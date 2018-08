NVIDIA presenta la serie GeForce RTX

10 años de desarrollo: NVIDIA introduce el trazado de rayos en tiempo real en el mundo de los videojuegos con GeForce RTX. Las tarjetas gráficas híbridas NVIDIA RTX existen gracias a la IA y al trazado de rayos; Ofrecen hasta 6 veces más rendimiento que la anterior generación. Disponibles en septiembre.

COLONIA, Alemania – Gamescom —NVIDIA ha presentado la serie GeForce RTX, la primera línea de tarjetas gráficas gaming con la nueva arquitectura Turing y la plataforma NVIDIA RTX, que fusiona shaders de nueva generación con el trazado de rayos en tiempo real y nuevas funciones de IA.

Esta nueva capacidad de generación híbrida de gráficos representa el mayor salto generacional en la historia de las GPUs gaming. Turing – que desarrolla un rendimiento 6 veces superior a su predecesora, Pascal™ — redefine el PC como la plataforma de videojuegos definitiva, con nuevas características y tecnologías que aseguran 4K HDR y 60 cuadros por segundo incluso en los juegos más exigentes.

“Turing abre una nueva era dorada de los videojuegos, con un realismo solo posible con el trazado de rayos, que muchos pensaban que aun se encontraba a una década de nosotros,” dijo Jensen Huang, CEO y fundador de NVIDIA, en un discurso previo a Gamescom, la mayor expo de videojuegos del mundo. “Esta innovación llega con un modelo de renderizado híbrido que potencia las tarjetas gráficas añadiéndoles el trazado de rayos y la inteligencia artificial. RTX definirá una nueva visión en los gráficos por ordenador. Una vez que ves un juego RTX, no quieres volver a lo de antes.”

GeForce RTX – Una nueva familia de GPUs gaming

Las nuevas GPUs GeForce RTX 2080 Ti, 2080 y 2070 incorporan características nunca vistas con anterioridad en una tarjeta gráfica gaming. Incluyen:

Nuevos Cores RT para facilitar el trazado en tiempo real de objetos y entornos con sombras detalladas, reflejos, refracciones e iluminación global.

Cores Turing Tensor para procesar redes neuronales profundas a la velocidad del rayo.

El framework de gráficos neural NGX integra el uso de la IA en el proceso de generación de gráficos global, habilitando algoritmos de inteligencia artificial para mejorar la imagen y la manera en la que es generada.

La nueva arquitectura de shaders Turing con Variable Rate Shading permiten a los shaders enfocar la potencia de procesamiento en zonas ricas en detalles, potenciando el rendimiento general.

Nuevo sistema de memoria con la ultra rápida GDDR6 con un ancho de banda de más de 600GB/s que asegura alta velocidad y alta resolución en videojuegos.

NVIDIA NVLink, una interconexión de alta velocidad que proporciona un ancho de banda mayor (hasta 100 GB/s) una mejor escalabilidad para configuraciones multi-GPU (SLI).

Hardware compatible con USB Type-C y VirtualLink (1), un nuevo estándar abierto desarrollado para satisfacer las demandas de potencia, visualización y ancho de banda de los headsets VR de nueva generación a través de un único conector USB-C.

Nuevas y mejoradas tecnologías para mejorar el rendimiento de aplicaciones VR, incluyendo Variable Rate Shading, Multi-View Rendering y VRWorks Audio.

Diseñada por NVIDIA para jugadores

NVIDIA lanzará versiones especiales de la Founders Edition de las nuevas GPUs GeForce RTX. Diseñadas y montadas siguiendo los elevados estándares de la compañía, las GPUs incluyen:

Diseño overclockeado de fábrica out of the box, con una fuente de alimentación de 13 fases iMON DrMOS de nueva generación y una gestión de la potencia en sub-milisegundos para el máximo overclocking.

Ventiladores axiales duales de 13 aspas producen un flujo de aire 3 veces mayor y acústicas ultra silenciosas.

La carcasa de aluminio fundido forjado y terminado a máquina proporciona una cubierta rígida y ligera, con un diseño abierto con bonitas y delicadas curvas.

Primera cámara de vapor que cubre la tarjeta por completo, el doble de ancha para maximizar la disipación del calor y la transferencia de éste por la fin stack.

DisplayPort 1.4ª mejorado con DSC que permite transmitir a un monitor una señal a 8K y 60Hz a través de un único conector.

La industria – Gran respaldo a GeForce RTX

Los mayores editores, desarrolladores y creadores de motores de la industria de los videojuegos han anunciado su apoyo a la plataforma NVIDIA RTX para acercar el santo grial del trazado de rayos en tiempo real y el poder de la IA a los jugadores de todo el mundo. Entre los títulos destacan Battlefield V, Shadow of the Tomb Raider, Metro Exodus, Control y Assetto Corsa Competizione. Hablando de desarrolladores, se incluyen EA, Square Enix, EPIC Games, y muchos otros.

La plataforma NVIDIA RTX ha emergido rápidamente como estándar de la industria para la aplicación del trazado de rayos en tiempo real y la inteligencia artificial en videojuegos.

La plataforma RTX además está siendo adoptada por un amplio grupo de desarrolladores de aplicaciones de rendering profesional, incluyendo Adobe, Autodesk y Pixar.

A partir de $499, pre-compra disponible, lanzamiento el 20 de septiembre

Las tarjetas gráficas GeForce RTX estarán disponibles a partir de $499, incluyendo las Founder Edition de NVIDIA, a lo largo de 238 países y territorios. Serán comercializadas por socios incluyendo ASUS, Colorful, EVGA, Gainward, Galaxy, Gigabyte, Innovision 3D, MSI Palit, PNY y Zotac. La pre-compra en nvidia.com y en más de 100 colaboradores adscritos estará disponible a partir de hoy para la GeForce RTX 2080 Ti y la GeForce RTX 2080, con disponibilidad prevista para el 20 de septiembre. La GeForce RTX 2070 estará disponible a partir de octubre.

GeForce GPU Ray Tracing Performance* Memory Starting At Founders Edition RTX 2080 Ti 10 GigaRays/sec 78T RTX-OPS 11GB $999 $1,199 RTX 2080 8 GigaRays/sec 60T RTX-OPS 8GB $699 $799 RTX 2070 6 GigaRays/sec 45T RTX-OPS 8GB $499 $599

* Equivalent aggregate math operations contributed by the Turing Shaders, CUDA Cores, Tensor Cores, and RT Cores needed to render RTX graphics. Result applies to Founders Edition version.

Más información de NVIDIA en su blog de NVIDIA