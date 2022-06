Synology presenta su nueva solución DVA1622 para mejorar la seguridad doméstica y en pequeños comercios

El nuevo dispositivo ofrece videovigilancia con IA para evitar las falsas notificaciones mediante el análisis de la detección de intrusiones

Synology ha anunciado la disponibilidad general de la unidad DVA1622, una solución que permite a usuarios domésticos, propietarios de comercios o responsables de seguridad supervisar hasta 16 cámaras al mismo tiempo y configurar hasta dos tareas de análisis inteligente simultáneas. El DVA1622 admite salida HDMI de hasta 16 transmisiones en una pantalla y dispone de controles locales a través de dos puertos USB, eliminando la necesidad de un PC que supervise y gestione la implementación.

«Hemos diseñado el DVA1622 teniendo en cuenta las necesidades de los usuarios pequeños y domésticos», explica Tony Lin, responsable de productos de vigilancia de Synology Inc. «Eso no solo significa gestionar correctamente el tamaño y la capacidad, sino también agregar funciones adicionales para asegurar que se pueda utilizar con un monitor, ratón y teclado como una solución de vigilancia independiente todo en uno».

Más que identificación de amenazas

Las tareas de análisis de vídeo de aprendizaje profundo que ofrece el DVA1622 pueden ayudar a mejorar la seguridad mediante la identificación activa de amenazas específicas basadas en la configuración establecida. También permiten proteger las instalaciones mediante alertas más precisas y filtradas, por ejemplo, solo notificando a los usuarios sobre el movimiento de personas o vehículos. El análisis de aprendizaje profundo también ayuda a automatizar la administración del sitio, identificando a las personas autorizadas o calculando la ocupación. Por último, también genera estadísticas y otra información de utilidad que se presenta de forma personalizada y clara.

Herramienta para mejorar la seguridad doméstica

Las alertas oportunas son fundamentales para evitar intrusiones. Con una o dos tareas de DVA, los propietarios de viviendas pueden transformar su vigilancia doméstica, pasando de una simple grabación de circuito cerrado a un sistema activo de detección de amenazas que advierte cuando se detectan actividades sospechosas.

Muchas casas tienen jardines con vallas frágiles, entradas de garajes, cobertizos y tejados en la planta baja por los que es sencillo acceder. Al configurar la detección de movimiento para áreas abiertas se generan muchas notificaciones falsas, ya que los animales, los repartidores y otros factores pueden activar dichas alarmas. Por este motivo, el DVA1622 es compatible con la detección de intrusiones, que puede identificar correctamente cuándo seres humanos o vehículos cruzan límites predefinidos, como la parte superior de la valla, y en qué dirección. La detección de personas y vehículos escanea las fuentes en busca de personas o vehículos, y envía alertas cuando estos acceden o permanecen en un área durante un cierto periodo de tiempo.

Recurso para el sector de la hostelería y pequeños comercios

La vigilancia no solo ayuda a mantener los negocios seguros, también permite administrar las instalaciones de manera más eficiente. Identificar a las personas que no pertenecen a la propiedad; asegurarse de que solo el personal acceda a las áreas restringidas, proteger los límites de ocupación y mantener los estacionamientos privados libres de vehículos no autorizados son tareas que se pueden automatizar con las funciones del DVA1622.

El reconocimiento facial permite a las empresas crear una base de datos de visitantes y empleados, e identificar automáticamente a aquellas personas que requieren una atención especial, o a las personas no autorizadas en áreas restringidas. El recuento de personas se puede utilizar para calcular el número de accesos, así como la ocupación total del edificio. Cuando muchas personas se congregan en un área definida, las alertas de congestión avisan a los trabajadores del sitio. Además, gracias al reconocimiento de matrícula, el DVA1622 puede alertar a los propietarios cuando los vehículos no autorizados entran en un estacionamiento.

Ecosistema de vigilancia seguro

El DVA1622 se comercializa con el sistema de gestión de vídeo Surveillance Station 9.0. Este ofrece las funciones más novedosas y potentes en cuanto a vigilancia. Gracias a la compatibilidad con más de 8.300 modelos de cámaras nuevos y antiguos, y aún más modelos mediante la conformidad con ONVIF, la migración desde otras soluciones es muy sencilla. Los asistentes sencillos de configuración permiten poner los sistemas en marcha inmediatamente. Surveillance Station también ofrece integración con módulos de E/S, sistemas de audio, controladores de puertas, y otros dispositivos de vigilancia, para hacer que los sistemas de seguridad sean interactivos y compatibles con otros sistemas de Synology.

Los datos de vigilancia se pueden mantener seguros en caso de desastre mediante la realización de copias de seguridad automatizadas en Synology NAS. También gracias a la grabación dual, desde cámaras IP hasta un segundo dispositivo, o en la nube con C2 Surveillance. Proteger las grabaciones de vídeo contra robo, intrusión o uso no autorizado es fácil con el cifrado de vídeos y dispositivos, la compatibilidad con HTTPS y SRTP, la marcación de agua en vivo y las herramientas de autenticación de integridad.

Con el Sistema de Administración Central (CMS) de Surveillance Station, es posible gestionar, manejar, actualizar y proteger cientos de dispositivos Synology DVA, NVR y NAS con un servidor de administración central. Este posibilita procesar vídeos en el perímetro mientras, a su vez, mantiene el control central y maneja sus servidores de forma remota desde una única y potente consola.

Synology y vigilancia

Synology desarrolla soluciones innovadoras de almacenamiento, vigilancia y red. Desde el lanzamiento de su principal sistema de administración de vídeo, Surveillance Station, se han activado más de 2 millones de cámaras IP en más de 60 mercados de todo el mundo. Con más de medio millón de implementaciones activas actualmente, Surveillance Station se ha convertido en un nombre de referencia en videovigilancia. En 2022, Synology lanzó Surveillance Station 9.0, lo que supuso la consolidación de su avance, en cuanto a facilidad de implementación, administración y operación.

Disponibilidad

El DVA1622 ya está disponible a través de los distribuidores y socios de Synology.