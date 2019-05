Hongmeng OS: El primer sistema operativo de desarrollo propio de Huawei basado en Android AOSP

Huawei tiene preparado un sistema operativo basado en Android AOSP. Además de asegurar a sus clientes que continuaría brindando actualizaciones de seguridad y servicio post venta, parece que Huawei prepara su propio sistema operativo para sustituir a Android, tras anuncio de bloqueo de Google. Dicho sistema se llama HongMeng OS.

Su nuevo sistema operativo es Hongmeng OS. Sale a la luz el nombre y los primeros detalles del reemplazo de la versión de Android que actualmente tienen los móviles Huawei.

Así lo aseguran algunos medios especializados en tecnología. Tras el anuncio de Google de no dar más actualizaciones de Android ni Google Play a equipos de Huawei – a las que sumaron vetos de otras empresas como Intel y Qualcomm, se habla de HongMeng OS, posible nuevo sistema operativo de Huawei.

Huawei. Tras la inclusión de la marca en la lista negra comercial de Estados Unidos pero que ahora tiene tres meses de moratoria no piensa rendirse contra Trump. Los informes de marzo ya han sido confirmados por Huawei , como el CEO Richar Yu dijo que la compañía ha desarrollado su propio sistema operativo en caso de cualquier circunstancia que pueda hacer frente a los EE.UU.

Huawei’s own-developed smart phone Operating System, reportedly named «HongMeng OS», is being trialled out and will gradually replace the Android system, according to three Chinese media reports. pic.twitter.com/GacM5xQMYJ — Global Times (@globaltimesnews)

20 de mayo de 2019

El sitio Global Times da reporte sobre lo que se ha propagado en diversos medios chinos acerca de HongMeng OS, sistema operativo propio desarrollado por Huawei, el cual estaría en etapa de desarrollo para gradualmente remplazar a Android de los equipos de Huawei.

Ya anteriormente, en el mes de marzo de este año, el CEO de Huawei, había confirmado que la empresa china ya trabajaba su propio sistema operativo. Huawei lleva desde 2012 preparando Hongmeng OS, una alternativa propia al Android de Google.

Dado que Android dispone de una base de código abierto y perfectamente modificable (AOSP) todos sabíamos que la empresa no tendría mayores problemas a la hora de encontrar una manera de sortear las prohibiciones. HongMeng OS se basa en Android por lo que todas las APK (aplicaciones de móviles serán compatibles. Y es que si no tienes Whatsapp, Facebook, Twiiter y otra muchas aplicaciones o juegos tu sistema operativo no tendrá éxito. Huawei lo sabe y de esa forma no tiene que pedir a los desarrolladores que hagan nuevas apps. Solo tendrían que darlas de alta en su tienda.

#US’ cutting off of technical services to #Huawei will be a real turning point in China’s overall R&D and use of domestic chips. It will be difficult for us for a while, but we can definitely overcome it: @HuXijin_GT #VideoFromChina pic.twitter.com/2eQbeHdDSj — Global Times (@globaltimesnews)

20 de mayo de 2019

En un comunicado tras el anuncio de bloqueo de Google, Huawei lanzó un mensaje para tratar de tranquilizar a sus usuarios, donde aseguraba que la empresa china ha hecho «contribuciones sustanciales al desarrollo y crecimiento del ecosistema de Android alrededor del mundo». Ya sea Huawei OS o HongMeng OS tienen preparado un plan B para seguir vendiendo sus móviles y que sus usuarios no se vean resentidos en el uso.

Como uno de los socios globales clave de Android, Huawei han trabajado en estrecha colaboración con su plataforma de código abierto para desarrollar un ecosistema que ha beneficiado a los usuarios y la industria.

Huawei continuará proporcionando actualizaciones de seguridad y servicios de post-venta a todos Huawei existente y Honra productos teléfonos inteligentes y tabletas que cubren las que se han vendido o aún en stock a nivel mundial. Su ambición es continuar construyendo un ecosistema de software seguro y sostenible, con el fin de proporcionar la mejor experiencia para todos los usuarios a nivel mundial.

Al final Huawei dispone de una prórroga hasta el 19 de agosto de 2019. Lo más lógico sería que el próximo Huawei Mate 30 llegase con el nuevo sistema operativo y ver si se vende bien ne el mercado Europeo. Pero esto podría ser una pataleta de Trump y que luego no se lleve acabo. Pero parece que tienen las herramienta para que al final los usuarios no seamos muy perjudicados. La única pega es saber si de alguna forma se podrán instalar o no las apps de Google como Gmail, Youtube, Maps, Google Play o alguna aplicación alternativa que las sustituya.