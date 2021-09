Amazon renueva su gama de reproductores HDMI con el nuevo dongle Fire TV Stick 4K Max, que ya se puede comprar en preventa en España.Llega el Amazon Fire TV Stick 4K Max, compatible con Dolby Vision, Dolby Atmos y Wi-Fi 6. Experiencias visuales y de audio enriquecidas.

Aunque las Smart TV ya sean un elemento habitual de los comedores, las aplicaciones no han terminado de llegar a las televisiones más baratas. Si tú tienes una de ellas o no te apetece renovar tu televisor porque está perfecto, salvo que no tiene contenidos en streaming, puedes recurrir a una Android TV Box o un reproductor HDMI. Aqui Amazon tiene uno de los productos más interesantes.

Fire TV Stick 4K Max es compatible con el streaming en Ultra HD 4K, HDR, HDR10+, así como Dolby Vision y Dolby Atmos. Viene con el último mando por voz Alexa para que puedas buscar fácilmente el contenido que quieres ver, gestionar tus dispositivos de hogar digital y mucho más. El mando dispone de cuatro botones predeterminados que te llevarán rápidamente a tus aplicaciones favoritas. También podrás controlar el encendido, apagado y el volumen de tu televisor, así como la barra de sonido, sin necesidad de otro mando.

Tu contenido favorito en un solo lugar

Fire TV Stick 4K Max te da acceso a miles de apps, Skills de Alexa y canales, así como a miles de películas y capítulos de series. Disfruta de tus títulos favoritos de Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, DAZN, Atresplayer, Mitele y más servicios de subscripción. Ve la televisión en directo, las noticias y los deportes con DAZN, Atresplayer, RTVE A la carta, Movistar+, entre otras. También puedes ver películas y programas de televisión gratis con aplicaciones como RTVE A la carta, Atresplayer, y más. Escucha canciones, listas de reproducción, emisoras de radio en directo y podcasts a través de servicios como Amazon Music, Spotify y Apple Music.

Climate Pledge Friendly

Fire TV Stick 4K Max recibirá el distintivo Climate Pledge Friendly en amazon.es, el programa que facilita a los clientes descubrir y comprar productos más sostenibles. También cuenta con un modo de bajo consumo para conservar la energía de forma inteligente cuando esté en suspensión y reducir el uso de energía a lo largo de la vida útil del dispositivo.

Precio y disponibilidad

Fire TV Stick 4K Max está en pre-venta a partir de hoy por €64.99 y comenzará a enviarse a los clientes el 7 de octubre. Para obtener más información, visita amazon.es/firetvstick4kmax