La II edición del Programa de emprendimiento de Madrid in Game acelerará 50 startups de videojuegos durante seis meses en el Development Center

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

La II edición del Programa de emprendimiento de Madrid in Game acelerará 50 startups de videojuegos durante seis meses en el Development Center

Esta iniciativa del Ayuntamiento de Madrid tiene como objetivo consolidar, fomentar y retener el talento en la industria del videojuego

El Development Center de Madrid in Game acoge a 50 startups en la II edición del Programa de emprendimiento, 20 de ellas pasan de fase o prorrogan su permanencia de la edición anterior

Durante seis meses, los emprendedores acelerarán sus compañías hasta hacerlas solventes y sostenibles

Madrid in Game, iniciativa del Ayuntamiento de Madrid, acogerá a 50 startups en la II edición del Programa de emprendimiento en el Development Center del Campus del Videojuego de Madrid. Comenzando el 18 de septiembre y durante seis meses, estos emprendedores desarrollarán sus empresas con el objetivo de acelerar sus empresas hasta convertirlas en proyectos solventes y de referencia para el sector.

Adaptándose a los diferentes proyectos en función de la etapa madurativa en la que se encuentran, cada una de las compañías incluidas en el Programa de emprendimiento se distribuyen en tres fases, preincubación, incubación y aceleración, para adecuarse a su momento vital como empresa. Con este proyecto, el Ayuntamiento de Madrid pretende atraer, impulsar, retener, potenciar el talento y generar empleos directos en la industria del videojuego.

Las startups participantes recibirán asesoramiento personalizado, apoyo para la búsqueda de fondos, presencia en eventos, y apoyo de expertos en tres pilares: negocio, producto y persona. Del mismo modo, contarán con espacios de trabajo que incluirán laboratorios de sonido, vídeo y realidad virtual y aumentada de última generación, así como otras herramientas vanguardistas que les ayuden a generar sus ideas, tanto desde una perspectiva técnica como de negocio.

Siendo uno de los programas de incubación y aceleración más ambiciosos de Europa, Madrid in Game y su Programa de emprendimiento, renombrado para la segunda convocatoria como Start IN Up Program, se convierte en una aceleradora de empresas referente en la industria del videojuego.

Serán 30 las nuevas startups que se incorporarán a esta II edición del programa procedentes de diferentes ámbitos del sector. De las empresas seleccionadas, el 77% tienen sede en Madrid, 20 son desarrolladoras de videojuegos, 10 pertenecen o están relacionadas con el sector de los Esports y las restantes se centran en tecnologías relacionadas con la industria.

20 compañías de la primera convocatoria del Programa de emprendimiento continúan en Madrid in Game para seguir trabajando en sus proyectos cambiando de fase madurativa. La II edición del Programa de emprendimiento, que dio comienzo el 18 de septiembre, está destinado a potenciar, atraer y elevar el talento del sector. El 29 de septiembre tendrá lugar un evento de inauguración que se celebrará en el Development Center de Madrid in Game y a la que acudirán diferentes personalidades políticas del Ayuntamiento de Madrid. Este programa acogerá a más de 200 empresas en los próximos tres años.

Programa de emprendimiento: éxitos de la primera convocatoria

Muchas de las startups participantes en la primera edición consiguieron grandes éxitos durante sus seis meses en el Development Center. Nware, un servicio de juego por streaming, firmó un acuerdo con Microsoft para ofrecer los juegos de Xbox y Activision en su aplicación; Clivi, un ecosistema gaming para jugadores, streamers y profesionales, logró cerrar una ronda de financiación de 392.000€; Second World, por su parte, lanzó Ball Guys Furry Road, su primer videojuego para dispositivos móviles.

La aceleradora también ha generado sinergias entre las distintas empresas, destacando el evento Sinfrenos League, uno de los campeonatos más importantes de Rocket League en España, que bajo la organización de HaveFun Gamers, unió a otras firmas como Latido Shop, Conwiro, Algon Games, Wiper Gaming o Beetested en la que disfrutaron de una jornada de deportes electrónicos en el Esports Center del Campus del videojuego.

El concejal de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid, Ángel Niño, celebra la puesta en marcha de esta II edición del Programa de emprendimiento de Madrid in Game, una iniciativa que ayuda a crear “una comunidad alrededor de Madrid in Game donde fomentar el talento de startups y emprendedores”. “Especialmente en los primeros pasos de una idea de negocio, donde se necesita más asesoramiento y guía”, ha añadido, haciendo hincapié en que el consistorio madrileño busca ser “un apoyo de todas esas personas que innovan a la vez que crean riqueza y puestos de trabajo en Madrid”.

“Las cifras de participación de la primera edición nos hacen ser muy optimistas con la proyección de este programa y con el retorno que obtienen las startups tras su paso por el Campus del Videojuego”, apunta el concejal de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid

Madrid in Game

Madrid in Game surge como una iniciativa del Ayuntamiento de Madrid y acompaña a las diferentes acciones centradas en promover la industria del videojuego y la gamificación en la capital para convertirla, así, en referente mundial del sector. Madrid entra en el juego para seguir potenciando la capacidad innovadora de la ciudad, de sus profesionales y ciudadanos a través de dos pilares estratégicos: Madrid Game Clúster, que une a todo el ecosistema de empresas y centros de formación del sector, y el Campus del Videojuego, que cuenta con una incubadora – aceleradora de proyectos, un centro de alto rendimiento de Esports y un pabellón de experiencias.

La iniciativa está presente en ferias y eventos nacionales del sector, pero también ha estado presente en encuentros de referencia internacional como la Game Developers Conference de San Francisco, la Gamescom de Colonia o el Tokyo Game Show.

. Leer artículo completo en Frikipandi La II edición del Programa de emprendimiento de Madrid in Game acelerará 50 startups de videojuegos durante seis meses en el Development Center