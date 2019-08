Spyro Reignited Trilogy llega el 3 de Septiembre a Nintendo Switch y PC. Toys for Bob celebra el aterrizaje en nuevas plataformas, con una transmisión especial el próximo 3 de septiembre.

El querido dragón púrpura debutará en el próximo Gran Premio de Crash Team Racing Nitro-Fueled.

Spyro está extendiendo sus alas este año al brindar a los fans nuevas formas de experimentar la diversión de Spyro Reignited Trilogy. El videojuego remasterizado que hizo que los jugadores se enamoraran de «el dragón púrpura de los 90» aterriza nuevamente en Nintendo Switch ™ y PC a través de Steam en todo el mundo, el próximo 3 de septiembre. Ya disponible en PlayStation® 4 y Xbox One, este septiembre será la primera vez que los tres juegos originales – Spyro™ the Dragon, Spyro™ 2: Ripto’s Rage! y Spyro™: Year of the Dragon – se puedan jugar en estas nuevas plataformas con Spyro Reignited Trilogy.

No importa cómo te guste jugar, ahora todo el mundo podrá disfrutar con Spyro. Los jugadores que busquen una experiencia de juego en cualquier lugar y momento podrán disfrutar de Spyro Reignited Trilogy en Nintendo Switch. La trilogía remasterizada también estará disponible para los jugadores de PC a través de Steam, lo que les permitirá contar con gráficos 4K en los sistemas compatibles.

Para celebrar los 21 años de Spyro salvando Dragon Realms, el desarrollador Toys For Bob invita a los fans a sintonizar la transmisión en el canal de Twitch de Games Done Quick a las 19hrs (horario de la Península), del 3 de septiembre. Durante la retransmisión, los fans tendrán la oportunidad de conocer cómo el estudio conmemora el lanzamiento del juego en estas dos plataformas, y cómo los jugadores podrán unirse a la aventura.

Spyro Reignited Triology presenta una jugabilidad memorable y emocionante que los fans recordarán de los años 90, pero con gráficos en alta definición. La trilogía presenta más de 100 niveles, secuencias de recompensa mejoradas, y a la tripulación de amigos excéntricos de Spyro (incluyendo Sparx la libélula, Hunter, Sheila, Agent 9 y Sgt. Byrd) ¡y muchos más! El juego también ofrece una experiencia mejorada con entornos remasterizados, controles renovados y cinemáticas impresionantes, que dan un toque adicional a estas aventuras épicas.

Además, Activision Publishing, Inc., una subsidiaria de Activision Blizzard, Inc. (NASDAQ: ATVI), reunirá a dos iconos de los videojuegos cuando Spyro se una a la carrera en Crash Team Racing Nitro-Fueled con el Gran Premio Spyro & sus amigos el próximo 30 de agosto. Disponible de forma gratuita para aquellos que hayan adquirido el título principal. El Gran Premio Spyro & sus amigos, permite al icónico dragón púrpura unirse a la fiesta de CTR por primera vez.

En el Gran Premio Spyro & sus amigos, los jugadores podrán quemar ruedas y disfrutar del «Circuito Spyro», la nueva pista tematizada, mientras recogen gemas, esquivan los paquetes de fuegos artificiales y (por supuesto), esquivan ovejas. Spyro no se aventurará solo en este reto, Hunter y Gnasty Gnorc se unirán al velocista púrpura como personajes jugables, además Sparx aparacerá como una máscara de protección similar a Aku Aku, en la pista del Circuito Spyro. El Gran Premio Spyro y sus amigos estará repleto de nuevo contenido que los jugadores podrán obtener cuando disfruten de las partidas online, como los corredores Spyromobile, Gnasty Ride y Dragonfly, así como nuevos elementos en el Pit Stop, incluidos los nuevos y sorprendentes trabajos de pintura y ruedas tematizadas Viking Polar y Orc Big Norm, entre muchos otros.

Spyro Reignited Trilogy estará disponible en nuevas plataformas: Nintendo Switch ™ (Toys for Bob) y PC (Iron Galaxy) a través de Steam, a partir del 3 de septiembre. Crash Team Racing Nitro-Fueled y la Crash Team Racing Nitro-Fueled – Nitros Oxide Edition (digital deluxe) ya están disponibles para PlayStation® 4, Xbox One y Nintendo Switch ™. La cantidad de desafíos y viajes épicos de Spyro en ambos juegos es suficiente para proporcionar a los fans horas y horas de diversión. Más información sobre Spyro Reignited Trilogy (@SpyroTheDragon) y Crash Team Racing Nitro-Fueled (@CrashBandicoot) en los perfiles de Twitter, Facebook e Instagram de cada juego