Analísis del localizador Tile Sticker. ¿Dónde he metido yo las llaves? ¿En que sale de reuniones he dejado mi portátil? Es una pregunta que muchaspersonas se hacen a diario, y en muchas ocasiones lnos volvemos locos buscado el objeto. Así nació Tile, una empresa dedicada a la fabricación de pequeños dispositivos de rastreo.

El Tile Sticker pertenece a la nueva gama de dispositivos Tile, que se ha renovado para este 2019. Entre las novedades nos encontramos un nuevo Tile Slim y un Tile Pro más potente, pero la estrella es sin duda este Tile Sticker

Hemos tenido la oportunidad de probar el TILE Sticker, una nueva versión que continua con el diseño compacto de los anteriores pero con un añadido: la parte trasera es adhesiva. Este modelo es el más versátil, permitiéndonos adherirlo donde queramos: una cámara, el mp3, la bici, la cartera, las llaves, auriculares y portátil.

Sus dimensiones y forma recuerdan a las de una chapa de refresco fabricando plástico resistente y agradable al tacto.. Como en el caso anterior, también se alimenta con una pila de botón, solo que esta vez no es reemplazable. En cuanto al alcance, sobre el papel este TILE Sticker ofrece un radio ligeramente inferior de 45 metros si no hay paredes y para controlarlo usaremos una aplicación en nuestro smartphone, ya que es común a todos los modelos.

Lo hemos probado con nuestra cartera, llaves y portatiles. El único problema es que el alcance del Bluetooth es limitado, no es tan preciso como el GPS. A unos 40 metros de distancia, TILE ya da por perdido el objeto pero con esa distancia para una casa u oficina es suficiente. Pero por ejemplo si se me olvidan las llaves o la cartera en el trabajo o no las encuentras avisa y cumple su función y al revés para localizar el teléfono con la app.

La parte trasera del Tile Sticker tiene un adhesivo, resultado de una colaboración con 3M; una vez que quitemos la película protectora, podemos pegarlo donde queramos. Eso si elige bien donde pegarlo ya que después de varios cambios lógicamente pegará peor.

La app oficial, disponible tanto para Android como para iOS. Una vez conectados, la app es capaz de indicarnos la cercanía del dispositivo; además, también es capaz de iniciar un sonido usando el altavoz integrado.

Con TILE queda claro que la aplicación es fundamental. El proceso de configuración es rápido y sencillo, siendo necesario crearse una cuenta. Además de ayudarnos a localizar nuestros objetos cuando están cerca tras asignarles un nombre, entre sus principales funciones se encuentra conocer su última ubicación, configurarlo para preguntar a Siri o a Alexa dónde está, la posibilidad encontrar el teléfono donde tenemos instalada la aplicación, y modificar aspectos como el tono y el volumen. La interfaz es fácil e intuitiva. Para encontrar el objeto al que hayamos pegado el Sticker, sólo tenemos que pulsar en «Encontrar». La pantalla que se abrirá mostrará la localización aproximada del dispositivo. Con una serie de círculos, nos mostrará si nos estamos acercando o alejando (básicamente, «caliente» o «frío»). Sólo cuando estemos prácticamente encima, se mostrará el simple mensaje de «cerca».

Existe un servicio de pago llamado TILE Premium que aumenta las funciones del dispositivo. Con alertas inteligentes para cuando nos dejamos el TILE en un lugar, compartir la ubicación del localizador con otras personas que tengan cuenta para que lo activen por ti, acceder al historial de ubicación de los últimos 30 días y SAT mediante SMS.

Características técnicas del Tile Sticker

Tamaño: 27 mm x 7,3 mm.

Peso: 5 gramos.

Color: negro.

Batería: no reemplazable, con duración estimada de tres años.

Rango: 45 metros.

Garantía: un año.

El localizador TILE me ha sido muy útil especialmente con objetos como la cartera, las llaves de repuesto de casa y coche, portátil y otros objetos de valor que pierdo por casa o la oficina. La experiencia fue muy buena en general. En todo momento pudimos encontrar lo que estábamos buscando, con la app. Pero esa no es la única ayuda. Con pulsar un botón en la app, podemos hacer que el Tile reproduzca un sonido que nos ayudará a encontrarlo. La mayor queja es que la la batería no es intercambiable pero durará tres años, pero gracias a esto resiste el agua por lo que lo puedes usar para localizar una moto o un casco.

El Tile Sticker está disponible.El paquete de dos unidades cuesta 39,99 €, y el de cuatro unidades cuesta 59,99 €.