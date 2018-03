SEO: Google confirma que ha actualizado su algoritmo del buscador principal. Google confirma la actualización del algoritmo de clasificación de búsqueda principal. Además al final de artículo os dejamos las 10 Claves del SEO en 2018 que recomendamos.

¿Has caído o subido en el tráfico de tu web en Google analytics en los últimos días? ¿Has comprobado que no tienes penalizaciones el la Search Console? Google reconoció la sospecha de actualización, pero dice que no hay nada que los webmasters puedan hacer para arreglar sus sitios si caen en el ranking.

Google confirmó que realizaron una actualización del core del algoritmo que usa para priorizar los rankings en las búsquedas.

La semana pasada los SEO estaban un poco revuelto porque algunos sitios ha subido y otros han bajado. Google con su cambio de algoritmo ha impactado la apariencia y la clasificación de algunas webs en los resultados de búsqueda.

Each day, Google usually releases one or more changes designed to improve our results. Some are focused around specific improvements. Some are broad changes. Last week, we released a broad core algorithm update. We do these routinely several times per year….

— Google SearchLiaison (@searchliaison) 12 de marzo de 2018