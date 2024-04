Tutorial FTP FileZilla: directorio donde guarda los sitios y contraseñas y como copiarlo a un ordenador nuevo

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Hoy os dejo un truco con el tutorial FTP FileZilla: directorio donde guarda los sitios y contraseñas cuando tienes un equipo nuevo.

He tenido la desgracia que se me ha roto el portatil depués de 7 años de uso y he tenido que cambiar. Y aunque tengo casi todo lo importante porque uso un nas de respaldo. Me he dado cuenta que habia perdido todas las configuraciones de Filezilles

Si, habéis instalado Filezilla en un ordenador nuevo, o queréis hacer una copia de seguridad, o recuperar todos los sitios y contraseñas que teníais guardados en otro ordenador… os indicamos los pasos de donde guarda Filezilla estos datos.

El primer paso es montar el disco duro o memoria M2 con un adaptador de usb al equipo nuevo. Seguramente te lo montara en la unida D: o F: Em mi caso he usado el siguiente adaptador ya que era un disco M2 el que tenia el portátil antiguo Ahora debes localizar con u usuario la carpetas de tu usuario d:\user\[usuario] A esa carpeta le debera dar acceso a tu nuevo usuario. Puede tomar la propiedad y concederse el control total a los archivos o carpetas para acceder a ellos. Haga clic con el botón derecho del ratón en el archivo o carpeta y seleccione Propiedades En la ventana de propiedades, haga clic en la pestaña «Seguridad».Haga clic en el botón «Avanzado» debajo de la tabla de permisos. Seleccione la pestaña «Cambiar» junto al Propietario. Podrá ver la ventana «Seleccionar usuario o grupo», haga clic en el botón «Avanzado». Haga clic en «Buscar ahora». Seleccione un nombre de usuario y haga clic en Aceptar. Haga clic en Aceptar. Marque la casilla «Reemplazar propietario en subcontenedores y objetos». Y luego haga clic en Aplicar. Haga clic en Aceptar si aparece la ventana de Seguridad de Windows. Si ha realizado los pasos anteriores, generalmente podrá acceder a su carpeta. Ahora en Windows: d:\Users\[usuario]\AppData\Roaming\FileZilla o en Linux: /home/[usuario]/.filezilla/ Copias todos los archivos y los copias al de tu nuevo ordenador c:\Users\[usuario]\AppData\Roaming\FileZilla Abres el Filezilla y sorpresa he recuperdo todos los FTP en el gestor de sitios.

Espero que te sirva este pequeño tutorial

. Leer artículo completo en Frikipandi Tutorial FTP FileZilla: directorio donde guarda los sitios y contraseñas y como copiarlo a un ordenador nuevo