ADATA lanza una nueva gama de productos de carga

Nuevo cargador inalámbrico, cargadores para el automóvil y la estación de carga mantienen la batería del móvil siempre cargada.



ADATA Technology, fabricante líder de módulos DRAM de alto rendimiento y productos NAND Flash, lanzó hoy una serie de nuevos productos de carga que hacen que el poder de los estilos de vida móviles sea más fácil que nunca. Las nuevas incorporaciones a la serie de carga de ADATA incluyen la plataforma de carga inalámbrica certificada Qi Q100, los cargadores de automóviles CV0525 y CV0172 y la estación de carga CU0480QC.

Almohadilla de carga inalámbrica CW0100 – Carga inalámbrica rápida

La plataforma de carga inalámbrica ADATA CW0100 admite una carga rápida de hasta 10 W, que ofrece carga del dispositivo hasta dos veces más rápido que los cargadores inalámbricos de 5 W estándar. Esta velocidad de carga reduce potencialmente los tiempos de carga hasta en una hora. El CW0100 no solo es rápido sino también inteligente. Queja con el estándar Qi tiene la capacidad de detectar objetos metálicos extraños, como monedas. Esta capacidad garantiza que la plataforma de carga deje de cargarse cuando se detectan objetos, proporcionando mayor seguridad para evitar cosas tales como el sobrecalentamiento accidental. Funciona con los últimos teléfonos inteligentes con capacidades de carga inalámbrica Qi incorporadas, incluidos el iPhone X, 8 y 8 Plus, así como Samsung S9 y S9 Plus. Más allá de su gran funcionalidad, el cargador inalámbrico también es digno de verse con su delgado formato de 7,5 mm y su robusta y elegante base metálica de aleación de zinc. También cuenta con un indicador de luz LED brillante para mostrar claramente el estado de carga.

Cargadores para autos CV0525 y CV0172: la carga en la carretera es aún más fácil

Los nuevos cargadores de automóviles de ADATA están diseñados para que la carga en la carretera sea fácil y accesible.El cargador de automóvil CV0525 fue diseñado para garantizar que nadie quede sin energía durante un viaje por carretera. Con un total de 5 puertos USB, dos puertos principales para el conductor y el pasajero del asiento delantero, y tres puertos que se pueden extender a los pasajeros del asiento trasero a través de un cable de extensión, el conductor y los pasajeros no tendrán que pelear por puertos USB limitados. El cargador admite Quick Charge 3.0, que puede cargar un teléfono inteligente de 0 a 80% en aproximadamente 35 minutos. Construido con un chip IC inteligente, el cargador puede detectar cuántos dispositivos están conectados en un momento dado para garantizar una carga óptima para todos los dispositivos y, al mismo tiempo, evitar el sobrecalentamiento. Para necesidades más básicas, ADATA también está ofreciendo el cargador para automóvil CV0172 con dos puertos USB. Los puertos proporcionan una salida de corriente de 2,4 A para una carga rápida de los dispositivos. Tiene un formato compacto de 6 cm que se integra muy bien con el interior de cualquier automóvil y presenta un acabado negro brillante para un toque de elegancia y sofisticación. Para su tranquilidad, el cargador está equipado con sobretensión, sobrecorriente, sobrecalentamiento y protección contra cortocircuitos.

Estación de carga CU0480QC: máxima versatilidad con múltiples puertos USB

La estación de carga ADATA CU0480QC soluciona el inconveniente de tener que tener y tener una serie de cables USB para cargar múltiples dispositivos. Con cinco puertos USB, incluido un puerto USB-A con Quick Charge 3.0, tres puertos USB-A estándar y un puerto USB tipo C, cargar múltiples dispositivos nunca ha sido tan sencillo y tan sencillo. La estación de carga cuenta con un sistema de detección inteligente que sabe cuántos dispositivos están conectados en un momento dado para una carga óptima de todos los dispositivos. Un recubrimiento antideslizante debajo del cargador ayuda a mantener la estación de carga firmemente en su lugar en la mayoría de las superficies, y luce un indicador de luz LED para mostrar el estado de carga.

Acerca de ADATA

ADATA Technology, uno de los principales proveedores mundiales de módulos DRAM y unidades flash USB, ofrece soluciones completas, que incluyen tarjetas de memoria, unidades de estado sólido y discos duros portátiles. Los productos ADATA también incluyen energía móvil para dispositivos móviles y la compañía es un proveedor importante de iluminación LED avanzada. Los productos ADATA han cosechado reconocimiento y premios internacionales, incluidos iF Design, Red Dot Design, CES Innovation, Good Design, Computex Best Choice y Taiwan Excellence. El colibrí es la mascota de la marca ADATA y representa la agilidad de la compañía para innovar y mejorar la vida de las personas. Para obtener más información, visite www.adata.com.