ROCCAT anuncia el nuevo ratón inalámbrico Burst Pro Air

ROCCAT AMPLÍA SU SERIE MÁS LIGERA DE RATONES SIMÉTRICOS CON EL NUEVO RATÓN INALÁMBRICO BURST PRO AIR

Ligero, ergonómico, inalámbrico y repleto de innovaciones de rendimiento propias de ROCCAT diseñadas para ayudar a los jugadores a ganar, el Burst Pro Air es una opción de ratón perfecta para los jugadores de FPS para PC.

ROCCAT, la galardonada marca de periféricos para juegos de PC de Turtle Beach Corporation (Nasdaq: HEAR), anunció hoy el nuevo ratón Burst Pro Air como ampliación inalámbrica premium a su familia Burst de ratones ligeros para juegos de PC. Al igual que su equivalente Burst Pro con cable, el Burst Pro Air está diseñado para jugadores de PC que prefieren la comodidad y la sensación de un ratón ergonómico simétrico con un diseño ligero y libertad inalámbrica. El Burst Pro Air pesa tan solo 81g y ofrece los componentes de rendimiento centrales de ROCCAT, como el sensor óptico Owl-Eye de 19K DPI y los interruptores Titan Optical Switches verdaderamente rápidos, mientras que la tecnología Stellar Wireless optimiza y administra la intensidad de la señal inalámbrica y el uso de la batería para un rendimiento óptimo. El Burst Pro Air tiene una duración de batería recargable de hasta 100 horas, y los jugadores de PC pueden disfrutar de hasta cinco horas de juego después de cargar rápidamente el ratón durante solo 10 minutos. La revolucionaria carcasa biónica transparente del Burst Pro Air también regresa, esta vez actualizada con LED adicionales para una experiencia de iluminación RGB más consistente y vibrante. El Burst Pro Air ya está disponible para su reserva en www.roccat.com y tiendas participantes en todo el mundo y se lanzará a nivel mundial el 26 de abril de 2022.

«Nuestro Burst Pro con cable fue muy bien recibido por los jugadores de FPS en nuestra comunidad que prefieren un ratón ergonómico y simétrico, y estamos encantados de ofrecer ahora a los jugadores que prefieren la tecnología inalámbrica, todos esos mismos beneficios con el Burst Pro Air«, dijo René Korte, fundador de ROCCAT y gerente general de periféricos para PC en Turtle Beach. «El Burst Pro Air incluye toda nuestra última tecnología, y aunque es inalámbrico, sigue siendo ligero y cómodo gracias a nuestro diseño único Bionic Shell. El Burst Pro Air satisface todas las necesidades del jugador de PC competitivo de hoy en día».

El Burst Pro Air presenta la misma forma ergonómica y simétrica que ROCCAT diseñó para el Burst Pro con cable; un diseño centrado en el rendimiento y la comodidad para juegos de PC en primera persona de alta velocidad como Fortnite, Apex Legends y Valorant. El sensor óptico Owl-Eye de ROCCAT (basado en PAW3370 de PixArt) ofrece una velocidad de seguimiento de 19K DPI y 400 IPS para una eficiencia de movimiento sin precedentes. Además, los interruptores ópticos Titan súmamente rápidos de ROCCAT, brindan un clic receptivo con un accionamiento increíblemente rápido para una velocidad y precisión incomparables. El interruptor óptico Titan Optical Switch es dos veces más rápido que un interruptor mecánico y dos veces más duradero, registrando una velocidad de actuación abrasadora de 0,2 ms para hasta 70 millones de clics.

Además, mientras que la mayoría de los ratones inalámbricos suelen ser más pesados, el Burst Pro Air es más ligero, con tan solo 81g gracias al diseño único de la carcasa Bionic Shell resistente al agua y al polvo de ROCCAT. El Burst Pro Air también alberga cuatro zonas LED que se iluminan para dejar ver su estructura interior de panal. Una vez conectados, los jugadores pueden usar el motor de iluminación AIMO RGB de ROCCAT, que produce una pantalla de vibrante iluminación con 16.8 millones de colores, para sincronizarse con otros productos compatibles habilitados para AIMO con iluminación RGB que fluye de un dispositivo ROCCAT a otro.

La conectividad inalámbrica y el rendimiento de la batería del Burst Pro Air se gestionan mediante la tecnología Stellar Wireless de ROCCAT, que equilibra constantemente la intensidad de la señal y el uso de la batería para un rendimiento óptimo. Los jugadores de PC también pueden elegir entre una conexión inalámbrica de 2,4 GHz de baja latencia o una conexión inalámbrica Bluetooth 5.2 multipropósito. El Burst Pro Air ofrece hasta 100 horas de rendimiento inalámbrico con una sola carga para un juego ininterrumpido. Además, la carga rápida USB-C ofrece a los jugadores hasta cinco horas de tiempo de juego con solo una carga de 10 minutos.

En el momento de recargar el Burst Pro Air, el cable PhantomFlex, flexible y ligero, se siente lo más cerca de la «conexión inalámbrica». Los deslizadores de PTFE puro tratados térmicamente del Burst Pro Air también cambian las reglas del juego. El tratamiento térmico adicional significa que el Burst Pro Air viene preajustado para ofrecer un deslizamiento increíble y movimientos suaves del ratón desde el primer momento.

Además de su gran cantidad de características, el Burst Pro Air también es compatible con NVIDIA Reflex Analyzer. Las pantallas NVIDIA G-SYNC con Reflex tienen el primer y único analizador de latencia del sistema del mundo que detecta los clics provenientes de ratones de juegos y mide el tiempo para que los píxeles resultantes (weapon muzzle flash) cambien en la pantalla. Al usar el ratón Burst Pro Air de ROCCAT junto con una pantalla NVIDIA G-SYNC con Reflex, los jugadores pueden medir y mejorar la latencia completa del sistema periférico y de extremo a extremo.

Para más información de los últimos productos gaming de PC y accesorios de ROCCAT, visita ROCCAT.com