Apple presentará su nueva generación iPhone 11 el 10 de septiembre y el iOS 13. Apple ya ha enviado las invitaciones para evento. En la Keynote se espera el iPhone 11 y el iOs 13 pero de momento Apple no ha confirmado nada. Apple ha anunciado la celebración de un evento especial el próximo 10 de septiembre, en el que se espera que presente la próxima generación de iPhone, los sucesores de iPhone XR, XS y XS Max. La compañía ha emplazado la presentación de sus novedades en el Steve Jobs Theatre de la sede en Cupertino (Estados Unidos), el próximo 10 de septiembre a las 10:00 horas (19:00 horas en la España peninsular) o 10 a.m. PDT hota del Pacifico en California. La página web de la compañía ya cuenta con un espacio reservado para este evento especial, desde donde se podrá seguir en directo, del que se espera que dé a conocer los próximos dispositivos de la familia iPhone, los sucesores de los terminales iPhone XR, XS y XS Max, presentados el año pasado. Ya es un hecho: El iPhone 11 Pro se anunciará en un evento el 10 de septiembre. Apple envió el 29 de agosto las invitaciones para el evento que se llevará a cabo en el auditorio Steve Jobs ubicado en el Apple Park, el campus principal de la compañía que ya ha visto al menos otro par de lanzamientos del iPhone (el del iPhone X en 2017 y el del iPhone XS, en 2018). El nuevo iPhone conocidos como iPhone 11 (sucesor del iPhone XR), iPhone 11 Pro (sucesor del iPhone XS) y iPhone 11 Pro Max (como el sucesor del iPhone XS Max). Estos tres nuevos iPhone se rumorean con un diseño similar prácticamente idéntico al de los modelos que llegarán a sustituir. Los rumores sugieren que la principal mejora sería en el área de fotografía y procesador. Para el nuevo diseño tendremos que esperar con el iPhone de 2020. Otro de los rumores es una cámara con funciones 3D en la espalda (similar a la tecnología en TrueDepth) y usaría tecnología de Sony .

Apple tiene una dura tarea con los tres nuevos iPhone: motivar a la gente a gastar más de 700 euros (en el caso del iPhone 11) y mucho más de los 1.100 euroe (por el iPhone 11 Pro Max) cuando el mercado está repleto de teléfonos de gama alta pero con un preciopor un precio cercano a los 600 euro. ¿Será capaz Apple de recuperar ventas de su producto estrella? Apple ha intentado compensar la baja venta con nuevos servicios como Apple TV Plus, Apple Arcade y Apple News Plus, además de aumentar la adopción de sus servicios como Apple Music, App Store y iCloud Drive para seguir ganado dinero.

Apple anunciaría también otros productos como nuevos iPad Pro, nuevo iPad de 10.5 pulgadas que se convertiría en el modelo más barato y sustituiría al iPad de 9.7 pulgadas; llegaría una nueva MacBook Pro de 16 pulgadas y posiblemente se presentaría el Apple Watch Series 6 y Apple TV+.

Los tres nuevos iPhone se caracterizarán por tener un nuevo diseño a los modelos de 2018 que llegan a sustituir, pero también por incrementar su número de cámaras. Mientras que el iPhone 11 Pro y iPhone 11 Pro Max (sucesores del iPhone XS y iPhone XS Max, respectivamente) tendrán tres cámaras, el iPhone 11 —sucesor del iPhone XR— tendrá dos cámaras. Además, se espera un procesador A13 para los tres celulares y posiblemente nuevos colores para el iPhone 11 como sería el lavanda y verde.

El iPhone 11 también contará con mejoras debajo del chasis: entre 3GB y 4GB de memoria RAM; un procesador (quizá nombrado A13) más rápido, ágil y con mejores funciones de inteligencia artificial y seguridad y compatible con conectividad Wi-Fi 6.

Los rumores no mencionan nada (aún) sobre el nuevo procesador y la cantidad de RAM, pero adelantan que no colocará el puerto UBS Tipo C.

Por supuesto, un nuevo iPhone no puede llegar sin nuevo software y Apple ya trabaja en iOS 13, la versión que lógicamente sucederá a iOS 12. Según Bloomberg, iOS 13 tendrá nuevas funciones y drásticos cambios visuales.

¿Cómo seguir en directo la keynote de Apple con la presentación de iOS 13, iPhone 11, iPad Pro, MacBook Pro, Apple Watch y Apple TV+ desde cualquier dispositivo?

¿Cómo ver la presentación Apple Keynote Septiembre 2019 desde un iPhone, iPad, iPod o Mac?

Como bien deben saber si son seguidores de estos eventos, los dispositivos iOS pueden ver el streaming oficial a través de Safari. Lo único que tienen que hacer es dirigirse a la página del evento y oprimir ‘Play’. Es importante usar Safari y no intentar abrir el sitio desde otro navegador, pues lo más probable es que no funcione.

¿Cómo ver la presentación Apple Keynote Septiembre 2019 desde desde un teléfono Android o desde un ordenador Windows

Si tienes de un teléfono Android o un ordenador con Windows, no te preocupes, puedes disfrutar de la keynote aunque no tengas Safari. En Windows tienes la posibilidad de utilizar el navegador Edge, pero si no quieres, puedes hacer uso de VLC:

Descarga VLC para Windows o Android

Abre VLC

Selecciona la opción «Abrir red»

Pega el siguiente enlace: https://p-events-delivery.akamaized.net/18oijbasfvuhbfsdvoijhbsdfvljkb6/m3u8/atv_mvp.m3u8.

¿Cuáles son los horarios y fecha de la presentación Apple Keynote Septiembre 2019?

Será el próximo 10 de septiembre a las 10:00 horas (19:00 horas en la España peninsular)

Los horarios de la keynote de Apple que este año se celebrará en el Steve Jobs Theatre de la sede en Cupertino, son los siguientes:

España: 19:00 (18:00 en Canarias)

México: 12:00 AM

Colombia / Ecuador / Perú: 12:00 AM

Argentina: 14:00

Chile: 13:00

Venezuela: 13:00

EEUU (California) 10:00 AM

Por ultimo os dejamos la anterior conferencia la WWDC 2019 de desarrolladores. Fue el evento especial de Apple donde salio el iOS 13. Se celebro 3 de junio de 2019 e San Jose Convention Center