico, será el aliado perfecto para tomar notas o hacer más interesantes las presentaciones para videoconferencias. También es ideal para firmar documentos digitales, incluso cuando se está más cerca de la piscina que de la oficina, sin tener que imprimirlos y escanearlos después.

Es la herramienta perfecta para los profesores que tienen que corregir exámenes «a boli» pero sin necesidad de tener documentos físicos. También es una intuitiva con la que potenciar nuestro pensamiento visual, ya que podemos dibujar, subrayar o anotar los documentos que tengamos en el ordenador. Además, es el monitor interactivo ideal para aquellos que quieran iniciarse en el mundo del arte. Es compatible con macOS, Windows y algunos dispositivos Android.

Dibujo

Esboza, dibuja y pinta directamente en pantalla, y disfruta de la fricción natural de su superficie, con un reflejo casi inexistente. Imagínate un lápiz que, mediante software, se convierte en la herramienta que desees: pincel, bolígrafo, rotulador, lápiz, tiza o borrador. El límite lo pone tu imaginación.

Pensamiento visual

Con esa sensación familiar que transmite el lápiz sobre papel, Wacom One te permite capturar ideas, crear mapas conceptuales, dibujar diagramas y más antes de compartirlos fácilmente con amigos o compañeros de trabajo

Retoque de fotos y videos

Impresiona a tus fans y seguidores en las redes sociales. El lápiz preciso Wacom One y el lienzo de casi A4/carta te permiten personalizar cómodamente tus imágenes o videos, a la par que mejoran tu destreza editora.

Anotar

El lápiz ligero, sin pilas y de diseño ergonómico, te permite ajustar o firmar documentos y tomar notas justo como harías con lápiz y papel.

Wacom para la enseñanza remota y la educación en línea

Ya necesites trabajar, aprender, enseñar o crear desde casa, los monitores interactivos creativos y pen tablets de Wacom, en combinación con las aplicaciones de tinta, facilitan explicar conceptos visualmente, fomentar la colaboración y expresar tu creatividad.

Lleva tus ideas al mundo digital

Wacom Inkspace es la aplicación perfecta para la enseñanza remota y la educación en línea. Convierte notas escritas a mano en texto, estimula la colaboración práctica y trabaja sobre un lienzo en tiempo real al mismo tiempo que otros estudiantes o profesores.

Como un lápiz convencional

No necesita pilas, y tanto el aspecto como la sensación que transmite en tu mano son ideales. Además, su extrema precisión reflejará exactamente tus acciones.

Lienzo que evoca el papel

Gracias a la fricción natural de su superficie y su reflejo casi inexistente, te parecerá estar dibujando o escribiendo sobre un papel, en vez de un cristal.

Espacio para jugar

Deja volar tu imaginación para que cobre vida a todo color en una pantalla con un tamaño cercano al A4/carta.

Wacom One en todo su esplendor

Wacom One es más que un monitor interactivo creativo, ya que te ofrece todo lo que necesitas para comenzar con buen pie. Nuestro paquete extra incluido está listo para ti. Por si esto fuera poco, Wacom One es compatible con tu computadora, además de ciertos tablets y teléfonos Android.

Hay aplicaciones excelentes esperando ser descubiertas. Bamboo Paper*, por ejemplo, transforma tu monitor interactivo creativo en un bloc de dibujo.

Wacom One no es nada quisquilloso a la hora de elegir sistema operativo. Por lo tanto, no te costará conectarte a tu Mac o PC, y ciertos tablets Android o teléfonos inteligentes.

*Wacom ha probado y confirmado que Wacom One es compatible con Chromebook.

Las tabletas Wacom One* ahora también son compatibles con las portátiles Chromebook. Como si fuese un pizarrón real, utilice directamente el lápiz y la pantalla para recrear la experiencia del salón de clases.

Paquete extra de Wacom One

Clip Studio Paint, software para el dibujo y la pintura.

Bamboo Paper, tu bloc de notas digital de Wacom.

MAGMA, herramienta de creación y colaboración artística basada en el navegador.

Skillshare, acceso a miles de inspiradoras clases en línea para personas creativas y curiosas.

Collaboard, Explain Everything, KamiApp, Limnu y Pear Deck: aplicaciones de educación para colaborar y compartir ideas.

Wacom One es más que un monitor interactivo creativo con software incluido. Ver detalles.

