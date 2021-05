Tecnología Powerline, ¿Cómo, cuándo y dónde? Paredes gruesas, casas grandes, con varias plantas, zonas poco accesibles… ¿Qué te impide tener una buena conexión Wi-Fi?

Estamos en la era de la conectividad y aún existe una batalla por mejorar la conexión Wi-Fi, sobre todo porque tenemos muchos dispositivos conectados simultáneamente: móviles, smart TV´s, tabletas, ordenadores, consolas de videojuegos y dispositivos inteligentes . La mejora de nuestra experiencia Wi-Fi tiene solución, el problema a veces se presenta al intentar escoger el producto más adecuadoen cada caso.

Hace unas semanas hablasmo de llos extensores de cobertura, hoy nos centraremos en la tecnología Powerline o PLC (Power Line Communications), cuya finalidad es extender el acceso a internet utilizando la red eléctrica ya existente como vehículo para transportar datos. ¿Qué quiere decir esto? Que su instalación no requiere de cables adicionales, sino que basta con tener un enchufe para conseguirlo.

¿Cómo funciona?

Para configurar una red básica de Powerline son necesarios al menos dos adaptadores: uno servirá como emisor y otro u otros como receptor/es. El primero se enchufa a la toma de corriente junto al router y se enlaza con éste, es así como envía la señal a través de la red eléctrica. Los demás se enchufan en las zonas donde queremos ampliar la cobertura, para que reciba la información que ha enviado el primero y extraiga los datos que vienen en ella.

La tecnología Powerline no es nueva, atiende a necesidades de conexión/acceso a internet muy particulares y para asegurarnos que funcionen de forma óptima existen algunas consideraciones que debemos tomar en cuenta:

Instalación eléctrica. Al servirse de la corriente eléctrica para la transmisión de la señal, la instalación eléctrica entre las plantas de tu hogar debe ser la misma. También es importante tener en cuenta que la instalación eléctrica no debe ser muy antigua y debe funcionar correctamente, ya que será el canal de comunicación de los dispositivos.

Los adaptadores PLC siguen el estándar HomePlug AV/AV2, el cual define las velocidades que serán capaces de transmitir. Un HomePlug AV alcanza una velocidad de señal física de hasta 600 Mbps, sin embargo si requieres más ancho de banda puedes optar por un HomePlug AV2. Dependiendo del estándar HomePlug AV la velocidad, estabilidad y por ende la experiencia de uso pueden variar. Plug&Play. ¿Habéis escuchado este término antes? Es una de las grandes ventajas de esta tecnología. Hace referencia a la facilidad de instalación, ya que requiere mucho más que enchufarlo, conectarlo al puerto LAN del router y conectar el otro adaptador al mismo circuito. Muy importante eso sí, que la conexión sea directamente al enchufe, no es recomendable que haya regletas de por medio.

La tecnología Powerline es una forma sencilla y rápida de llevar datos y acceso Wi-Fi a todos los rincones de tu hogar, eliminando la necesidad de adquirir cableado costoso o de realizar perforaciones innecesarias.

TP-Link cuenta con dispositivos Powerline que incluyen Plug and Play, sincronización Wi-Fi automática y puertos Ethernet para conexiones que brindan experiencias de conectividad únicas como si estuvieras enlazado directamente al router. El tope de gama TL-WPA8631P KIT con enchufe incorporado para no perder la toma de corriente tradicional, dispone de banda dual, botón de clonado Wifi y ofrece transferencias ultra rápidas de velocidad powerline de hasta 1300Mbps*, además integra tecnología One Mesh™ que junto con tu router TP-Link Onemesh forma una red de malla unificada para una transmisión aún más fluida mientras te desplazas por tu hogar

